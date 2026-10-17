Fanpage Phê La bất ngờ không thể truy cập, thương hiệu lên tiếng

Việc trang Fanpage Facebook chính thức của chuỗi trà & cà phê Phê La "không thể truy cập" đã khiến nhiều khách hàng hoang mang. Tuy nhiên, thương hiệu đã nhanh chóng lên tiếng đính chính về nguyên nhân.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng và đặc biệt là các tín đồ yêu thích thương hiệu Phê La không khỏi xôn xao trước thông tin Fanpage Facebook chính thức của thương hiệu này bất ngờ không truy cập được. Nhiều người dùng khi tìm kiếm hoặc truy cập vào đường link cũ đều không thể xem được nội dung.

Fanpage Facebook chính thức của Phê La bất ngờ không truy cập được.

Trước đó, tài khoản Threads của Phê La từng đăng bài giới thiệu những “chi tiết nhỏ” mà thương hiệu chăm chút cho khách. Trong đó có hình ảnh kèm dòng chữ “Phê La dùng muỗng sinh học có thể tái sử dụng”. Bài đăng từng nhận về gần 800 lượt thích và hơn 130 bình luận. Tuy nhiên ghi nhận vào sáng 17/10, bài đăng này không còn hiển thị trên trang Threads của thương hiệu.

Trái ngược với sự yên ắng và gián đoạn trên Facebook, các kênh mạng xã hội khác của Phê La như Instagram hay Threads vẫn duy trì hoạt động nhộn nhịp. Trên Instagram, thương hiệu này vẫn liên tục tương tác và chia sẻ lại (re-up) các câu chuyện (story) của khách hàng ghé thăm quán.

Trang Instagram của Phê La vẫn hoạt động bình thường

Trước những thắc mắc và lo lắng từ phía khách hàng (được thương hiệu thân mật gọi là Đồng Chill), Phê La đã có phản hồi chính thức trên các nền tảng còn lại để làm rõ vụ việc. Cụ thể, trên nền tảng Threads, tài khoản chính thức @phela_xinchao đã đăng tải thông báo giải thích: "Hiện tại, Fanpage Facebook của Phê La đang gặp sự cố từ nền tảng nên tạm thời chưa thể hoạt động như bình thường. Phê La rất mong Đồng Chill thông cảm cho sự bất tiện này."

Phê La thông báo về lý do trang Fanpage bị mất

Đáng chú ý, ở phần trả lời bình luận của một khách hàng thắc mắc về việc không tìm thấy hay bị chặn, Phê La cũng xác nhận thêm rằng thương hiệu không hề chủ động ẩn hay khóa trang. Việc gián đoạn này hoàn toàn xuất phát từ sự cố kỹ thuật hệ thống/nền tảng Facebook khiến Fanpage tạm thời chưa thể phản hồi tin nhắn Messenger cũng như hiển thị tới người dùng.

Để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ khách hàng kịp thời trong thời gian chờ Facebook xử lý sự cố, Phê La đã đưa ra thông báo điều hướng người dùng sang các kênh chăm sóc khách hàng thay thế như kênh Zalo OA hoặc Instagram.