Final Fantasy trở lại với 2 phiên bản mới, fan “nhà Táo” nhất định không thể bỏ qua

Trong tuần này, tựa game mang tính biểu tượng Final Fantasy từ SQUARE ENIX đã chính thức xuất hiện trên Apple Arcade với 2 phiên bản gồm: FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+, phiên bản làm mới đẹp mắt với đồ họa và lối chơi được cải tiến, cùng phần tiếp theo hoành tráng, FF IV: THE AFTER YEARS+.

- FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+: Phiên bản làm mới của tựa game thứ tư nổi tiếng trong dòng FINAL FANTASY, với đồ họa được cập nhật, lối chơi cải tiến và các cảnh sự kiện được lồng tiếng. Đây cũng là tựa game đầu tiên giới thiệu hệ thống Active Time Battle nổi tiếng của dòng game này.

- FF IV: THE AFTER YEARS+: Đây là bản làm lại 3D của phần tiếp theo đầy hoành tráng, lấy bối cảnh nhiều năm sau sự kiện của FINAL FANTASY IV. Người chơi sẽ được trải nghiệm 10 câu chuyện độc đáo, chứng kiến sự trở lại của những nhân vật kinh điển bên cạnh các anh hùng mới. Trò chơi nổi bật với hệ thống Active Time Battle mang tính biểu tượng của SQUARE ENIX, cơ chế Luner Phases ảnh hưởng đến chiến đấu và Band Abilities mạnh mẽ, cho phép kết hợp sức mạnh của các thành viên trong nhóm.

Bên cạnh 2 phiên bản Final Fantasy mới, người dùng Apple Arcade cũng có thể “xả stress” cùng Talking Tom và bạn bè trong trò chơi hành động vui nhộn Talking Tom Blast Park; thử thách bản thân với Boggle: Arcade Edition, phiên bản mới của trò chơi đố chữ kinh điển; chạy trốn Glitch trong PAC-MAN 256+, bản làm mới của trò chơi mê cung huyền thoại; đua xe Hot Wheels trên các đường đua không trọng lực trong Hot Wheels: Race Off+; và thiết kế búp bê Barbie tùy chỉnh trong Barbie Color Creations+.

- Talking Tom Blast Park của Outfit7: Tham gia cùng Talking Tom và bạn bè trong trận chiến hoành tráng để cứu Công viên Blast khỏi những Rakoonz phá phách. Trang bị các loại súng độc đáo như Duckinator và Power Plunger, người chơi sẽ chiến đấu qua các làn sóng Rakoonz, tạo dựng lại niềm vui cho công viên. Trong quá trình chơi, người chơi có thể tái xây dựng công viên, nâng cấp vũ khí và mở khóa các combo mạnh mẽ để chống lại Rakoonz.

- Boggle: Arcade Edition của Zynga: Apple Arcade giới thiệu phiên bản mới của trò chơi đố chữ kinh điển được yêu thích bởi mọi lứa tuổi. Người chơi có thể tận hưởng hàng giờ chơi Boggle cùng bạn bè và gia đình với hai chế độ nhiều người chơi thú vị, một hành trình solo không giới hạn và các khoá học chọn lọc để cải thiện kỹ năng Boggle.

- PAC-MAN 256+ của Bandai Namco và Hipster Whale: PAC-MAN 256+ là bản làm mới của trò chơi mê cung huyền thoại, kết hợp lối chơi PAC-MAN cổ điển với những nét hiện đại. Người chơi sẽ phải điều hướng qua mê cung, vượt qua các hồn ma và tránh Glitch đang tiến gần. Với các mục tiêu mới, nâng cấp và tăng cường sức mạnh, mỗi lần chơi là một thử thách độc đáo.

- Hot Wheels: Race Off+ của Hutch Games: Hot Wheels: Race Off+ mang tốc độ cao của dòng xe Hot Wheels nổi tiếng từ Mattel vào đời thực. Người chơi có thể đua 30 mẫu xe Hot Wheels chính hãng trên 60 đường đua không trọng lực với các vòng lặp, tăng tốc và bước nhảy. Với cơ hội nâng cấp và mở rộng bộ sưu tập, người chơi có thể so tài cùng bạn bè và những người chơi toàn cầu trên bảng xếp hạng Game Center.

- Barbie Color Creations+ của StoryToys: Barbie Color Creations+ là trò chơi hoàn hảo cho các nghệ sĩ trẻ và người hâm mộ Barbie yêu thích sáng tạo qua nghệ thuật. Người chơi có thể tùy chỉnh hoàn toàn búp bê Barbie, thiết kế trang phục và phụ kiện tuyệt đẹp. Với các công cụ nghệ thuật đa dạng, họ có thể thử thách sáng tạo, tạo cảnh sống động và tham gia các hoạt động vui nhộn.