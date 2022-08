Fan hốt hoảng tạo hình của Song Joong Ki trong phim mới về tài phiệt

Sau vai diễn "luật sư mafia" ở Vincenzo năm 2021, Song Joong Ki sắp có màn trở lại cuối năm nay với tác phẩm thuộc đề tài báo thù mang tên Cậu Út nhà tài phiệt - The Youngest Son of a Conglomerate (tên khác: Chaebol Family’s Youngest Son).



Đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ mang lại cho nam diễn viên nhiều thành tựu về diễn xuất. Do đó, mọi thông tin mới nhất về vai diễn của Song Joong Ki đều được người hâm mộ rất đón chờ.

Tạo hình của Song Joong Ki trong phim mới gây chú ý (Ảnh: JTBC)

Đáp lại kỳ vọng của fan, mới đây, nhà đài JTBC đã chính thức hé lộ hình ảnh về vai diễn của nam diễn viên. Thông qua hình ảnh đầu tiên, có thể thấy tạo hình mới lạ khác hẳn các vai diễn “tươm tất” trước đây của mỹ nam họ Song.

Song Joong Ki diện suit, đeo kính ra dáng trí thức nhưng gương mặt lại có phần lo âu, gấp gáp, áo quần xộc xệch.

Hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội của Song khi quay phim

Sau khi tạo hình về nhân vật được công bố, nhiều fan nhanh trí đã liên kết ngay với nhân vật “dượng Tae” của Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) vì diện mạo có phần giống nhau. Cả hai đều diện vest, tạo hình tóc mái vuốt ngược và đeo kính trí thức.

Dân mạng giật mình hoảng hốt vì tạo hình của Song Joong Ki có nhiều nét tương đồng với vai diễn của Uhm Joon Ki trong Penthouse

Nhiều fan còn hài hước bình luận rằng, trông Hyun Woo (Song Joong Ki) như “anh em sinh đôi” với “dượng Tae” khiến nhiều cư dân mạng đồng tình. Đương nhiên, ngoại hình của Song Joong Ki có phần “đáng yêu” hơn “dượng Tae” là điều chắc chắn.

Theo thông tin được ekip làm phim giới thiệu trước đó, Cậu út nhà tài phiệt Yoon Hyun Woo (do Song Joong Ki thủ vai) vốn là thư ký quản lý rủi ro cho tập đoàn Sunyang. Công việc chính của anh là chăm sóc gia đình vận hành công ty. Tuy trung thành với Sunyang được hơn 10 năm nhưng Hyun Woo vẫn bị đổ tội tham ô bởi người chủ mà anh phục vụ hết lòng.

Cận mặt tạo hình Hyun Woo trong Cậu Út nhà tài phiệt của Song Joong Ki

Trong Cậu Út nhà tài phiệt, Song Joong Ki cũng sẽ có những phân đoạn hoá thân thành nam sinh trung học gây sốt không kém vì diện mạo trẻ trung đến bất ngờ

Sau đó, anh bị giết chết không thương tiếc. Không hiểu vì cách thần bí nào mà linh hồn của Hyun Woo lại tỉnh lại trong cơ thể của cậu út gia tộc Sunyang, Jin Do Joon. Cũng từ đây anh lên kế hoạch trả thù kẻ đã hãm hại mình.

Ngoài nhân vật trung tâm Yoon Hyun Woo - Jin Do Joon do Song Joong Ki thủ vai, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực: Jo Han Cheol (thủ vai cậu con trai thứ hai của gia tộc Sunyang), Shin Hyun Been của Hospital Playlist (Những bác sĩ tài hoa) sẽ vào vai Seo Min young, một công tố viên chống tham nhũng, người điều tra các vấn đề tài chính của tập đoàn Sunyang.

Bên cạnh đó, phim cũng gây chú ý khi có sự xuất hiện lần đầu tiên trong vai trò diễn viên của Tiffany Young (SNSD) khi vào vai Rachel Arief, một người bạn của Jin Do Joon và CEO của tập đoàn tài chính Miracle.

Bộ phim Cậu Út nhà tài phiệt dự kiến lên sóng vào tháng 11 - 2022 trên kênh JTBC, Hàn Quốc.