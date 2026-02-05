FLC có Tổng giám đốc mới: Ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991

Tập đoàn FLC ngafy 5/2/2026 ddax bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ vị tris Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Đồng thời, bà Bùi Hải Huyền - TGĐ cũ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2026.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Văn Nam

Ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, là nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, đồng thời đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC. Ông Trịnh Văn Nam hiện là thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền – Sân golf FLC Biscom, và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH Một thành viên FLC Land cùng một số đơn vị khác trong hệ thống.﻿

Ông Trịnh Văn Nam giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC kể từ ngày 04/02/2026