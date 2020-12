Em gái “trà xanh” trơ trẽn chăm chồng người ở preview Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, “bà cả” Jo Yeo Jeong thấy mà tức á

Trong tập trước của Cheat On Me, If You Can (Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!), luật sư Han Woo Sung (Go Joon) đã tìm gặp nhà tư vấn chính trị Nam Ki Ryong (Kim Do Hyun) nhằm rút lại kế hoạch tham gia chính trị. Thế nhưng, phóng viên và các nhà báo nhanh chóng phát hiện sự có mặt của "ông chồng quốc dân" và nhanh chóng truy đuổi theo Woo Sung. Giữa lúc hỗn loạn, anh vô tình gặp lại Go Mi Rae (Yeon Woo) - đang tham gia với tư cách tình nguyện viên thu gom rác tại bờ sông. Quá bất ngờ khi gặp lại cô nàng sinh viên xinh đẹp, gã chồng đào hoa đã ngã xuống sông và suýt chết đuối vì không biết bơi.



Không để khán giả chờ lâu, nhà sản xuất của bộ phim đã tung loạt hình ảnh trong tập 5 sắp tới, hé lộ những tình tiết sôi máu của cặp đôi "trà xanh" và gã chồng lăng nhăng trên. Theo đó, Go Mi Rae xuất hiện với mái tóc ướt nhẹp. Sau khi đưa Woo Sung đang bất tỉnh vào bờ, cô liền thực hiện màn hô hấp nhân tạo để cứu anh qua cơn nguy hiểm.

"Em gái trà xanh" Mi Rae đưa Woo Sung vào bờ trong trạng thái bất tỉnh nhân sự

Cô nàng thực hiện hô hấp nhân tạo để cứu sống anh

Không dừng lại ở đó, tuy biết Woo Sung đã có gia đình nhưng Mi Rae vẫn bất chấp tìm đến bệnh viện nơi anh đang điều trị. Thậm chí, cô còn mỉm cười ngọt ngào khi ngắm nhìn gã luật sư nằm ngủ.

Biết người ta có gia đình rồi nhưng vẫn "mặt dày" tìm đến bệnh viện chăm sóc

Lại còn mỉm cười như đang yêu vậy đó!

Tại một tình huống khác, nhà văn Kang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong) bỗng xuất hiện tại bệnh viện với tư thế khoanh tay, cùng với vẻ mặt khinh thường. Liệu nữ nhà văn có chạm trán Mi Rae sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tại văn phòng luật sư hôm trước hay không? Và mối quan hệ của ba người sẽ thay đổi như thế nào khi cô nàng "trà xanh" Mi Rae xuất hiện?

Bà cả xuất hiện với khuôn mặt khó chịu, bực tức

Bữa trưa sau khi xuất viện của Woo Sung là chiếc dĩa cắm ngược vào bánh. Liệu đây có phải là dụng ý dằn mặt của nữ tiểu thuyết gia với chuyện ngoại tình của chồng?

Về phía nhà sản xuất chia sẻ: "Go Mi Rae đã cứu Han Woo Sung sau khi bị rơi xuống nước và cả hai sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ một cách tình cờ. Mối quan hệ của ba người Yeo Joo, Woo Sung và Mi Rae sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp và kịch tính. Vì vậy, mong rằng khán giả sẽ dành nhiều sự quan tâm với bộ phim Cheat On Me, If You Can".

Preview tập 5 Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can)

Hiện tại, Cheat On Me, If You Can đang được phát sóng vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần lúc 9:30 tối trên kênh KBS2.

Nguồn ảnh: Soompi