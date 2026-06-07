Sắc vóc của mỹ nhân này đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Ở tuổi 57, khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã dần rút lui khỏi những vai diễn đòi hỏi ngoại hình, Jennifer Lopez (JLo) vẫn khiến khán giả phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. Trong bộ phim mới Office Romance vừa ra mắt trên Netflix, JLo đã cho thấy cô là một trong những biểu tượng gợi cảm hàng đầu Hollywood. Tin vui cho ông lớn streaming này là chỉ vừa mới phát sóng hơn 1 ngày, Office Romance đã chiếm hạng nhất Netflix trên 66 quốc gia, hứa hẹn là bộ rom-com hot nhất tháng 6.

Office Romance xoay quanh Jackie Cruz (Jennifer Lopez), nữ CEO quyền lực của hãng hàng không Air Cruz. Jackie nổi tiếng là người cầu toàn, nghiêm khắc và đặt ra quy định cấm nhân viên yêu đương trong công ty để tránh rắc rối nơi công sở. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Daniel Blanchflower (Brett Goldstein), một luật sư tài năng và đầy tham vọng, gia nhập công ty. Dù đều là những người nghiện công việc và cố giữ khoảng cách chuyên nghiệp, cả hai nhanh chóng bị cuốn vào một mối quan hệ đầy hấp dẫn nhưng cũng vô cùng rủi ro.

Không chỉ là một câu chuyện tình công sở bình thường, bộ phim còn theo chân Jackie khi cô phải đối mặt với hàng loạt áp lực trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, từ những bê bối nội bộ đến việc duy trì hình ảnh của công ty. Trong khi đó, chuyện tình bí mật với Daniel liên tục đẩy cô vào những tình huống dở khóc dở cười. Phim được xây dựng theo phong cách rom-com người lớn, pha trộn giữa yếu tố lãng mạn, hài hước và những màn đối đáp táo bạo, với trọng tâm là hành trình hai người tham công tiếc việc học cách mở lòng và ưu tiên hạnh phúc cá nhân thay vì chỉ sống cho sự nghiệp.

Ở tuổi 57, JLo vẫn sở hữu thứ mà không phải ngôi sao nào cũng giữ được sau hàng chục năm hoạt động: một vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Trong những hình ảnh mới của Office Romance, nữ minh tinh gây chú ý với làn da rám nắng bóng khỏe, vòng eo gọn gàng cùng những đường cong cân đối gần như không có dấu hiệu của tuổi tác. Dù xuất hiện trong bộ váy đỏ bay bổng trên bãi biển hay diện bikini hai mảnh khoe hình thể săn chắc, cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ rất tự nhiên, không phô trương mà vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

Điều đáng nể về JLo không chỉ là nhan sắc trời phú mà còn là khả năng quản lý bản thân gần như ở mức hoàn hảo suốt nhiều thập kỷ. Chính sự kỷ luật trong tập luyện, ăn uống và lối sống lành mạnh đã giúp cô duy trì phong độ đáng kinh ngạc, để rồi dù khoác lên mình những bộ trang phục công sở sang trọng hay những thiết kế gợi cảm nhất, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được thần thái của một biểu tượng sắc đẹp Hollywood. Ở JLo, sự gợi cảm không đến từ việc mặc ít hay nhiều, mà đến từ khí chất tự tin và phong thái của một người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự kinh ngạc khi biết JLo đã bước sang tuổi 57 nhưng vẫn duy trì được sắc dáng đáng mơ ước. Không ít bình luận cho rằng nữ minh tinh có khả năng đánh bại thời gian, sở hữu thân hình săn chắc và thần thái rạng rỡ mà ngay cả nhiều ngôi sao trẻ cũng khó sánh bằng. Bên cạnh nhan sắc, nhiều người còn dành lời ngợi khen cho phong thái tự tin và vẻ sang trọng của cô, cho rằng đây mới là yếu tố giúp ngôi sao Hollywood luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Ôi người đâu mà mặt đẹp dáng xinh thế. - Nhưng phải công nhận bả quá đẹp quá sang đi. - Tui muốn bản thân như bả khi bước sang tuổi 57. - Nhìn cái eo kia mà dừng ăn trưa luôn. - Không biết tập bao nhiêu lâu mới có cái body mướt mắt đấy.

Nhìn tổng thể, Office Romance là mẫu phim rom-com được sản xuất để phục vụ đúng nhu cầu giải trí của khán giả đại chúng: nhẹ nhàng, dễ xem, nhiều tình huống hài hước và không đòi hỏi phải suy nghĩ quá nhiều. Bộ phim sở hữu nhịp kể nhanh, bối cảnh hào nhoáng cùng một chuyện tình công sở đủ lãng mạn để giữ chân người xem trong hơn 90 phút. Đây không phải kiểu tác phẩm khiến khán giả phải trầm trồ vì chiều sâu hay những cú bẻ lái bất ngờ, nhưng lại khá phù hợp với không khí mùa hè, khi nhiều người chỉ muốn tìm một bộ phim vui vẻ để thư giãn.

Dẫu vậy, chính việc quá trung thành với công thức rom-com quen thuộc lại trở thành điểm yếu lớn nhất của tác phẩm. Kịch bản đi theo lối mòn với hàng loạt tình tiết dễ đoán, từ màn gặp gỡ định mệnh, những hiểu lầm tình cảm cho tới các nút thắt được giải quyết khá thuận lợi. Nhiều phân đoạn hài mang lại tiếng cười nhưng chưa đủ sắc sảo để tạo dấu ấn, trong khi tuyến tình cảm trung tâm cũng thiếu những khoảnh khắc thực sự bùng nổ về cảm xúc. Bộ phim giống như một món ăn quen vị: dễ thưởng thức nhưng khó để lại dư vị lâu dài sau khi xem xong.

Không ít khán giả cho rằng JLo vẫn đẹp, vẫn quyến rũ và đủ sức hút để làm nữ chính, nhưng hình tượng mà cô theo đuổi lại có phần không còn phù hợp. Sau hơn hai thập kỷ gắn liền với danh xưng "nữ hoàng rom-com", nữ minh tinh dường như vẫn đang lặp lại công thức quen thuộc từng giúp mình thành công trong quá khứ. Thay vì khai thác những vai diễn trưởng thành hơn, phản ánh trải nghiệm và vị thế của một người phụ nữ U60, Office Romance lại cố gắng đặt cô vào một câu chuyện tình yêu được xây dựng theo mô típ khá trẻ trung và lý tưởng hóa. Vì thế, dù JLo vẫn là lý do lớn nhất khiến khán giả muốn xem phim, nhiều người cho rằng cô xứng đáng với những vai diễn tham vọng và có chiều sâu hơn là tiếp tục đóng khung bản thân trong vùng an toàn của dòng phim rom-com truyền thống.

Theo Hollywood Reporter