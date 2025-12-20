Festival dịch vụ tour 0 đồng tạo sức nóng bất ngờ

Sự kiện Festival – Dịch vụ Tour 0 đồng do Du Lịch Việt triển khai đang trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày cuối năm. Chỉ sau 2–3 ngày mở cửa, lượng khách đến văn phòng và truy cập trực tuyến đã tăng cao hơn dự đoán. Không khí tại khu vực trải nghiệm vòng quay may mắn luôn đông đúc từ sáng sớm, trong khi các lượt đặt tour online tăng đều từng ngày.

Khách đến sớm, không khí tưng bừng như lễ hội

Nhiều người cho biết họ tò mò trước khái niệm "dịch vụ Tour 0 đồng" nên muốn trực tiếp kiểm chứng. Tại khu vực quay thưởng, sau khi chứng kiến những khách hàng đầu tiên trúng thưởng thật, tâm lý háo hức lan nhanh.

Một khách nữ vui mừng chia sẻ: "Tôi nghĩ chỉ là trải nghiệm vui, ai ngờ quay là trúng thật. Nhận được voucher 500.000 đồng, tôi đặt tour luôn tại chỗ."

Không ít người đến tham quan chỉ vì… hiếu kỳ nhưng lại quyết định tham gia quay thưởng sau khi thấy chương trình vận hành minh bạch, có công bố kết quả rõ ràng và trao quà trực tiếp.

Những chủ nhân đầu tiên của dịch vụ tour 0 đồng

Theo đại diện Du Lịch Việt, ngay trong các lượt quay đầu tiên đã có khách trúng dịch vụ tour 0 đồng. Tất cả phần thưởng được trao công khai trước sự chứng kiến của nhiều người. Sự minh bạch này góp phần tạo nên niềm tin và sức lan tỏa cho sự kiện.

Vì sao sự kiện sớm tạo "nhiệt"?

Ngay từ ngày đầu, Festival đã hội tụ nhiều yếu tố khiến khách hàng khó bỏ lỡ:

Ưu đãi giới hạn thời gian (08/12 – 31/01): Đây là giai đoạn người dân có nhu cầu cao về du lịch, đặc biệt các tour Tết. Các voucher giá trị lớn, thậm chí trúng dịch vụ tour miễn phí, trở thành "nam châm" hút khách.

Tâm lý săn ưu đãi cuối năm: Người dùng luôn tìm kiếm những mức giảm sâu để "chốt kèo" cho kỳ nghỉ. Festival xuất hiện đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu săn deal thực tế.

Không gian sự kiện được thiết kế như một lễ hội: Trang trí bắt mắt, nhạc rộn ràng và nhiều khu trải nghiệm giúp khách hàng cảm thấy như đang tham dự một hội chợ du lịch thu nhỏ.

Livestream liên tục, tặng quà trực tuyến: Các buổi phát sóng trực tiếp vừa công bố kết quả, vừa tặng quà cho người xem online, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Du Lịch Việt chuẩn bị thêm ưu đãi cho chặng kế tiếp

Đại diện Du Lịch Việt cho biết lượng khách tăng nhanh là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu du lịch cuối năm đang bùng nổ: "Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm lớn ngay giai đoạn đầu và đang lên kế hoạch bổ sung thêm ưu đãi để mang đến trải nghiệm đa dạng hơn cho khách hàng trong các tuần tiếp theo."

Với đà tăng trưởng hiện tại, Festival – Dịch vụ Tour 0 đồng dự kiến sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn săn ưu đãi du lịch thật – vui – rõ ràng trong mùa lễ hội này.