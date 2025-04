Em gái "vua thuỷ tinh" Trung Quốc: 27 năm giúp sức anh trai và hành trình xây dựng "đế chế" của riêng mình

Em gái "vua thuỷ tinh"

Được nhiều người gọi với danh xưng ''vua thuỷ tinh'' của Trung Quốc, Cao Dewang là người sáng lập kiêm Chủ tịch của tập đoàn Fuyao Glass Group - đứng đầu đất nước tỷ dân và đứng thứ hai thế giới trong lĩnh vực chế tạo kính ô tô. Không chỉ được biết đến như biểu tượng của sự thành công trong giới kinh doanh Trung Quốc với khối tài sản hàng tỷ USD, Cao Dewang còn được biết đến với cuộc hôn nhân với người vợ mù tào khang khiến không ít người ngưỡng mộ.

Cao Dewang và vợ. Cao Dewang là người sáng lập và Chủ tịch Fuyao Glass, một trong những tập đoàn sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới.



Thế nhưng ít ai biết rằng, gia cảnh vua thuỷ tinh vẫn còn nhiều bí ẩn, trong đó có người em gái kín tiếng Cao Fang. Đặc biệt khi mới đây, Zhengli New Energy - Công ty được Cao Fang thành lập khi đã ở tuổi 56 chính thức "lên sàn" Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, đạt vốn hóa thị trường 21,046 tỷ HKD (khoảng 2,694 tỷ USD) khiến giới kinh doanh bất ngờ.

So với sự phát triển mạnh mẽ của Zhengli New Energy, những thông tin về Cao Fang ngược lại rất ít ỏi. Người ta chỉ biết bà là em gái của vua thuỷ tinh Cao Dewang nhưng không biết rằng, ẩn sau mối quan hệ gia đình đó là một tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc.

Fuyao Glass, một trong những tập đoàn sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới.

Từ Fuyao Glass đến giấc mơ pin lithium

Cao Fang sinh năm 1958, gia nhập Fuyao Glass vào năm 1997, nơi bà đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như quản lý bán hàng, giám đốc và phó tổng giám đốc trong suốt 27 năm. Trong thời gian này, bà đã tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản lý chuỗi cung ứng và phát triển thị trường, đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Mối quan hệ với anh trai không chỉ mang lại cho bà cơ hội học hỏi từ một trong những doanh nhân xuất sắc nhất Trung Quốc mà còn giúp bà xây dựng mạng lưới quan hệ vững chắc, tạo nền tảng cho sự nghiệp sau này.

Sau 27 năm cống hiến, năm 2014 Cao Fang rời Fuyao Glass ở tuổi 56 và bắt đầu hành trình lập nên đế chế kinh doanh của riêng mình.

Một năm trước khi nghỉ hưu, Cao Fang và Chen Jicheng thành lập New Zhongyuan Venture Capital, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Vào tháng 11 cùng năm, họ thành lập liên doanh với Toyota, lập ra New Zhongyuan Toyota Company để cung cấp các sản phẩm bộ pin cho xe Toyota.

Năm 2016, bà tiếp tục đồng sáng lập Zhengli Investment, tập trung đầu tư vào linh kiện xe điện, trước khi chính thức ra mắt Zhengli New Energy vào năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của bà, công ty nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm pin ternary, pin lithium sắt phosphate, và nghiên cứu các công nghệ tiên tiến như pin natri-ion và pin toàn rắn.

Theo báo cáo của Frost & Sullivan và dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Động lực Ô tô Trung Quốc, vào năm 2024, Zhengli New Energy xếp thứ 9 trong thị trường pin động lực Trung Quốc, với thị phần 1,8%. Zhengli New Energy cũng được chọn vào Danh sách Doanh nghiệp Kỳ lân Trung Quốc năm 2023, với định giá lúc đó là 2,09 tỷ USD.

Ảnh minh hoạ.

Một trong những điểm sáng trong sự nghiệp của Cao Fang là khả năng điều chuyển vốn để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp. Năm 2019, bà đầu tư vào Tafel, một nhà sản xuất pin động lực, và sau đó thực hiện một loạt thương vụ phức tạp để "ngược" thâu tóm Tafel, biến nó thành công ty con của Zhengli New Energy.

Quá trình này bao gồm việc tăng vốn, mua lại cổ phần, và chuyển giao tài sản, giúp Zhengli New Energy loại bỏ các khoản nợ xấu của Tafel đồng thời tăng cường năng lực sản xuất. Động thái này không chỉ củng cố vị thế của công ty mà còn mở đường cho vụ IPO thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, với vốn hóa thị trường đạt 21,046 tỷ HKD (khoảng 2,694 tỷ USD).

Cao Fang cũng thể hiện sự nhạy bén trong việc xử lý khủng hoảng. Năm 2022, Zhengli New Energy chịu tổn thất lớn 1,02 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140,76 triệu USD) do sự sụp đổ của khách hàng lớn nhất, WM Motor. Tuy nhiên, bà đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, chuyển trọng tâm sang các khách hàng mới như Leapmotor, FAW Hongqi, và GAC Trumpchi. Kết quả là công ty đạt lợi nhuận ròng 91,014 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,56 triệu USD) trong năm 2024, đảo ngược tình trạng thua lỗ liên tục trước đó.

Dưới sự dẫn dắt của Cao Fang, Zhengli New Energy không ngừng mở rộng quy mô. Công ty hiện sở hữu hai cơ sở sản xuất tại Changshu và đang xây dựng một cơ sở mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Ngoài ra, bà còn thúc đẩy hợp tác với các đối tác như Deye Co., Ltd. trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, mở rộng thị trường sang các ngành hàng hải và hàng không.

Hongqi là một trong những khách hàng quan trọng của Zhengli New Energy.

Khối tài sản khổng lồ

Tính đến ngày niêm yết 14 tháng 4 năm 2025, Cao Fang và Chen Jicheng cùng kiểm soát 64,6% cổ phần của Zhengli New Energy thông qua các thực thể như Zhengli Investment, New Zhongyuan Venture Capital, và các thỏa thuận hành động phối hợp. Với giá đóng cửa 8,39 HKD/cổ phiếu và vốn hóa thị trường 21,046 tỷ HKD (khoảng 2,694 tỷ USD), giá trị cổ phần do Cao Fang và Chen Jicheng nắm giữ ước tính khoảng 9,725 tỷ HKD (khoảng 1,245 tỷ USD).

Ngoài ra, các khoản đầu tư trước đó vào New Zhongyuan Venture Capital và các liên doanh với Toyota cũng góp phần gia tăng giá trị tài sản của bà. Sự thành công của Zhengli New Energy, cùng với mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm từ Fuyao Glass, đã giúp Cao Fang xây dựng một đế chế kinh doanh đáng kể, khẳng định vị thế của mình trong giới doanh nhân Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù Zhengli New Energy đã niêm yết thành công, các thách thức và áp lực vẫn rất lớn. Cạnh tranh trong ngành pin lithium rất khốc liệt, sự tái cơ cấu chưa dừng lại. Sau khi niêm yết, liệu Zhengli New Energy có thể "vươn lên tầm cao mới" với sự hỗ trợ của vốn hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Cao Fang không chỉ là em gái của tỷ phú Cao Dewang mà còn là một nữ doanh nhân tài năng với tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Từ những ngày làm việc tại Fuyao Glass đến việc dẫn dắt Zhengli New Energy đạt được vụ IPO trị giá hàng tỷ đô la, bà đã chứng minh rằng thành công của mình không chỉ dựa vào mối quan hệ gia đình mà còn từ năng lực và sự quyết tâm. Với khối tài sản khổng lồ và kế hoạch mở rộng đầy tham vọng, Cao Phương đang viết tiếp câu chuyện thành công của mình, đồng thời góp phần định hình tương lai của ngành năng lượng mới tại Trung Quốc.

Theo Sohu