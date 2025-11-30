Em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em mình

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu. Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S..

Hiện trường sự việc

Sau đó, Thành lùi xe lại, tiếp tục đâm vào những người còn lại trong sân nhà. Vụ việc khiến bà S. bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong.

Tiếp đó, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường và dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh), chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Bước đầu xác định những nạn nhân đều là chị em trong gia đình của Thành. Trước đó Thành và những người trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa hòa giải được.