FADO Fancy Pickleball có gì mà hot thế? Giải đấu tiên phong “giải oan” cho những tín đồ pickleball mê diện đồ đẹp!

Có thể nói pickleball là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm nhất thời điểm hiện tại, khi người người nhà nhà check-in trên các sân tập. Sức hút của pickleball đang phủ sóng mọi mặt trận, không phân biệt hạng trình. Không chỉ chơi ở sân nào, bóng vợt ra sao hay các kỹ thuật chuyên môn khi chơi bóng, mà thời trang ra sân cũng trở thành chủ đề được bàn tán rộn ràng.

Hệ thống giải thưởng không thể thiếu yếu tố “fancy”

Ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn mình lung linh và sân thể thao không phải một địa điểm ngoại lệ. Pickleball là môn vận động khá nhẹ nhàng, dễ chơi nên outfit tương đối thoải mái, việc lựa chọn trang phục vừa đẹp, vừa phù hợp với thi đấu cũng dễ dàng hơn, tạo điều kiện để hội anh chị em thỏa sức lên đồ. Là giải đấu đầu tiên kết hợp đồng thời cả hai yếu tố đang được quan tâm là sự thời thượng và tính chuyên môn của môn pickleball, FADO Fancy Pickleball diễn ra ngày 3/11 tới đây có nhiều điểm đặc biệt khiến các tín đồ mặc đẹp mê tít.

FADO Fancy Pickleball sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/11 tới đây

Bên cạnh các giải thưởng chính dành cho nội dung chuyên môn, đánh giá kỹ năng thi đấu, FADO Fancy Pickleball còn có hệ thống giải thưởng phụ hấp dẫn, đảm bảo cán cân giữa chơi hay - nhìn đẹp của các vận động viên khi tham gia thi đấu. Đó là 5 giải thưởng Best Posing, Best Style, Best Couple, Power Couple và Moment Of Glory. Với các giải thưởng phụ này, VĐV thỏa sức lên đồ hay sống ảo khoe vóc dáng thon gọn… vì tất cả tại FADO Fancy Pickleball đều được bình thường hóa và coi trọng. Mặc đẹp hay chăm chút không hề ảnh hưởng đến việc bạn có thể giành giải Nhất, Nhì, Ba trong các hạng mục thi đấu của giải!

Sân chơi "hot hit" quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp của Vbiz

Không chỉ có đơn vị tổ chức rất hiểu thị hiếu giới trẻ, nắm bắt nhanh nhạy nhiều xu hướng đang được chào đón trong môn thể thao này, FADO Fancy Pickleball còn được đồng tổ chức bởi FADO.VN - Nền tảng mua hàng quốc tế cao cấp. FADO.VN là lựa chọn mua sắm xuyên biên giới hàng đầu của các tín đồ sành điệu ưa chuộng sự thời thượng, cung cấp các sản phẩm chính hãng và chất lượng từ nhiều thương hiệu quốc tế cao cấp. Đặc biệt, nền tảng dành riêng một danh mục tổng hợp các sản phẩm liên quan đến pickleball như quần áo, phụ kiện,... đảm bảo tính trendy nhưng vẫn thoải mái và phù hợp đến các vận động khi tham gia thi đấu.

Quy tụ dàn trai xinh, gái đẹp mê thể thao

Những cái tên đầu tiên xác nhận tham gia như Emily, Phương Ly, Gigi Hương Giang hay hot girl Trâm Anh, hot girl Thanh Huyền (Mít), The Face Bùi Linh Chi đủ để khán giả kỳ vọng vào màn so kè từ kỹ năng chơi bóng đến phong cách ăn mặc của dàn sao nữ, nhất là khi giải đấu lần này có riêng một hạng mục đánh đôi dành cho KOL nữ. Bên cạnh đó, sự tham gia của nhiều vận động viên nam như Trí Thịt Bòa, An Trương, Hubert, Lý Quí Khánh cũng đảm bảo tính hấp dẫn cho các trận đấu. Căn cứ vào số lượng đăng ký của các nội dung, ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn bằng hình thức bốc thăm.

Dàn vận động viên hào hứng đăng thư mời xác nhận tham gia giải đấu

Dự kiến sẽ có 80 VĐV tham gia thi đấu cho tất cả các hạng mục đánh đôi. Trong đó phải kể đến: đôi KOL nữ (chia thành các cặp vận động viên nữ cộng lại không giới hạn điểm trình vào 4 bảng); đôi nam nữ phong trào (chia thành các cặp vận động viên nam và nữ cộng lại không giới hạn điểm trình vào 8 bảng). Ngoài ra, sẽ có hệ thống 5 giải thưởng phụ tập trung vào yếu tố fancy/ visual của các thí sinh tham gia.

Có thể thấy, với những tiêu chí tổ chức và các hạng mục thi đấu, hạng mục giải thưởng, FADO Fancy Pickleball là giải đấu “hot hit” quy tụ yếu tố kỹ thuật, thời thượng cùng dàn vận động viên chất lượng, hứa hẹn trở thành sân chơi đáng chú ý cho giới trẻ trong tháng 11 tới.