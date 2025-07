EVN khuyến cáo dùng điện khi nắng nóng: Lưu ý nhiệt độ điều hòa, có sai lầm vừa tốn điện vừa mất an toàn

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt trong hôm nay ngày 30/7 và ngày mai 31/7. Nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Vào những ngày này, loạt thiết bị như điều hòa, quạt máy trong nhà sẽ được các gia đình để hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu làm mát.

Tuy nhiên, mới đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đưa ra khuyến cáo đặc biệt về vấn đề dùng điện trong đợt nắng nóng cao điểm. Bài viết từ EVN chỉ ra những lưu ý giúp người dùng sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm điện - phù hợp với bối cảnh sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã liên tục chạm mốc kỷ lục trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên hệ thống điện.

Ảnh minh họa

Không chỉ xoay quanh các thiết bị làm mát như quạt hay điều hòa, EVN còn đưa ra lưu ý với nhiều thiết bị khác trong đời sống hàng ngày của các gia đình.

Thói quen sử dụng điều hòa cần thay đổi

Theo EVN, điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều nhất trong mùa hè. Nhiều gia đình để làm mát sâu, làm mát không gian phòng, không gian nhà mình một cách nhanh chóng, thường cài đặt nhiệt độ ở mức rất thấp, kết hợp gió chạy mạnh. Tuy nhiên hành động này không những gây lãng phí điện mà còn tăng nguy cơ xảy ra quá tải dẫn đến chập cháy thiết bị vào chuỗi ngày nắng nóng.

Vì vậy, EVN khuyến nghị các gia đình nên cài đặt nhiệt độ ở mức từ 26-27°C trở lên, kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát thay vì hạ nhiệt độ quá thấp. “Chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời quá lớn không chỉ gây tốn điện mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe”, bài viết từ EVN đề cập.

Không nên chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp (Ảnh minh họa)

Như đã nói, điều hòa được đánh giá là thiết bị công suất cao trong nhà. Vì vậy khi sử dụng điều hòa, người dùng nên hạn chế, tránh sử dụng đồng thời thêm nhiều thiết bị công suất cao khác. Ví dụ như bếp điện, máy nước nóng... Việc này giúp giảm nguy cơ quá tải đường dây, gây chập cháy hoặc nhảy aptomat.

Điều này nên được đặc biệt lưu ý vào những khung giờ cao điểm như 12h-15h và 22h-24h hàng ngày. Từ đó giúp giảm áp lực cho lưới điện quốc gia và tránh hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Các gia đình có thể tham khảo, ưu tiên sử dụng quạt và thông gió tự nhiên khi thời tiết cho phép sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào điều hòa. Việc mở cửa sổ thông thoáng cũng giúp lưu thông không khí, tạo cảm giác dễ chịu hơn trong nhà.

Sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất cao vừa gây tốn điện vừa dễ chập cháy (Ảnh minh họa)

Chọn thiết bị tiết kiệm điện và theo dõi các chỉ số

Bên cạnh điều chỉnh điều hòa hợp lý hay phân bổ thời gian sử dụng các thiết bị trong nhà, EVN khuyến thích các hộ gia đình nên thay thế thiết bị cũ, hiệu suất thấp bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, sử dụng bóng đèn LED thay cho bóng sợi đốt, chọn mua thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện năng theo tiêu chuẩn của Bộ Công Thương.

Để chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ, người dân nên sử dụng các ứng dụng hoặc website của EVN như EVNHANOI để theo dõi chỉ số công tơ hằng ngày. Các ứng dụng này cho phép thiết lập ngưỡng cảnh báo mức tiêu thụ (kWh) hoặc tỷ lệ tăng so với tháng trước, từ đó giúp các hộ gia đình điều chỉnh kịp thời nếu lượng điện sử dụng vượt quá bình thường.

Đại diện EVN cho biết, việc theo dõi thường xuyên không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ hệ thống điện quốc gia, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Người dùng có thể chủ động theo dõi lượng điện gia đình tiêu thụ (Ảnh minh họa)

Ngoài tiết kiệm, yếu tố an toàn điện cũng được EVN đặt lên hàng đầu. Người dân cần thường xuyên kiểm tra đường dây, ổ cắm, thiết bị điện trong nhà để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hỏng hóc, chập chờn. Khi phát hiện sự cố, cần lập tức ngắt nguồn điện và liên hệ thợ điện có chuyên môn để sửa chữa, tránh tự ý can thiệp gây mất an toàn.

Trong những gia đình có trẻ nhỏ, việc che chắn ổ cắm, không để các em tự ý cắm rút thiết bị cũng là lưu ý quan trọng để phòng tránh tai nạn điện. EVN cũng khuyến cáo các hộ gia đình lắp đặt cầu dao chống rò điện (ELCB) để bảo vệ thiết bị và tính mạng khi có sự cố chập điện xảy ra.