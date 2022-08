Fashup 2022 by TikTok - Sân chơi dành cho các nhà sáng tạo nội dung về thời trang, làm đẹp chính thức trở lại

Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh giãn cách xã hội, chương trình TikTok FashUP vẫn được sản xuất và ghi hình theo hình thức online, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, giới truyền thông cả nước. Tiếp nối thành công đó, FashUP 2022 quay trở lại, được kì vọng tiếp tục mang đến sân chơi hấp dẫn dành cho giới trẻ có ngọn lửa đam mê trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Đặc biệt hơn, FashUP 2022 sẽ được ghi hình dưới dạng Series thực tế, chắc chắn sẽ tạo nên ‘cơn sốt’ trong lĩnh vực giải trí trong thời gian tới.



Chương trình mùa đầu tiên khép lại nhưng vẫn được giới mộ điệu thời trang quan tâm, bàn luận sôi nổi

Khép lại TikTok FashUP 2021, hashtag #TikTokFashUP đã thu hút gần 12,5 tỷ lượt xem, 1,6 triệu video hưởng ứng và nhận được hơn 2.200 bài dự thi. Và đã tìm ra 4 gương mặt xứng đáng với ngôi vị Quán quân của từng hạng mục bao gồm: Trang Bùi (Modeling Icon), Đào Cẩm Vân - Vân Miu (Beauty Icon), Quý Cao (Fashion Design Icon), Lê Chi (Fashion Icon), đại diện cho những nhà sáng tạo nội dung đầy tài năng và chuyên nghiệp trên nền tảng TikTok.

Winner hạng mục Modeling Icon

Với những "trái ngọt" gặt hái được sau mùa thi đầu tiên, BTC quyết định đưa cuộc thi trở lại với tên gọi FashUP 2022 by TikTok được tổ chức sản xuất quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, để tăng tính hấp dẫn cho cuộc thi, FashUP 2022 by TikTok sẽ được ghi hình theo hình thức Series thực tế, tiếp tục hành trình tìm kiếm những nhà sáng tạo nội dung có đam mê trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị dành cho giới trẻ, phù hợp với tất cả nhưng ai có đam mê và mong muốn nắm bắt cơ hội tỏa sáng trên nền tảng TikTok nhờ khả năng sáng tạo của mình.

Nói về sự trở lại của FashUP 2022 by TikTok, bà Trang Nguyễn - Giám đốc Marketing TikTok Việt Nam chia sẻ: "Năm 2021, mặc dù chương trình TikTok FashUP được sản xuất hoàn toàn online nhưng đã tạo được dấu ấn tốt trong lòng khán giả. Chúng tôi đánh giá cao năng lực sản xuất của MultiMedia JSC và đó cũng là lí do TikTok Vietnam quyết định tiếp tục bắt tay cùng nhau để sản xuất phiên bản chương trình thực tế. Chúng tôi tin rằng, với format mới này, FashUP 2022 by TikTok sẽ tiếp tục tìm ra thế hệ nhà sáng tạo nội dung mới trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp tại Việt Nam, mang đến những xu hướng mới và có tầm ảnh hưởng trên nền tảng TikTok.".

Trong khi đó, bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC, đại diện Nhà sản xuất chương trình, cũng cho biết thêm: "MultiMedia JSC rất tự hào khi tiếp tục trở thành đối tác của TikTok Vietnam trong dự án FashUP 2022 by TikTok. Với kinh nghiệm tổ chức rất nhiều chương trình truyền hình thực tế lớn trong lĩnh vực thời trang, người mẫu và làm đẹp, MultiMedia JSC tin tưởng sẽ mang đến nhiều yếu tố thú vị, bất ngờ dành cho các thí sinh và khán giả theo dõi FashUP 2022 by TikTok."

Bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất chương trình.

Cuộc thi FashUP 2022 by TikTok bao gồm bốn lĩnh vực dự thi chính: Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon). Để tham gia FashUP 2022 by TikTok, các bạn trẻ yêu thời trang và thích làm đẹp có thể tham gia bằng cách quay video clip ở một hoặc nhiều lĩnh vực mà mình yêu thích và đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, kèm theo hashtag của chương trình gồm #FashUP2022byTikTok, #LetsFashUP, #BeautyIcon, #ModelingIcon, #FashionIcon #FashionDesignIcon từ ngày 10/08/2022 - 02/09/2022.

FashUP 2022 by TikTok sẽ là bệ phóng cho các bạn trẻ có ngọn lửa đam mê trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Bạn đã sẵn sàng bắt cơ hội trở thành các nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam chưa? Hãy đăng ký tham gia FashUP 2022 by TikTok ngay hôm nay: https://forms.gle/EqoXG5GZZHyy6jkA7

Vòng Sơ tuyển trực tiếp (Casting) sẽ được diễn ra vào ngày 10-11/09/2022 và Vòng Semi-final (Bán kết) sẽ được ghi hình dưới dạng chương trình thực tế và dự kiến được lên sóng bắt đầu từ ngày 02/10/2022 đến 16/10/2022 trên các nền tảng digital của chương trình. Trải qua các thử thách, Top 12 gương mặt xuất sắc nhất sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo tại đêm Gala Night - Đêm thời trang chuyên nghiệp được diễn ra dự kiến vào ngày 23/10/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, các thí sinh có thể truy cập Fanpage chính thức của chương trình hoặc liên hệ hotline 0976 99 88 44

