F5 phong cách mùa tựu trường với những mẫu trang sức cá tính

"Ngày đầu trở lại trường học mặc gì?" là chủ đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm mỗi dịp "Back to school" bởi đi học cũng là dịp để các bạn học sinh, sinh viên thể hiện phong cách riêng. Tuy nhiên, điểm khó là trang phục đến trường của học sinh phần lớn gói gọn trong những bộ đồng phục. Còn với sinh viên, trang phục đi học có phần thoải mái và đa dạng hơn nhưng vẫn cần sự chừng mực nhất định. Vậy làm thế nào để tạo được chất riêng?

Câu trả lời nằm ở những món phụ kiện xinh xắn không thể thiếu khi đến trường như túi xách, mắt kính, đồng hồ và trang sức. Đặc biệt, những món trang sức có họa tiết độc đáo, lạ mắt và sáng tạo được nhiều cách "mix" khác nhau được các bạn trẻ ưa chuộng hơn cả.

"Back-to-basic" cùng trang sức bạc

Không cần tốn nhiều thời gian để phối đồ, xu hướng "Back-to-basic" sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn học sinh, sinh viên mùa tựu trường này. Đây là xu hướng thời trang mà bạn chỉ cần phối đồ với những items cơ bản nhất như sơ mi, áo thun, quần jeans, quần tây hoặc chân váy dài,… và sử dụng những gam màu đơn sắc phù hợp với hầu hết mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, không phải đơn giản là không có điểm nhấn, với phong cách này, bạn hãy phối kèm một vài món trang sức bạc thời trang như nhẫn, lắc tay, dây cổ có họa tiết cá tính hoặc trang sức bạc đính đá để nâng tầm outfit và tạo ấn tượng với người đối diện.

Đa dạng về họa tiết và kiểu dáng, trang sức bạc là điểm nhấn hút mắt cho phong cách "Back-to-basic"

Phong cách ngọt ngào và trẻ trung cùng trang sức PNJ x Hello Kitty

Với những bạn muốn thể hiện phong cách ngọt ngào, xinh xắn thì trang sức thuộc dòng sản phẩm PNJ x Hello Kitty chính là chân ái. Những biểu tượng đặc trưng của nhân vật Hello Kitty như gương mặt đáng yêu, hình ảnh vườn hoa rực rỡ hay chiếc nơ đỏ quen thuộc đều được xuất hiện trên các thiết kế trang sức xinh xắn, mang đến sự tươi mới, trẻ trung và lan tỏa sự đáng yêu. Váy tennis, áo cardigan, áo gile hay bộ đồng phục nữ sinh gồm sơ mi, chân váy, cà vạt sẽ là bản phối hoàn hảo để kết hợp cùng trang sức PNJ x Hello Kitty.

Những món trang sức tinh xảo với biểu tượng Hello Kitty góp phần tạo điểm nhấn ngọt ngào và trẻ trung cho outfit mùa tựu trường

Bật tuyên ngôn cá tính cùng STYLE by PNJ

Nếu yêu thích sự sành điệu, cá tính, năng động thì các sản phẩm từ STYLE by PNJ chính là gợi ý dành cho bạn. Các thiết kế của STYLE by PNJ trendy, góc cạnh, mang biểu tượng DNA đặc trưng với điểm nhấn đá Opal, Mother of Pearl, Synthetic,… đa sắc màu, dễ dàng "mix" với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Với sự đồng hành của các mẫu trang sức cá tính này, các bạn trẻ có thể chinh phục phong cách Y2K, Barbiecore hoặc thời trang Unisex để vừa đi học, vừa đi chơi cùng bạn bè.

Các sản phẩm STYLE by PNJ đa dạng về kiểu dáng và chất liệu để các bạn học sinh, sinh viên trổ tài làm stylist và tạo ra những bản phối nổi bật, đậm chất riêng

Tựu trường hứng khởi cùng loạt ưu đãi từ PNJ

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong việc tô điểm cho diện mạo tươi mới, PNJ mang đến chương trình "Lên "đồ" tựu trường, thăng hạng phong cách" với hàng ngàn ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khi mua trang sức trong khoảng thời gian từ ngày 25/08 - 10/09/2023:

- Khi mua trang sức bạc: với hóa đơn từ 1.000.000Đ - dưới 2.000.000Đ, bạn sẽ nhận ngay 01 túi tote thời trang và mã ưu đãi 300.000Đ; với hóa đơn từ 2.000.000Đ trở lên, nhận ngay 01 dù PNJ và mã ưu đãi 500.000Đ.

- Khi mua trang sức vàng và đồng hồ: với hóa đơn từ 5.000.000Đ - dưới 10.000.000Đ, PNJ tặng bạn mã ưu đãi đến 1.200.000Đ và quà tặng 01 cài áo STYLE By PNJ hoặc quà tặng 01 cài áo PNJ ART.

- Rạng ngời cá tính riêng, tự tin đón năm học mới với gu thời trang nổi bật! Khi mua một số trang sức bạc đặc biệt, bạn sẽ được tận hưởng ưa đãi lên đến 30%. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội sở hữu 01 đồng hồ PNJ WATCH với mức giá ưu đãi chỉ từ 2.000.000Đ.

- Ưu đãi dành riêng cho giáo viên, giảng viên - Ưu đãi thêm 5%, tối đa 1.000.000Đ.

- Điểm nhấn trong chương trình là cơ hội "Điểm thi càng cao, ưu đãi càng wow" - PNJ dành riêng đến các bạn tân sinh viên 2023 ưu đãi đến 300.000Đ tương ứng với số điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình của 06 môn khi nhập số báo danh tại website PNJ.

Đặc biệt trong mùa tựu trường này, PNJ dành tặng các bạn thủ khoa đến từ các trường đại học trên toàn quốc với phiếu quà tặng trị giá 2.000.000Đ khi mua sắm trang sức tại PNJ.

Phiếu quà tặng là món quà tưởng thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn để đạt được thành tích xuất sắc

Không chỉ là người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trên chặng đường khẳng định phong cách cá nhân, tự tin tỏa sáng khi đến trường, trang sức có thể là món quà đầy ý nghĩa mà cha mẹ có thể dành tặng con cái để ghi dấu một chặng đường mới. Hơn hết, trang sức còn là tài sản tích lũy cho tương lai sau khi con rời xa vòng tay cha mẹ để tự lập.

