Em bé đang đứng chơi bỗng biến mất dưới gầm xe ô tô khiến dân mạng sợ hãi, phụ huynh toát mồ hôi nhắc nhở nhau một điều

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì một đoạn clip cắt ra từ camera an ninh cho thấy cảnh tượng khó tin tại một khu dân cư. Một em bé đã vô tình gặp tai nạn bất ngờ khi chơi ở vỉa hè gần đường lớn, nhưng may mắn là không có hậu quả nào nghiêm trọng xảy ra.

Theo diễn biến camera ghi lại thì em bé đang đứng chơi một mình trên vỉa hè thì ngồi xuống. Đúng lúc ấy một chiếc ô tô con từ trong ngõ đi ra, khi rẽ trái đã vô tình cán qua em bé.

Khoảnh khắc em bé "biến mất" trước đầu xe ô tô gây sốc

Hẳn ai cũng thấy thót tim khi nghe tiếng kêu thất thanh của em bé tội nghiệp. Dù chiếc xe ô tô đi với vận tốc rất chậm nhưng có vẻ như tài xế không nhìn thấy em bé ngồi trước vỉa hè. Tuy nhiên rất may em bé không bị bánh xe chèn qua, chỉ bị ngã trong gầm xe và khóc do hoảng sợ.

Dân mạng thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe đi qua và điều kỳ diệu xảy ra. Em bé may mắn sống sót, do camera ở xa nên không rõ bé có bị thương ở đâu không, song tài xế cũng kịp dừng xe lại khi phát hiện sự cố và chạy xuống bế em nhỏ lên vỗ về.

Toàn cảnh vụ em bé bị ô tô cuốn vào gầm khiến ai nấy thót tim

Một số tài khoản MXH lên tiếng chỉ trích tài xế vì đi không quan sát, còn suy đoán rằng tài xế dùng điện thoại nên mới cán phải em bé. Tuy nhiên số đông lại thể hiện thái độ trung lập, cho rằng em bé ngồi ở điểm mù của xe, lại khuất góc trái nơi có tường nhà dân với cột điện nên khó quan sát. Em bé quá nhỏ, lại ngồi thụp xuống ngay trước khi xe tới, nên khả năng tài xế không nhìn thấy có người đằng trước.

Dù may mắn không có hậu quả nghiêm trọng nào nhưng tình huống nguy hiểm này lại một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh về việc đảm bảo an toàn cho con. Đã có vô số trường hợp đáng tiếc liên quan đến tai nạn ô tô với trẻ em tương tự như clip trên, song có vẻ như nhiều gia đình vẫn lơ là trong việc trông coi trẻ nhỏ. Suốt clip cũng không có người lớn nào ở xung quanh, chỉ có một mình em bé, nên khi tai nạn xảy ra ai cũng thấy xót xa. Có lẽ em bé đã rất sợ hãi khi bị cuốn vào gầm xe, may là người đàn ông lái xe cũng có ý thức trách nhiệm khi dừng xe quay lại ôm bé dỗ dành.

Để tránh con em mình rơi vào tình huống như trên, một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh phải luôn để trẻ nhỏ trong tầm quan sát của mình . Dù các bé hiếu động nghịch ngợm thì cũng phải để mắt đến liên tục, bởi chỉ một giây chủ quan thôi là tai nạn rất dễ xảy ra. Mọi thứ xung quanh đều tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố, từ các thiết bị điện, đồ đạc, vật nặng, góc bàn ghế, nước sôi, đồ chơi, động vật, đường lớn, xe cộ... đều có thể khiến các bé bị thương.

Nếu khó khăn trong việc trông trẻ, phụ huynh có thể tìm một số biện pháp khác để giữ trẻ trong phạm vi an toàn. Đặc biệt nếu nhà gần đường lớn và nơi giao thông đông đúc thì phụ huynh càng phải sát sao hơn khi cho trẻ vui chơi, có thể khóa cửa nhà hoặc cổng lại để tránh tình huống va chạm thót tim như clip trên.