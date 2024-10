Tất tần tật về Fado Fancy Pickleball: Giải đấu quy tụ dàn trai xinh gái đẹp, lên sân chơi hay - lên đồ thấy mê

Không còn nghi ngờ gì nữa, pickleball quá hot!!!

Bộ môn này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và được dự đoán sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Người người, nhà nhà rủ nhau lên sân chơi và mê mệt bộ môn thể thao mới này đúng nghĩa: Ăn ngủ pickleball.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, ghi lại những hình ảnh thi đấu đẹp, cool ngầu, đề cao tinh thần thể thao… giải Fado Fancy Pickleball sẽ chính thức khởi động vào ngày 3/11 tới đây. Giải đấu hứa hẹn mang đến sân chơi với concept hoàn toàn mới, dành riêng cho giới trẻ.

Theo đó, giải đấu Fado Fancy Pickleball đề cao cái ĐẸP: Đẹp trong tinh thần thi đấu văn minh và đẹp trong trang phục, thể hiện qua outfit lên sân, giày xinh - vợt xịn của người chơi.

Fado Fancy Pickleball dành cho cả 2 đối tượng: VĐV phong trào, VĐV chơi Pickleball tự do và người chơi trẻ có đam mê với pickleball, với mong muốn chạm đến với nhiều đối tượng khán giả yêu thích bộ môn này.

Vậy giải Fado Fancy Pickleball sẽ được diễn ra ở đâu? Hình thức thi đấu và thể lệ tính giải như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Đội hình tham dự, các hạng mục thi đấu thế nào?

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới đây, tại Cụm sân Happy Hub - The Granary: 458 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.

Thể lệ thi đấu bao gồm vòng loại, bán kết và chung kết. Với vòng loại các đội sẽ chia bảng đánh vòng tròn 11 điểm chạm, 6 điểm đổi sân. Bán kết đánh 15 điểm chạm, 8 điểm đổi sân. Cuối cùng là chung kết với 3 nét 11 điểm chạm.

Căn cứ vào số lượng đăng ký của các nội dung, ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn - bằng hình thức bốc thăm. Theo đó, nội dung thi đấu sẽ bao gồm đánh đôi KOL nữ, đánh đôi nam nữ phong trào. Bên cạnh đó, giải đấu còn có trận giao hữu giữa đôi nam nữ KOLs tham gia.

Những gương mặt KOLs tham dự giải đấu là dàn "trai xinh, gái đẹp" có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là pickleball. Trong đó, có thể điểm qua những gương mặt nổi bật như: Hạt Mít, GiGi Hương Giang, Trí Thịt Boà, Thanh Huyền, Linda Ngô, Tiger… và những gương khác có chung đam mê "phẩy vợt" đang thu hút sự chú ý của netizen nhất hiện nay.

Trí Thịt Boà. Ảnh: Viết Thanh.

Hot girl Trâm Anh. Ảnh: Viết Thanh.

Hot girl Hạt Mít (SN 1990, tên thật là Nguyễn Thu Hiền). Ảnh: Viết Thanh.

Fado Fancy Pickleball sẽ ghép cặp thi đấu phụ thuộc vào trình độ, đầu vào là level intermediate để đảm bảo được tính chuyên môn và độ khó, độ gay cấn cho giải.

Với những phần thi và tiêu chí nêu trên, đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi có 1-0-2: Vừa khoe kỹ thuật vừa thể hiện gu thời trang chất, đồng thời quy tụ loạt VĐV chất lượng cao, KOL hot “đỉnh nóc".

Đấu hăng, giải thưởng thì sao?

Không chỉ là sân chơi pickleball hàng đầu dành cho giới trẻ mà Fado Fancy Pickleball còn có loạt giải thưởng nhìn thấy mê. Theo đó, tương ứng với từng hạng mục thi đấu sẽ có các giải thưởng, lần lượt gồm: Giải vô địch, giải nhì và giải ba (giải được trao theo từng hạng mục thi đấu).

Chưa dừng lại ở giải thưởng chính, Fado Fancy Pickleball còn có hệ thống giải thưởng phụ, bao gồm: The Best Posing, The Best Style, The Best Couple, The Power Couple, Moment Of Glory. Thế nên, chẳng cần phải là một tay chơi chuyên nghiệp, newbie cũng chắc chắn ẵm giải.

Đây cũng chính là sự khác biệt của Fado Fancy Pickleball, so với các giải đấu hiện hành ở thời điểm hiện tại - hướng tới người trẻ và không đánh nặng về chuyên môn.

Người chiến thắng các hạng mục giải thưởng phụ cũng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt, kỷ niệm chương tương ứng cùng các phần quà đến từ nhà tài trợ.

Fado Fancy Pickleball là giải đấu đầu tiên đề cao đồng thời cả tính thời thượng và chuyên môn của bộ môn Pickleball. Giải đấu được tổ chức theo concept mới mẻ, các hạng mục thi đấu đa dạng cùng thể lệ hấp dẫn, đảm bảo tính gay cấn cho từng hạng mục. Giải đấu Fado Fancy Pickleball sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3/11 sắp tới, được tổ chức bởi Kenh14.vn và đơn vị đồng tổ chức FADO.VN - Nền tảng mua hàng quốc tế cao cấp với những sản phẩm chính hãng, chất lượng và là lựa chọn mua sắm xuyên biên giới hàng đầu của các tín đồ thời thượng.