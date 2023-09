“Flex nhẹ” top 5 thương hiệu bánh trung thu trong thế giới Be siêu nhiều bánh

Bạn đang "nhức nhức cái đầu" với chiếc nhiệm vụ khó-nhất-mùa-trăng từ sếp: đặt bánh trung thu gửi khách trong 2 tiếng? Bạn muốn mua loại bánh ‘ngon nhất’ gửi tặng ba mẹ hay người thương, nhưng không có thời gian xếp hàng? Đừng lo lắng, Be có ngay bộ sưu tập "siêu nhiều bánh" đủ mùi đủ vị của nhiều thương hiệu nổi bật cho mùa trăng này: từ thập cẩm, đậu xanh truyền thống cho đến trà xanh, sữa dừa "mix and match" hiện đại.

Be siêu nhiều bánh Phúc Long: 11 đủ vị, đúng ý người thương

Năm nay, với bộ sưu tập trung thu mang tên "Thanh Dạ Thưởng Nguyệt" của Phúc Long, bạn sẽ "rung động" ngay lần đầu bởi 11 loại bánh khác nhau là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nếu bạn đang tìm kiếm một hương vị mới lạ thì Tiramisu phô mai hay Hạnh nhân phô mai việt quất HK chắc chắn khiến bạn "tròn xoe". Còn nếu bạn vẫn trung thành với hương vị truyền thống, Thập cẩm gà quay và Đậu xanh có ngay đây! Đặc biệt hơn, bạn còn được giảm đến 50% cho các món "Trà Sữa Nguyên Bản" khi mua cùng bánh.

Phúc Long siêu xịn-mịn với BST "mười điểm", đặt ngay trên Be nhé!

Be siêu nhiều bánh Highlands Coffee: Tam vị hạnh phúc, gửi trao lời chúc



Trung thu đâu chỉ là dịp để đoàn viên, mà hơn hết, đây còn là cơ hội để bạn chọn một thức quà hợp vị cho ba mẹ. Những chiếc bánh trung thu từ BST "Hé Xanh/Hé Vàng" của nhà Highlands Coffee chắc chắn sẽ giúp bạn hết "căng não" với 03 hương vị trọn vẹn yêu thương: Thập Cẩm Sài Gòn, Hạt Sen Lava Tan Chảy, Trà xanh Đậu Đỏ mang thông điệp: sum vầy, an yên, hạnh phúc.

BST của thương hiệu như một thức quà truyền thống cho những người con được dịp gửi tặng đấng sinh thành.

An tâm đặt bánh tại thế giới Be siêu nhiều bánh, vì đã có bác tài Be giao bánh tận tay người thương nè!

Be siêu nhiều bánh Hoàng Yến: Bát cửu song hành, chúc khách tốt lành

Chọn bánh cho gia đình đã đau đầu, sếp lại còn giao một chiếc "task" khó nhằn: Chọn bánh cho khách hàng, vừa đủ vị, vừa mang ý nghĩa tốt lành. Đừng lo, beFood siêu nhiều bánh có ngay BST "Mùa trăng sum vầy" từ nhà Hoàng Yến. Với BST này, 9 vị bánh từ truyền thống - cao cấp đến thượng hạng cùng các hương vị nổi bật khác, kết hợp 8 bộ hộp cao cấp, đa dạng các mẫu thiết kế độc đáo, bạn chắc chắn sẽ hoàn thành KPI đúng hẹn, lại còn đạt điểm tuyệt đối trong mắt khách hàng!

Thương hiệu này là "chân ái" cho ai đang tìm kiếm món quà vừa nhiều vị vừa có thiết kế tinh xảo.

Còn đặt trên Be siêu nhiều bánh thì chỉ cần vài thao tác siêu đơn giản, "rung đùi" hoàn thành deadline sếp giao!

Be siêu nhiều bánh Thức: Tụ hội thưởng nguyệt, bạn thân duyệt ngay!

Bạn đã bao giờ nghĩ, đây cũng là dịp để "tự thưởng" cho chính mình? Vậy thì tham khảo ngay "Lục vị đoàn viên" của Thức với 6 hương vị thơm ngon cùng nguồn nguyên liệu tươi sạch. Đặc biệt, nhà Thức còn có sự kết hợp cực xịn sò và thú vị cho những người con xa xứ cũng được thưởng hương vị đoàn viên, đó là combo Đoàn Viên gồm 1 Bánh Trung Thu (nhân ngọt) và 1 Trà Cúc Đoàn Viên (nóng) chỉ 99.000đ (tiết kiệm 20.000đ so với giá gốc 119.000đ).

Trung thu này sao có thể cô đơn... vì chúng ta vẫn luôn có hội bạn thân ở đây khi cần. Đã đến lúc lên ngay lịch hẹn và cùng những người bạn vừa nhâm nhi bánh ngon vừa thưởng nguyệt trong mùa trăng này rồi!

Để tiện bề gia tăng thời gian tự thưởng của mình, bạn có thể tham khảo Thức trong Be siêu nhiều bánh nhé!

Be siêu nhiều bánh Katinat: Nàng Thu trọn tình, nhà nhà trọn ý

Một hộp bánh trung thu thay lời muốn nói, nhắn gửi yêu thương? Bạn hoàn toàn có thể đủ vị - trọn tình cùng Hộp Touch The Moon của nhà Katinat (04 bánh - 160gr), gồm: vị Thập Cẩm (1 trứng), vị Trà Xanh Đậu Đỏ (1 trứng), vị Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 trứng) và vị Cà Phê Tan Chảy. Đặc biệt, Nàng Thu Katinat còn có hộp bánh lẻ hình con thỏ đáng yêu phù hợp, tặng cho những chiếc "em bé" nhà mình.

Nếu đang tìm quà tặng ý nghĩa, bạn đã có đủ vị - trọn lời chúc cùng lựa chọn trên. Bạn còn có lựa chọn Hộp lẻ (01 bánh - 100gr) - 89.000đ/cái, gồm các vị lạ tai-ngon bụng như Khoai Môn Hạt Sen (1 trứng), vị Than Tre Trứng Muối Chảy hay Cà Phê Tan Chảy.

Từ tặng quà đến tự thưởng, chắc chắn Nàng Thu Katinat không làm bạn thất vọng!

Dù là với mục tiêu nào, sếp giao đặt bánh trung thu tặng đối tác hay chọn thức quà bánh gửi tặng người thương mùa trăng tròn, hoặc chỉ đơn giản là tự thưởng cho bản thân một món bánh hợp vị, với BST thế giới Be siêu nhiều bánh, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ trong ít phút với vài thao tác đơn giản. Từ 27/09 - 30/09, Be siêu nhiều bánh mang đến voucher hấp dẫn cho bạn khi đặt bánh và áp mã BETRUNGTHU, đừng bỏ lỡ nhé. Đặc biệt, không chỉ siêu nhiều bánh, mùa trăng này, Be còn mang đến hàng loạt mã ưu đãi cho các dịch vụ đặt xe (beBike, beCar, beDelivery).

Đến với beFood, chỉ cần 1 cú chạm vào biểu tượng Bánh trung thu, bạn sẽ tìm thấy một vũ trụ siêu nhiều bánh sẽ hiện ra ngay trên nền tảng.