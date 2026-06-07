Từ vai phản diện gai góc đến chàng thơ lãng mạn, từ màn ảnh nhỏ đến sân khấu quốc tế, 4 gương mặt này đang cùng nhau định hình diện mạo của thế hệ nam diễn viên trẻ Việt Nam.

Võ Điền Gia Huy: Tắc kè hoa đã lột xác hoàn toàn

Ít ai ngờ chàng trai Tây Ninh sinh năm 1996, từng gây bão với vai "chàng thơ" đồng tính đầy xúc cảm trong Thưa mẹ con đi (2019), lại có thể hóa thân thành kẻ phản diện khét tiếng chỉ vài năm sau. Hành trình đó không đến từ may mắn mà từ sự dấn thân có tính toán, vai nào cũng được anh đẩy đến tận cùng.

Không muốn bị "chết vai" với hình tượng đam mỹ hay công tử bột, Võ Điền Gia Huy liên tục làm mới bản thân. Anh thử sức với dòng phim kinh dị tâm lý trong Fanti , thể hiện những khía cạnh đen tối và tham vọng của nhân vật, rồi tham gia các dự án hành động với tạo hình bụi bặm, phong trần hơn. Vai phản diện Cậu Sang trong phim kinh dị cổ trang Kẻ ăn hồn tiếp tục khẳng định anh là diễn viên không ngại bị ghét.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong hành trình của anh đến vào năm 2025 khi phim Skin of Youth - Ồn ào tuổi trẻ do anh đóng chính giành Giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 24. Cùng năm, anh góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ (doanh thu 249 tỷ đồng) với vai thám tử Định, trước khi tiếp tục bùng nổ với vai không tặc Tí trong Tử chiến trên không . Nam diễn viên được đánh giá cao bởi sự dấn thân trong các pha hành động mãn nhãn, và tự nhận đây là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành thực sự của mình.

Năm 2026 tiếp tục đánh dấu một cột mốc rực rỡ khi bộ phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay ghi nhận thành công vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp của anh. Từ "chàng thơ" của điện ảnh độc lập đến "nam thần trăm tỷ" được giới chuyên môn quốc tế công nhận, Võ Điền Gia Huy đang đi một hành trình hiếm diễn viên trẻ Việt nào làm được.

Marando: Từ cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam đến ngôi sao phòng vé

Đến bây giờ nhiều người vẫn không hiểu ý nghĩa cái tên Ma Ran Đô. Nhưng đây là tên thật 100%, hoàn toàn không phải nghệ danh. Ba mẹ anh đặt tên theo cảm hứng từ ca sĩ Madonna và cầu thủ huyền thoại Maradona. Chị gái có tên là Ma Đô Na còn anh lấy Ma Ran Đô để tránh trùng tên với chị. Chính cái tên độc đáo ấy trở thành "thương hiệu nhận diện" khiến khán giả nhớ mãi.

Sinh năm 1997 tại Pleiku, dù tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, anh lại có tình yêu đặc biệt dành cho diễn xuất. Để trau dồi kỹ năng, anh đã theo học dưới sự hướng dẫn của NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu. Những năm tháng không có dự án nào, anh vẫn kiên trì bám nghề, đóng MV, chạy show người mẫu, chờ đợi cơ hội đúng lúc.

Bước ngoặt đến với vai nam chính Tú trong Nụ hôn bạc tỷ (Tết 2025) của đạo diễn Thu Trang, đóng cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ngay khi phim viral, khán giả cực kỳ tò mò về nhân vật này, không chỉ bởi ngoại hình mà còn do cái tên đặc biệt của anh. Phim đạt hơn 200 tỷ đồng, lọt top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, biến Marando từ gương mặt xa lạ thành cái tên được săn đón. Bên cạnh đó, anh cũng thu hút sự chú ý khi góp mặt trong series kinh dị Tiệm ăn của quỷ của đạo diễn Hàm Trần, đạt Top 1 series Netflix tại Việt Nam ngay sau khi ra mắt dịp Tết.

Nhìn lại chặng đường đã đi, Marando tâm đắc điều giúp anh bám trụ với nghề chính là sự kiên trì. Anh từng khá mông lung về sự nghiệp, thậm chí có năm không nhận được dự án nào, nhưng nhờ sự kiên trì, mọi việc đã tốt hơn. Từ anh chàng cao 1m80 với cái tên khiến đồng nghiệp ngại kết bạn Facebook, Marando đã trở thành một trong những nam diễn viên được chờ đợi nhất của điện ảnh Việt thế hệ mới.

Trần Ngọc Vàng: Chàng trai Ninh Thuận kiên trì chờ ngày "đổi vận"

Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau khi giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, anh quen mặt với khán giả qua các phim Chồng người ta , Người cần quên phải nhớ , Người mặt trời , Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu , Đi về phía lửa .

Hành trình của Trần Ngọc Vàng là câu chuyện không ít gian nan. Anh từng trải qua giai đoạn 5 dự án điện ảnh liên tiếp đều không tạo được dấu ấn tại phòng vé. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh chọn tiếp tục học, tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục chờ cơ hội đúng người đúng vai.

Bước ngoặt đến khi năm 2024, Trần Ngọc Vàng được vinh danh với hai giải thưởng "Gương mặt triển vọng" ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình tại giải Ngôi Sao Xanh, một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực. Năm 2025, anh ghi dấu ấn với vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên , được khen diễn xuất giàu cảm xúc và tiến bộ rõ rệt. Trong Tử chiến trên không , Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai cơ phó Khánh trong chuyến bay định mệnh bị không tặc đe dọa.

Điểm đặc biệt của Trần Ngọc Vàng nằm ở đôi mắt. Giới trong nghề nhớ đến anh như một diễn viên có ánh mắt biết nói, nội lực đang được bồi đắp qua từng năm một cách chắc chắn. Cho đến năm 2025, vai diễn trong Tử chiến trên không giúp độ nhận diện của Trần Ngọc Vàng tăng đáng kể. Chàng trai Ninh Thuận đang trên đà bứt phá, muộn nhưng chắc.

Quốc Anh: Mỹ nam phim trăm tỷ, chọn chất lượng hơn số lượng

Quốc Anh sinh năm 1998 tại Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng gương mặt nam tính, đôi mắt một mí quyến rũ, thường bị nhầm là người Hàn Quốc. Từ người mẫu thi Vietnam's Next Top Model rồi The Face, anh dần tìm đường sang điện ảnh một cách bài bản.

Năm 2019, Quốc Anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim Trạng Quỳnh , diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Dù kịch bản hạn chế nhưng phim bất ngờ đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành tên tuổi triển vọng. Thay vì chạy theo số lượng, anh chọn thời gian trầm lặng để học thêm về diễn xuất, tập trung vào truyền hình với Chúng ta của 8 năm sau (2023) trước khi trở lại màn ảnh rộng.

Sự đầu tư ấy sinh quả ngọt. Năm 2025, Quốc Anh trở lại màn ảnh rộng với vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn, đóng cặp cùng Tiểu Vy trong câu chuyện hàn gắn rạn nứt sau sáu năm yêu nhau của cặp đôi Quốc Anh và Quỳnh Anh. Phim đạt tổng doanh thu hơn 332 tỷ đồng, từng là phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất năm 2025. Cùng năm, anh góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, phim đạt 249 tỷ đồng.

Bước sang Tết 2026, Thỏ ơi!! do Trấn Thành đạo diễn với sự tham gia của Quốc Anh đạt mốc 400 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu, tiếp tục khẳng định anh là gương mặt nam diễn viên trẻ hiếm hoi liên tiếp góp mặt trong những bom tấn phòng vé lớn nhất của điện ảnh Việt.

Bốn phong cách, một thế hệ

Nhìn lại, bốn chàng trai này đại diện cho bốn hướng đi khác nhau của điện ảnh Việt trẻ. Võ Điền Gia Huy là người dấn thân táo bạo, sẵn sàng đặt cược sự nghiệp vào những vai diễn gai góc và vươn ra quốc tế. Marando là minh chứng rằng kiên trì và biết chờ thời đúng lúc có thể đổi lấy thành công phòng vé và tình yêu khán giả. Trần Ngọc Vàng chứng minh nội lực diễn xuất thật sự có thể lấn át bất kỳ giai đoạn đen đủi nào. Còn Quốc Anh, với những bom tấn liên tiếp trong tay, đang chứng minh rằng chọn lọc kỹ lưỡng mới là chiến lược dài hơi.

Điện ảnh Việt đang ở giai đoạn thú vị, và bộ tứ nam thần này chính là một phần lý do để khán giả tiếp tục mua vé.