Fan HIEUTHUHAI “khoe nhẹ” khoảnh khắc selfie cực đẹp, bí quyết đu idol chính là Galaxy A56 5G!

Một đêm concert thực sự bùng nổ, một sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn "cháy" hết mình, đó chính là những cảm xúc đọng lại mạnh mẽ nhất sau Concert thứ 5 của "Anh Trai Say Hi". Đặc biệt, đây còn là một đêm đáng nhớ hơn bao giờ hết với các bạn trẻ Gen Z khi vừa được trực tiếp giao lưu, selfie cùng idol ngay trên sân khấu, vừa ghi lại những khoảnh khắc "đẹp hơn cả tưởng tượng" nhờ chiếc Galaxy A56 5G và bộ công cụ AI siêu thông minh Awesome Intelligence.

Khoảnh khắc này nhanh chóng chiếm spotlight khi Galaxy A56 với Awesome Intelligence - bộ AI thông minh và tinh gọn cùng Camera nâng cấp vượt trội, đã giúp các fan có ngay loạt khoảnh khắc "đu idol" thành công, rõ nét từng biểu cảm, bất chấp điều kiện sân khấu thiếu sáng và thời gian chụp cực kỳ hạn chế.

Khoảnh khắc selfie trên sân khấu: Fan hạnh phúc vỡ òa nhờ Best Face

Trong không khí cuồng nhiệt tại đêm diễn thứ 5 của concert Anh Trai Say Hi, màn trình diễn cực kỳ bùng nổ của HIEUTHUHAI đã mang đến trải nghiệm khó quên cho hàng chục nghìn khán giả có mặt. Thế nhưng, đỉnh điểm cảm xúc không dừng lại ở đó, mà đến từ khoảnh khắc bất ngờ khi nam rapper mời một số SUNDAYs – cộng đồng fan cứng của HIEUTHUHAI – trực tiếp bước lên sân khấu để giao lưu và selfie cùng mình ngay giữa concert.

Tất nhiên, với thời gian ngắn ngủi trên sân khấu, việc có được một tấm ảnh selfie đẹp đồng đều cho tất cả mọi người là cực kỳ khó khăn. Fan thường xuyên gặp tình trạng "người đẹp người không", góc ảnh chưa ưng ý, hoặc idol thì rõ nét còn mình thì mờ nhòe vì ánh sáng phức tạp trên sân khấu. Nhưng lần này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn nhờ vào sự xuất hiện kịp thời của Galaxy A56 5G cùng tính năng Best Face.

Trong giây phút đặc biệt ấy, HIEUTHUHAI đã trực tiếp cầm chiếc Galaxy A56 5G, cùng các fan lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất ngay tại concert. Nhờ vào bộ công cụ AI thông minh cùng Camera nâng cấp vượt trội, tính năng Best Face của máy lập tức xử lý và tự động chọn ra biểu cảm đẹp nhất cho tất cả mọi người trong cùng một tấm hình. Chỉ sau một lần chụp nhanh chóng, cả idol và fan đều có ngay khoảnh khắc "perfect", sắc nét và đầy cảm xúc.

Không chỉ có thế, điều khiến các fan càng thêm phấn khích là khả năng xử lý hình ảnh thiếu sáng cực đỉnh của Galaxy A56 nhờ chế độ Nightography – "Mắt Thần Bóng Đêm". Dù điều kiện ánh sáng trên sân khấu phức tạp, liên tục thay đổi và khá tối, những tấm ảnh selfie vẫn cực kỳ rõ nét, sáng rõ đến từng chi tiết.

Ngay sau concert, những hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng fan lan truyền rộng rãi. Trên mạng xã hội, nhiều SUNDAYs hào hứng khoe bức ảnh selfie cực kỳ rõ nét cùng idol của mình và không quên chia sẻ: "Trước đây đi concert đu idol luôn phải chấp nhận chụp vội, ảnh nhòe hoặc biểu cảm không như ý. Nhưng lần này quá tuyệt vời, nhờ Galaxy A56 mà mình có ảnh selfie với HIEUTHUHAI rõ nét, sáng đẹp đến không tin nổi! Best Face và Nightography đúng là ‘trợ thủ AI’ lý tưởng nhất cho dân đu idol rồi!"

Không chỉ "đu idol", Best Face & Nightography còn là "bảo bối" cho mọi khoảnh khắc đời thường của Gen Z

Nếu như khoảnh khắc selfie cùng idol trên sân khấu là điều đáng nhớ nhất, thì trong cuộc sống hàng ngày, những tính năng như Best Face hay Nightography của Galaxy A56 cũng mang đến vô vàn lợi ích thiết thực cho các bạn trẻ Gen Z trong nhiều tình huống khác nhau.

Bảo Vy (21 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: "Mình từng nghĩ Best Face chắc chỉ phù hợp cho những tình huống đặc biệt như đu idol thôi, nhưng hóa ra không phải. Ngay cả khi chụp ảnh với hội bạn thân, mỗi đứa một biểu cảm, chỉ cần một lần bấm máy là tất cả đều đẹp hoàn hảo ngay từ lần chụp đầu. Không còn mất công chụp lại nhiều lần hay chỉnh sửa nữa!"

Không chỉ vậy, Galaxy A56 cũng giải quyết được nỗi ám ảnh lớn nhất của Gen Z khi chụp ảnh vào ban đêm. Bạn Khánh Vy (20 tuổi, TikToker lifestyle) kể lại: "Mình hay quay video, chụp ảnh vào buổi tối để làm nội dung, nhưng chất lượng ảnh trước đây luôn rất kém vì thiếu sáng. Từ khi dùng Galaxy A56 với Nightography, mình thật sự bất ngờ vì mọi video, bức ảnh đều rõ nét và cực kỳ rực rỡ, thậm chí đôi khi còn đẹp hơn cả ban ngày nữa. Đúng là ‘mắt thần bóng đêm’ không hề nói quá chút nào."

Và không chỉ dừng lại ở selfie hay chụp nhóm, Galaxy A56 còn khiến việc lưu lại những khoảnh khắc đời thường nhất của Gen Z trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Quỳnh Trang (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết: "Mình thích dùng Circle to Search vì tính năng này quá tiện. Đi cà phê, nghe nhạc nền hay mà không biết tên bài, chỉ cần khoanh nhẹ màn hình là tìm được ngay. Từ nhạc, hình ảnh cho tới những thông tin cần thiết hàng ngày, AI thông minh của Galaxy A56 đều giải quyết cực kỳ nhanh chóng."

Gặp idol trực tiếp tại sự kiện Meet&Greet cùng Galaxy A56

Đặc biệt hơn nữa, Galaxy A series mới không chỉ giúp Gen Z ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng idol, mà còn mở ra cơ hội được gặp gỡ trực tiếp HIEUTHUHAI trong một sự kiện Meet&Greet cực kỳ đặc biệt, dành riêng cho các bạn sở hữu Galaxy A series. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt vời để các fan gặp mặt, giao lưu gần gũi cùng idol và tiếp tục lưu giữ thật nhiều hình ảnh đẹp hoàn hảo nhờ chiếc Galaxy A series trong tay.

Có thể nói, Galaxy A series mới với Awesome Intelligence thực sự là lựa chọn hoàn hảo giúp các fan trẻ Gen Z "đu idol" thành công rực rỡ, đồng thời cũng là trợ thủ công nghệ tuyệt vời nhất để giới trẻ lưu giữ và chia sẻ mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Và nếu bạn cũng muốn có một tấm hình selfie hoàn hảo cùng idol như các fan may mắn tại Anh Trai Say Hi, thì đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Galaxy A56 ngay hôm nay, biết đâu chính bạn sẽ là người tiếp theo có những khoảnh khắc "đu idol" thành công đầy mơ ước này.