FBI thẩm vấn "bạn tình chuyển giới" của nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk

Theo các quan chức cấp cao FBI tiết lộ với Fox News, Tyler Robinson có "mối quan hệ tình cảm" với một người chuyển giới từ nam sang nữ. Hai người chung sống trong một căn hộ ở St.George, bang Utah.

Người này được cho là "rất hợp tác" với các điều tra viên và "hoàn toàn không biết gì" về kế hoạch của Robinson nên hiện chưa bị cáo buộc tội danh nào trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Trong hồ sơ công khai do tờ New York Post xem xét, Robinson có quen biết với Lance Twiggs - 22 tuổi, sống cùng địa chỉ. Một người họ hàng xác nhận Twiggs là bạn cùng phòng của Robinson nhưng từ chối bình luận về mối quan hệ của họ.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: FBI

FBI hiện sàng lọc "hàng loạt bằng chứng", gồm trao đổi giữa Robinson và Twiggs cũng như "mọi mối liên hệ, mọi nhóm, và bất kỳ ai có liên quan" đến vụ nổ súng.

Các điều tra viên cho biết các cuộc trò chuyện trên Discord của cặp đôi này đã cung cấp những manh mối quan trọng, trong đó nhắc tới một khẩu súng trường bọc trong khăn tắm và giấu gần Đại học Utah Valley - nơi ông Kirk bị bắn chết hôm 10-9.

Cảnh sát đã thu một khẩu súng trường Mauser 30 và đạn dược khắc một số thông điệp.

Axios, trích dẫn 6 nguồn tin, đưa tin các điều tra viên đang tìm hiểu theo hướng liệu động cơ của Robinson có bắt nguồn bởi sự tức giận trước sự chỉ trích của ông Kirk với "chương trình nghị sự LGBTQ" và các thủ tục chuyển giới hay không.

Một nguồn tin cho biết bạn cùng phòng "tỏ ra kinh hoàng" trước vụ việc và ngay lập tức giao nộp các tin nhắn với Robinson cho chính quyền.

FBI chưa công khai xác nhận động cơ của nghi phạm.

Vài phút trước khi ông Kirk bị bắn, một khán giả đã hỏi ông: "Anh có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới là thủ phạm xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?" - "Quá nhiều", nhà hoạt động đáp.