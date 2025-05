Doãn Hải My khoe body nuột nà, ba vòng cực chuẩn hậu sinh con, nàng WAG diện bikini đẹp nhất mùa hè sắp trở lại!

Doãn Hải My, nàng WAG xinh đẹp và nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, mới đây đã tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe vóc dáng hoàn hảo sau khi sinh con đầu lòng với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Là một trong những mỹ nhân đình đám của làng WAGs Việt, Hải My không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc mà còn bởi sự nỗ lực lấy lại thân hình "vạn người mê" sau hành trình làm mẹ.

Trong bức ảnh mới nhất, Doãn Hải My xuất hiện với bộ trang phục ôm sát, khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân dài thon gọn, vòng một đầy đặn, chẳng hề có dấu hiệu của một bà mẹ bỉm sữa vừa sinh con, thậm chí body của cô nàng còn được khen đẹp hơn thời con gái khi đầy đặn hơn, quyến rũ hơn. Và đôi chân dài cực phẩm của Doãn Hải My luôn gây ấn tượng dù cô nàng diện váy hay quần jean, quần bó sát...

Doãn Hải My khoe thân hình cực phẩm, chân dài miên man hậu sinh con

Nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin của Top 10 Hoa hậu Việt Nam khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Với thân hình nuột nà này, dân tình đang mong ngóng màn trở lại ngoạn mục của bà xã Đoàn Văn Hậu trên đường đua bikini mùa hè rực lửa giữa các nàng WAG. Những hình ảnh cũ của Hải My trong trang phục bikini, từng làm "bùng nổ" mạng xã hội trước đây nay được chia sẻ trở lại.

Doãn Hải My dù diện bikini hồng, cam rực rỡ hay những bộ đồ tắm với màu tối như nâu, đen... đều có thể 'cân đẹp'. Những bộ bikini giúp cô nàng tôn lên làn da mịn màng và vòng một căng tràn, vòng eo con kiến, thân hình thắt đấy lưng ong, táo bạo phô diễn đường cong ba vòng cực chuẩn. Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, thần thái tràn đầy tự tin, khí chất sang chảnh của tiểu thư Hà thành cũng dễ dàng chiếm được cảm tình của người xem trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc ấy từng khiến Hải My được mệnh danh là "mỹ nhân bikini" làng bóng đá mùa hè, và giờ đây, netizen tin rằng cô nàng sắp sửa lấy lại danh hiệu này.

Dân tình chờ nàng WAG diện bikini đẹp nhất mùa hè trở lại

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu kết hôn vào cuối năm 2023, sau thời gian dài yêu nhau và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào năm 2024, và từ đó, Hải My luôn được khen ngợi vì sự cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và giữ gìn nhan sắc. Nhiều fan để lại bình luận đầy ngưỡng mộ: "Hải My sinh con xong mà vẫn đẹp thế này, quá đỉnh!", "Nàng WAG diện bikini đẹp nhất sắp trở lại rồi, mùa hè năm nay nóng hơn bao giờ hết!", "Như chưa hề có cuộc sinh con nào, vợ Văn Hậu vẫn đẹp xuất sắc"...

Với sự chăm chỉ tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, Doãn Hải My không chỉ là hình mẫu lý tưởng của các mẹ bỉm mà còn là niềm cảm hứng cho nhiều chị em trong việc giữ gìn vóc dáng. Chờ xem liệu "hot mom" này có tiếp tục làm dân tình "phát sốt" với những bộ bikini nóng bỏng trong mùa hè sắp tới không nhé!

Những bộ bikini từng giúp Doãn Hải My viral khắp cõi mạng vì sự quyến rũ, thần thái