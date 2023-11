Fan Taylor Swift đi xem phim The Eras Tour như đi concert thật: “quẩy” banh rạp, fanchant cực vui!

Mới đây, phim điện ảnh The Eras Tour về chuyến lưu diễn cùng tên của Taylor Swift đã chính thức khởi chiếu tại Việt Nam. Trong suất chiếu sớm đầu tiên (3/11), cộng đồng fan Taylor Swift tại Việt Nam đã tổ chức buổi offline tại 2 rạp chiếu IMAX 2 tại Hà Nội và TP.HCM. Gần 1000 khán giả đã có mặt tại 2 sự kiện này với vô số các khoảnh khắc viral khắp MXH từ tối qua đến tận thời điểm hiện tại.

Ở trên thế giới, fan Taylor Swift đã biến các trải nghiệm xem phim The Eras Tour thành một buổi “quẩy” concert thực thụ: gần như tất cả khán giả trong rạp không ngồi như xem phim truyền thống mà đều đứng dậy nhảy nhót xuyên suốt bộ phim, fanchant bùng nổ, không ngại cầm lightstick hay các poster Taylor Swift giăng đầy rạp. Và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ!

Nhiều người ví von trải nghiệm xem phim The Eras Tour thực sự rất giống ở ngoài SVĐ: ở các khu vực khuất sân khấu, phía Taylor Swift đều lắp các màn hình LED để khán giả các khu vực này có thể theo dõi đầy đủ các diễn biến - và việc xem phim lần này không khác gì!

Có thể thấy khán giả Việt Nam cũng “quậy” không kém khán giả trên thế giới. Khu vực rạp có diện tích rộng gợi cảm giác không khác gì ở SVĐ, tất cả các ca khúc hit của Taylor Swift đều được “fanchant” nằm lòng. Đặc biệt, rất nhiều tiết mục khiến hàng trăm khán giả kéo hẳn xuống khu vực khoảng trống giữa màn chiếu và các hàng ghế để nhảy nhót thỏa thích. Tất cả đã tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tràn đầy năng lượng mà gần như chưa bao giờ thấy ở rạp phim Việt Nam. Được biết, phía đơn vị quản lý rạp phim cũng có quy định đặc biệt cho các suất chiếu phim The Eras Tour khi cho phép khán giả được nhảy nhót, ca hát theo thoải mái tương tự như các phòng chiếu trên thế giới.

Không khó để thấy các bạn fan cầm lightstick và rất nhiều poster Taylor Swift phủ kín rạp, không khí rất giống các buổi concert thực thụ

Khi những bản hit lớn nhất của Taylor Swift vang lên, các bạn khán giả không ngần ngại tràn xuống khu vực khoảng trống giữa màn chiếu và ghế khán giả để nhảy nhót thỏa thích

Thậm chí có một số fan “lầy lội” đến mức khi mỗi ca khúc Taylor Swift viết về 1 anh chàng tình cũ xuất hiện, họ lại cầm ảnh của chàng trai “xấu số” đó đi diễu hành khắp rạp

Bộ phim kéo dài hơn 3 tiếng, thời lượng tương đương với concert thực thụ ở ngoài. Toàn bộ bộ phim cũng ghi lại tất cả các màn trình diễn của Taylor Swift trong The Eras Tour. Khán giả khó khăn không thể sở hữu 1 chiếc vé để xem trực tiếp The Eras Tour hoàn toàn có thể chọn xem phim The Eras Tour với trải nghiệm tương đối gần với việc đi xem live!