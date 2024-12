FPT bứt phá với loạt vị trí dẫn đầu giải thưởng nhà tuyển dụng được yêu thích nhất

Điều này khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong mục tiêu xây dựng nơi làm việc hạnh phúc cho nhân sự, đồng thời cam kết song hành cùng thế hệ trẻ phát triển sản phẩm công nghệ Make in Vietnam, kiến tạo The Next cho Việt Nam và thế giới.

Giải thưởng "Nhà tuyển dụng yêu thích 2024" nằm trong khuôn khổ chương trình Employer of Choice (EOC) do Career Việt phối hợp cùng đơn vị nghiên cứu thị trường, Amco Việt Nam, thực hiện. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2013 nhằm vinh danh các doanh nghiệp đi đầu trong việc tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng và thu hút nhân tài.

Giải thưởng triển khai khảo sát tới hơn 39.000 đáp viên trên toàn quốc (từ ngày 28/11/2023 đến 09/01/2024), cho hơn 3.105 doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu chí đánh giá bao gồm: Tính chuyên nghiệp và cởi mở trong môi trường làm việc; Chính sách phúc lợi; Cơ hội học tập và phát triển tiềm năng cho nhân viên…

Tập đoàn FPT được trao giải Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Công Nghệ Thông Tin - Khối Doanh nghiệp Lớn

Năm 2024, Tập đoàn FPT xuất sắc giành 5 giải liên tiếp: Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Công Nghệ Thông Tin - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 5 Nhà tuyển dụng được yêu thích - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích bởi ứng viên trong ngành - Khối Doanh nghiệp Lớn; Top 8 Nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng; Top 12 nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích - Khối Doanh nghiệp Lớn.

Tập đoàn FPT hiện là Tập đoàn Công nghệ toàn cầu với quy mô hơn 80.000 nhân sự trong nước và quốc tế, hàng nghìn chuyên gia công nghệ sở hữu các chứng chỉ công nghệ khó hàng đầu, am hiểu chuyên sâu các lĩnh vực. Trong nước, FPT có hơn 3 thập kỷ đồng hành triển khai các hệ thống công nghệ lớn xương sống cấp ngành, cấp quốc gia, các dự án có tính kỷ lục, đóng góp xã hội như hệ thống của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp… Công ty hiện đẩy mạnh chiến lược phát triển cung cấp dịch vụ sản phẩm toàn cầu, tập trung đầu tư mạnh mẽ vào AI, Data, Chip bán dẫn, bảo mật… nhằm tận dụng sức mạnh công nghệ để kiến tạo The Next cho Việt Nam và thế giới.

"Tại FPT, triết lý đồng hành kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn đồng hành với mỗi nhân viên trong lộ trình phát triển sự nghiệp và những dấu mốc cuộc sống. FPT là miền đất để thế hệ trẻ Việt Nam được khao khát, hoài bão, đưa ý tưởng được đi vào thực tiễn để phục vụ bài toán trọng yếu của đất nước, đưa công nghệ Việt vươn ra toàn cầu. Luôn đặt vị thế hàng đầu - vươn tới đỉnh cao - Tạo ra giá trị lớn cho khách hàng, xã hội - Yêu thích sự hoàn mỹ - Minh bạch, đi đến tận cùng đã trở thành "bộ gene" của các thế hệ người FPT, giúp mỗi người sẽ có một hành trình sự nghiệp và phát triển khó quên ", ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ.

"Đồng hành" - Chìa khoá giữ chân nhân tài tại FPT

Trên khía cạnh sự nghiệp, doanh nghiệp luôn khuyến khích sáng tạo, trao cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia dự án lớn cấp quốc gia, phát triển những sản phẩm Make in Vietnam để giải quyết bài toán nóng của thị trường. Công ty hiện tập trung mở rộng thị trường toàn cầu và đang đầu tư thúc đẩy mạnh mẽ cho việc phát triển tư duy, năng lực toàn cầu hoá cho từng cán bộ nhân viên với các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ…

Nuôi dưỡng tinh thần "khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp" và "làm sản phẩm" chính là cốt lõi trong chương trình phát triển năng lực tại FPT. Công ty xây dựng nhiều chương trình đổi mới sáng tạo như iKhiến, chính sách cho các dự án R&D và kinh doanh sản phẩm Made by FPT, giúp nhân sự có cơ hội nghiên cứu, phát triển giải pháp mang dấu ấn cá nhân, cũng đồng thời gia tăng thu nhập, tưởng thưởng. Mới đây, FPT thành lập trung tâm nghiên cứu R&D tại Đà Nẵng, nhằm thu hút, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, đưa Đà Nẵng trở thành nơi đỡ đầu cho hàng loạt sản phẩm công nghệ mới, có năng lực chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2024, Tập đoàn FPT có hơn 200 sản phẩm giải pháp chuyển đổi số đáp ứng bài toán chuyên ngành từ Tài chính – Ngân hàng, Sản xuất, Dược phẩm…

Vượt trên khía cạnh cùng phát triển sự nghiệp, FPT hướng tới đồng hành trong đời sống, nỗ lực tăng chỉ số hạnh phúc nhân viên. Nổi bật trong đó là chính sách phúc lợi được xây dựng với tầm nhìn công ty đồng hành cùng CBNV trong mọi dấu mốc lớn của cuộc đời từ mua nhà, mua xe, sinh con đến khi nghỉ hưu.

Doanh nghiệp cũng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, triển khai nhiều chương trình văn hoá gắn kết ấn tượng, tôn trọng mỗi cá nhân như: Hội thao FPT, Happy Run... Với nhiều cán bộ nhân viên, FPT chính là thanh xuân, tuổi trẻ và là nơi họ chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc khó quên mỗi ngày hay những sự kiện chỉ xảy ra 1 lần trong đời – giống như chuyến đi đón bình minh tại biển Cảnh Dương cùng gần 3.000 người, cùng chinh phục đỉnh Bạch Mã, đồi cát Bàu Trắng. Hay gần đây là đại lễ mừng sinh nhật của đơn vị thành viên được tổ chức theo concept độc đáo có 1-0-2, team building kết hợp Fest (lễ hội) và Camping (cắm trại) tại Đà Nẵng.

"Với đội ngũ chuyên gia vững mạnh, nền tảng giá trị đúc kết và truyền thừa trong hơn 35 năm, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làn sóng công nghệ tiếp theo tại Việt Nam và thế giới, là đối tác tin cậy cùng mọi doanh nghiệp, tổ chức khai phá sức mạnh của công nghệ. Trong hành trình mới, FPT hứa hẹn cũng là điểm đến của những người trẻ với khát vọng chinh phục, đóng góp giá trị đổi thay cho xã hội", ông Nguyễn Hoàng Minh, Tập đoàn FPT khẳng định.