Em vợ cực phẩm gây sốt với thái độ dành cho Văn Hậu, nhìn là biết Doãn Hải My dạy dỗ nghiêm thế nào!

Trong làng bóng đá Việt, có một mối quan hệ "anh rể - em vợ" khiến netizen nhiều lần xuýt xoa, đó là câu chuyện giữa hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu và cậu em vợ cực phẩm - Doãn Hoàng Minh – em trai lớn của nàng WAG Doãn Hải My. Không chỉ đẹp trai cao ráo, học giỏi, mà cách cậu thiếu niên Hoàng Minh cư xử với anh rể đình đám cũng khiến dân tình gật gù khen ngoan.

Mới đây, cậu em trai của Doãn Hải My gây chú ý khi đăng ảnh cùng anh rể - Đoàn Văn Hậu nằm dài phơi nắng bên hồ bơi, trùm khăn kín đầu chuẩn style "chill" mùa hè. Cảnh tượng tưởng chừng bình thường này lại gây bão MXH vì tình cảm quá đỗi thân thiết của hai anh em. Cậu thiếu niên cấp 3 sở hữu vóc dáng khá đồng đều với "anh rể quốc dân", cùng nhau tận hưởng phút giây bình yên thư thái, nhìn qua giống như anh em ruột. Dù không nói lời sến súa tình cảm, cách em trai Doãn Hải My đăng tải hình ảnh cùng anh rể tắm nắng, và được chính Doãn Hải My và Văn Hậu chia sẻ lại trên trang cá nhân đã thể hiện rõ mối quan hệ khăng khít trong gia đình, nhận về nhiều lượt thả tim của cư dân mạng.

Em trai Doãn Hải My tung ảnh tắm nắng cùng anh rể - Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Hai em trai của Doãn Hải My luôn danh cho Văn Hậu sự tôn trọng, yêu thương

Không chỉ vậy, trong loạt ảnh trên trang cá nhân riêng tư, cậu nhóc Doãn Hoàng Minh thường xuyên đăng ảnh cùng anh rể, thể hiện sự tôn trọng và quý mến. Ở những dịp gia đình tụ họp hay những khoảnh khắc đời thường, Văn Hậu luôn xuất hiện bên vợ con và hai cậu em trai của Hải My – Doãn Hoàng Minh và em út Doãn Hải Lâm. Cả hai em vợ đều rất thân thiện, luôn vui vẻ khi ở cạnh Văn Hậu. Dân mạng không khỏi xuýt xoa với sự hoà hợp anh rể - em vợ trong gia đình Văn Hậu. Có thể thấy rõ rằng, Văn Hậu không chỉ là cầu thủ nổi tiếng "quốc dân" mà còn là anh rể chuẩn chỉnh trong lòng các em.

Nhiều người không khỏi tò mò: Làm thế nào để mối quan hệ anh rể - em vợ lại thân thiết đến thế? Câu trả lời có lẽ nằm ở nhân vật trung gian - Doãn Hải My. Là người vợ không chỉ dịu dàng mà còn vô cùng lý trí, Hải My từng chia sẻ về cách dạy dỗ em trai vô cùng có quy tắc, cô nàng luôn nghiêm khắc đúng lúc, yêu thương nhưng không nuông chiều, luôn uốn nắn cách nói năng, cư xử cho 2 cậu em. Cũng nhờ đó, mối quan hệ gia đình luôn văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Doãn Hải My từng công khai "uốn nắn", dạy dỗ 2 em trai gây sốt cõi mạng

Một câu chuyện nhỏ bên lề cũng mang đến một khía cạnh khác về nàng WAG được yêu mến nhất nhì làng bóng đá - Doãn Hải My. Dân tình phải công nhận bà xã Đoàn Văn Hậu không chỉ "mát tay" chọn chồng mà còn quá "khéo" trong việc vun vén và kết nối các thành viên trong gia đình. Từ chuyện làm vợ, làm mẹ đến làm chị gái, cô nàng đều thể hiện độ tinh tế và bản lĩnh nhận về nhiều thiện cảm của người hâm mộ.