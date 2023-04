Erik gặp sự cố nguy hiểm phải gấp rút lên tiếng cảnh báo khán giả

Chiều ngày 2/4, ca sĩ Erik bất ngờ chia sẻ thông tin đã gặp phải sự cố nghiêm trọng tại căn hộ. Cụ thể, giọng ca Đau nhất là lặng im cho biết ổ điện ở nhà đã bị cháy đen do chủ quan để máy sấy quần áo gần tường phía bên cạnh ổ điện. Ngay sau đó, nam ca sĩ 9x đã lên tiếng cảnh báo và nhắn nhủ gửi lời khuyên tới khán giả phải đặc biệt cẩn trọng, chú ý.

"Gia đình ai có máy sấy mà để gần ổ điện thì mọi người cẩn thận để ý nhé. Erik chủ quan để máy sấy quần áo gần sát tường và gần ổ điện, bỏ quần áo vào sấy rồi đi ra khỏi nhà mà không mảy may để ý", Erik chia sẻ. Nam ca sĩ may mắn đã phát hiện kịp thời sự cố khi về nhà vì tiếng rẹt rẹt bất thường do ổ điện đã cháy.

Erik gặp phải sự cố nghiêm trọng do để máy sấy quần áo gần tường và ổ điện

Erik bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 phải dừng chân ở Top 15 của cuộc thi do chưa thật sự nổi bật so với các thí sinh khác.

Sau khi bị loại khỏi chương trình Giọng hát Việt nhí, Erik còn tham gia một số cuộc thi âm nhạc khác như Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc 2013, Ngôi sao Việt 2014, The Winner Is 2014... Tuy nhiên, tên tuổi của nam ca sĩ 9x chỉ thực sự được khán giả biết tới thông qua ca khúc Sau tất cả. Từ đó tới nay, Erik đã sở hữu trong tay nhiều bản hit đình đám và là cái tên được khán giả trẻ yêu mến.

Erik từng tham gia nhiều chương trình về âm nhạc nhưng không được khán giả biết tới

Tên tuổi của nam ca sĩ 9x được khán giả biết tới thông qua ca khúc Sau tất cả. Hiện tại, Erik là ca sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo trong showbiz Việt

Ảnh: Tổng hợp