Five Star 10 năm "chơi lớn" tặng fans iPhone 14

10 năm có mặt tại Việt Nam là 1 thập kỷ Five Star mang đến những món ăn thơm ngon, nổi bật nhất chính là món Gà giòn, giòn rụm lớp vỏ bên ngoài, đậm vị từng thớ thịt bên trong chiếm trọn hàng triệu trái tim khách hàng Việt và nhiều món ngon khác như: xúc xích sumo, chả giò Gai-Jor Thái Lan, Nugget Star,... Tất cả nguyên liệu đều được cung cấp bởi Tập đoàn danh tiếng C.P đến từ Thái Lan đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối. Đặc biệt hơn, trong một thập kỷ qua, Five Star đã tạo dựng hàng trăm cơ nghiệp hạnh phúc phủ khắp Việt Nam, mang đến hàng ngàn công việc cho các thế hệ gia đình người Việt. Từ đó hướng đến mục tiêu ai cũng có thể làm chủ, ai cũng được thưởng thức những món ăn ngon nhất.



Chiến dịch 10 năm Five Star – Thập kỷ giòn tan – Phủ khắp Việt Nam

Tri ân sự yêu mến của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước và hướng tới mốc 1000 cửa hàng tại Việt Nam, Five Star chính thức khởi động cuộc thi ảnh online "Cool ngầu check in – Nhận quà cực xịn" với cách thức tham gia đơn giản, giải thưởng đặc biệt là iPhone 14 đời mới nhất và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác dành cho cả đại lý và fans.

Cuộc thi ảnh online Cool ngầu check in – Nhận quà cực xịn

Nhanh tay check in - chụp quà cực xịn



Bước 1: Khách hàng chụp hình check-in tại điểm bán Five Star trên toàn quốc, với mỗi điểm bán khán giả sẽ được lựa chọn 01 con số may mắn từ 01-50. Check in càng nhiều điểm bán, càng được lựa chọn nhiều con số may mắn gia tăng cơ hội trúng iPhone 14.

Bước 2: Gửi về fanpage Five Star Vietnam: thông tin cá nhân, hình ảnh chụp tại các điểm bán Five Star, con số lựa chọn và tên điểm bán Five Star đã check in. Ban tổ chức sẽ gửi link bài dự thi ngay sau khi đăng tải trên fanpage.

Bước 3: Like fanpage Five Star Vietnam, chia sẻ bài viết về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #FiveStar10năm #Thậpkỷgiòntan #PhủkhắpViệtNam #Checkincoolngầu và kêu gọi bạn bè tương tác với bài dự thi để nhận được số điểm tương tác cao nhất. Lưu ý: 1 React = 1 điểm; 1 Share = 2 điểm

Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tiến hành livestream quay ngẫu nhiên con số may mắn với sự chứng kiến của đại diện BTC và nhãn hàng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Khán giả chiến thắng giải đặc biệt là người sở hữu con số may mắn đó và có tổng điểm tương tác bài dự thi cao nhất.

Khám phá chi tiết về cuộc thi tại đây .

Giải thưởng hấp dẫn cùng mốc thời gian cần theo dõi

Tham gia ngay cuộc thi để nhận ngay những phần quà vô cùng giá trị và hấp dẫn, chỉ có duy nhất trong chiến dịch 10 năm Five Star.

Giải đặc biệt: 01 iPhone 14.

10 giải chiến thần check-in: tham gia "Giòn Giòn" Tour: Tiệc gà giòn tan – Ăn không giới hạn.

01 giải Đại lý được yêu thích nhất: 01 iPad Air 5 dành tặng điểm bán Five Star được khách hàng check-in nhiều nhất.

Timeline và cơ cấu giải thưởng cuộc thi

Ưu đãi giòn rụm mừng Five Star lên 10



Mừng Five Star lên 10 tuổi, đãi tiệc fans cực đã với Combo Giòn Tan giá chỉ 45k và Combo bạn bè no nê tặng 01 chai xốt xí muội khi mua 03 gói nugget Five Star giá chỉ 189k.

Ưu đãi giòn rụm mừng Five Star Việt Nam lên 10

Với khách hàng đang có nhu cầu hợp tác kinh doanh với Five Star cũng không nên bỏ lỡ chương trình khuyến mại duy nhất trong thời gian này, giảm ngay 100% chi phí hợp tác kinh doanh cho hai mô hình: Kiosk và Outlet – giảm lên đến 20tr đồng khi liên hệ với Five Star từ ngày 06-31/12/2022. Gọi ngay hotline: 1900 6449 hoặc qua fanpage Five Star Vietnam.

Ưu đãi 02 mô hình kinh doanh Five Star

Chiến dịch "Thập kỷ giòn tan – Phủ khắp Việt Nam" được tổ chức bởi Five Star Việt Nam và thực hiện bởi Newday Media.

Mọi thắc mắc về chiến dịch vui lòng liên hệ hotline: 1900 6449 hoặc qua fanpage Five Star Vietnam.

*Ekip thực hiện chiến dịch cùng đội ngũ nhân viên công ty Five Star không được tham gia vào cuộc thi đảm bảo tính công bằng cho khán giả tham dự.

Five Star Vietnam trực thuộc C.P Group, là thương hiệu đồ ăn nhanh của Thái Lan, chú trọng các món thơm ngon, nhất là gà rán cùng nước xốt đặc biệt. Đến nay, thương hiệu đồng hành gần 1.000 hộ gia đình Việt xây dựng cơ nghiệp ổn định với 5 mô hình: Kiosk, Outlet, Premium Outlet, Premium Kiosk, Glass House. Xem chi tiết tại Fanpage Five Star Vietnam hoặc liên hệ hotline 1900 6449.