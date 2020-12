Fan soi ra hint Red Velvet comeback trong MV của Taeyeon: Netizen tấm tắc khen vũ trụ liên kết nhà SM "quá đỉnh"

Taeyeon đã chính thức quay trở lại cùng mini album thứ 4 mang tên What Do I Call You vào chiều ngày 15/12. Sự trở lại lần này của cô nàng nhận được nhiều chú ý từ người hâm mộ bởi đây là album tiếp theo sau gần 1 năm vắng bóng của thủ lĩnh SNSD. Ca khúc chủ đề What Do I Call You nhanh chóng đã nhận về vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Đặc biệt hơn cả, người hâm mộ đều đang đổ dồn sự quan tâm về "vũ trụ hint" mà SM Entertainment đã luôn khéo léo lồng ghép qua các sản phẩm của gà nhà trong suốt thời gian vừa rồi. Và quả như đồn đoán, dường như cái tên của nghệ sĩ nhà SM sẽ comeback tiếp nối Taeyeon đã lộ diện?

MV What Do I Call You - Taeyeon

Ngay sau khi What Do I Call You được phát hành, hàng loạt manh mối được cho là có liên quan đến Red Velvet đã được người hâm mộ tìm ra. Điển hình nhất là ngay từ tấm poster của Taeyeon đã xuất hiện hình ảnh của vòng đu quay - một biểu tượng đã gắn liền với hình ảnh của Red Velvet trong suốt năm 2019 cùng bản hit Zimzalabim. Ngay bên cạnh hình ảnh vòng đu quay là một tấm hình chụp vườn hoa cúc, trùng hợp thay cô em út Yeri nhà Red Velvet cũng mới đăng tải lên Instagram tấm hình chụp hoa cúc cách đây không lâu. Điều này đã khiến người hâm mộ dấy lên nghi vấn về nghệ sĩ tiếp theo nhà SM sẽ comeback rất có thể sẽ là Red Velvet.

Tấm poster gây chú ý của Taeyeon với hình ảnh vòng đu quay và vườn hoa cúc

Vòng đu quay cũng chính là hình ảnh mang tính "biểu tượng" của Red Velvet nhờ bản hit Zimzalabim

Cô em út nhà Red Velvet Yeri mới đây cũng đăng tải hình chụp hoa cúc

Chưa hết, ở phần cuối MV What Do I Call You của Taeyeon, người xem còn thấy sự xuất hiện của một mảnh giấy được gấp thành hình ruy băng. Nhanh chóng, khán giả đã truy tìm "tung tích" của mảnh giấy và quả không sai khi đây chính là "hint" mà SM gài gắm trong MV Psycho từ... một năm về trước. Nếu một năm trước mảnh giấy hình ruy băng bị cuộn vào cục đá thì giờ đây nó đã được "cởi trói" và xuất hiện một mình. Không rõ chi tiết này có giúp người hâm mộ liên tưởng tới câu chuyện nào không nhưng việc xuất hiện cùng một biểu tượng trong hai MV đã khiến các fan không khỏi thích thú.

Mảnh giấy gấp gọn trong What Do I Call You...

Cũng đã từng xuất hiện trong Psycho

"Thuyết âm mưu" của fan càng trở nên rõ ràng khi hồi đầu tháng 11, CEO của SM - ông Lee Sung Soo đã đưa ra thông báo về sự trở lại của Red Velvet trong thời gian sắp tới. Hình tượng mà nhóm theo đuổi trong đợt comeback sắp tới sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Việc xuất hiện tuyên bố này cùng các hint được SM khéo léo lồng ghép trong What Do I Call You của Taeyeon đã khiến các fan "đứng ngồi không yên" trước sự trở lại trong tương lai của Red Velvet.

Tuyên bố cách đây không lâu của CEO nhà SM về màn comeback của Red Velvet

Netizen bình luận về sự trùng hợp này:

- Nói đừng ai cười chứ tôi đã soi lời bài hát của Taeyeon xem có "KWANGYA" không đó.

- Dạo này SM hay spoil các MV dù không phải sản phẩm của nhóm đó.

- Seulgi cũng đổi màu tóc rồi, gần như là mùi comeback đã tới rồi.

- Thà lồng mấy chi tiết ẩn ý vô MV như vậy nè, chứ cuối MV cho đoạn teaser của nghệ sĩ khác vô nhiều khi khiến fan idol đó không thích nữa, do đâu phải ai là fan idol nhà SM cũng là SM-stan.

- Mình hóng cả hai, ai không thích chứ mình khoái kiểu vũ trụ liên kết của SM rồi đó.

- Màu cây trong MV còn đúng theo thứ tự bảng màu đại diện của Red Velvet luôn á.

KWANGYA - nơi được cho là "vũ trụ" của SM

Màu cây trong MV được fan cho rằng rất giống theo bảng màu đại diện cho các thành viên Red Velvet (Irene - Hồng, Yeri - Tím, Seulgi - Vàng, Joy - Xanh lá, Wendy - Xanh biển)

