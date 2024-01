FPT Schools mang sàn đấu Robotics thế giới thu nhỏ về Hà Nam

Theo TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Trường Phổ thông FPT, học sinh nên được tiếp cận từ sớm với công nghệ thông qua đa dạng trải nghiệm thực tế. Theo ông, "trải nghiệm càng phong phú, học sinh sẽ càng có nhiều cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của mình."

Đúng với tinh thần đó, ngày hội khoa học công nghệ của Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) - Fschools Open STEAM Day 2024 được tổ chức với loạt trải nghiệm công nghệ dành cho học sinh. Đây là năm thứ 3 FPT Schools tổ chức ngày hội này với mong muốn đẩy mạnh các hoạt động và trải nghiệm STEM cho học sinh FPT và lan tỏa phong trào STEM tới cộng đồng.

Năm nay, ngày hội sẽ được tổ chức tại Trường Phổ thông Liên cấp FPT Hà Nam vào ngày 14/1 theo chủ đề "Joyful Experiences in Tech" với điểm đặc biệt khác so với các năm trước là bổ sung giải đấu Fschools Robotics với 3 cuộc thi VEX IQ Robotics, VEX V5 Robotics và FIRST Tech Challenge dành cho học sinh các trường phổ thông - nơi học sinh sử dụng robot do chính mình thiết kế, lắp ráp và lập trình để thực hiện các thao tác trên sàn đấu theo yêu cầu của từng cuộc thi để được ghi điểm. Cả 3 cuộc thi đều được tổ chức theo thể lệ của cuộc thi quốc tế, nhằm chuẩn bị tinh thần và kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng cho những sân chơi lớn trên thế giới.

Mỗi cuộc thi dành cho từng lứa tuổi khác nhau, với độ phức tạp khác nhau về linh kiện cơ khí, chất liệu robot và ngôn ngữ lập trình. Với hai cuộc thi VEX IQ Robotics (dành cho học sinh Tiểu học và THCS) và VEX V5 Robotics (dành cho học sinh THCS & THPT), học sinh phải sử dụng ngôn ngữ kéo thả Block và Python để lập trình robot và điều khiển robot vận chuyển các khối tới đúng vị trí trên sân. Trong khi đó, FIRST Tech Challenge đòi hỏi thí sinh sử dụng ngôn ngữ Python hoặc Java, yêu cầu robot vận chuyển các khối pixel nhỏ tới những vị trí khó khăn hơn.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội Fschools Open STEAM Day 2024, chung kết toàn quốc cuộc thi Fschools STEMPetition 2024 sẽ diễn ra với 38 đội thi đến từ 10 trường thuộc Hệ thống Trường Phổ thông FPT tại hai bảng đấu Nghiên cứu khoa học và Công nghệ kỹ thuật. 38 đội thi đem đến 38 đề tài STEM hướng tới chủ đề "Công nghệ diệu kỳ, niềm vui bùng nổ", dự kiến sẽ đem lại những màn thi đấu đầy sáng tạo và gay cấn. Tại cuộc thi, thí sinh từ cấp tiểu học đã bắt đầu được làm quen với nghiên cứu khoa học, biết cách làm poster về dự án nghiên cứu, từ đó rèn kỹ năng trình bày thông tin một cách rõ ràng và thuyết phục, biết phân tích dữ liệu, kết quả nghiên cứu và tăng tư duy sáng tạo và thiết kế.

Trước thềm Fschools Open STEAM Day, nhiều học sinh không khỏi tiếc nuối vì không thể thử sức tại tất cả các sân chơi do các cuộc thi và hoạt động diễn ra đồng thời. Em Đào Thị Ngân (lớp 10A1, trường THPT FPT Quy Nhơn) cho biết: "Sắp tới sẽ là lần đầu tiên em tham dự một ngày hội STEAM Day quy mô lớn như vậy. Em rất muốn tham gia cuộc thi robotics, nhưng vì đã dự thi STEMPetition rồi nên không thể đăng ký thêm vì các cuộc thi diễn ra cùng lúc."

Tuy nhiên, theo thầy Vũ Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Hà Nam, bên cạnh ngày hội khoa học công nghệ, trong năm học, FPT Schools cũng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động và kết nối học sinh với các sân chơi công nghệ khác. "Open STEAM Day cũng là hoạt động thường niên, nên các em học sinh FPT Schools nếu chưa tham gia năm nay vẫn có thể tham gia ở những năm tiếp theo", thầy chia sẻ thêm.

Bên cạnh các cuộc thi công nghệ và robotics, các hoạt động như không gian trải nghiệm và hội thảo tại Fschools Open STEAM Day 2024 cũng diễn ra với nội dung phong phú, dự kiến thu hút hàng ngàn người tham dự. Hội thảo tại Fschools Open STEAM Day 2024 dự kiến sẽ đem đến cho giáo viên và phụ huynh những cái nhìn mới về chủ đề AI (trí tuệ nhân tạo) trong giáo dục với hai nội dung chia sẻ về "Xu hướng và ảnh hưởng của công nghệ AI, Robotics trong giáo dục thời 4.0" của ông Lê Ngọc Tuấn (Giám đốc trải nghiệm công nghệ tổ chức giáo dục FPT), "Làn sóng ngành và nghề trong thời đại 4.0" của ông Hoàng Nam Tiến (Phó chủ tịch Hội đồng Trường Trường đại học FPT).

Cùng với đó, học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông khi đến với ngày hội sẽ có cơ hội trải nghiệm tại 35 gian hàng công nghệ, từ đó khám phá và tìm hiểu những điều thú vị trong nhiều môn học (toán, hóa học, vật lý, địa lý…) thông qua các gian trải nghiệm như hóa học thần kỳ, trải nghiệm toán học, chế tạo mô hình nhật thực - nguyệt thực,… phù hợp với từng lứa tuổi.

Thành lập vào năm 2013, Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) gồm 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với nhiều cơ sở tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Với triết lý hành động "làm khác để làm tốt", FPT Schools tiên phong kiến tạo trải nghiệm trưởng thành cho học sinh thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng và cơ hội khám phá bản thân, hướng nghiệp trên quan điểm sáng tạo, thấu hiểu và dựa vào nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến.

Song song với chương trình theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools tích hợp bổ sung chương trình đào tạo quan trọng nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh như ngoại ngữ, STEM, AI và Robotics, công nghệ, chương trình phát triển cá nhân toàn diện theo chuẩn kỹ năng thế kỷ 21 và các môn học mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sau hơn 10 năm hoạt động, FPT Schools có 10 điểm trường tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam và đã được cấp phép đầu tư tại Huế, Hậu Giang và Thanh Hóa. Hệ thống Trường phổ thông FPT cũng có kế hoạch tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong những năm tới.

Thông tin chi tiết:

- Fanpage: FPT Schools - Hệ thống Trường Phổ thông FPT

https://www.facebook.com/fschool.fpt.edu.vn

- Website: https://fschool.fpt.edu.vn/