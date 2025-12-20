Elon Musk được nhận lại 139 tỷ USD tiền thưởng từ Tesla

Tòa án Tối cao bang Delaware đã khôi phục gói thù lao khổng lồ được trao cho CEO Tesla Elon Musk vào năm 2018, sau khi gói này hai lần bị một thẩm phán cấp dưới tuyên vô hiệu.

Theo gói thù lao này, Musk được quyền mua 303 triệu cổ phiếu Tesla sau điều chỉnh tách cổ phiếu, với tổng giá trị lên tới 139 tỷ USD theo giá đóng cửa cổ phiếu vào ngày thứ Sáu.

Chánh án Tòa Chancery bang Delaware, bà Kathaleen McCormick, người trực tiếp xem xét vụ việc, từng kết luận rằng mặc dù các cổ đông Tesla đã hai lần bỏ phiếu thông qua kế hoạch trả lương, quy mô của gói thù lao này là không công bằng đối với cổ đông.

Bà cho rằng hội đồng quản trị Tesla “có nghĩa vụ chứng minh rằng kế hoạch thù lao là công bằng, nhưng đã không hoàn thành được nghĩa vụ đó”.

Ngay cả sau khi các cổ đông tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ gói thù lao, bà McCormick vẫn lần thứ hai bác bỏ kế hoạch này với lý do không công bằng.

Tuy nhiên, trong phán quyết đưa ra hôm thứ Sáu, Tòa án Tối cao bang Delaware cho rằng tòa cấp dưới đã mắc sai lầm trong nhận định của mình.

Theo tòa tối cao, việc hủy bỏ gói thù lao năm 2018 là “không công bằng” và điều này “khiến Musk không được đền bù xứng đáng cho thời gian và công sức bỏ ra trong suốt sáu năm”.

Hiện Musk đã là người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng ước tính 644 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Phần lớn khối tài sản này đến từ 413 triệu cổ phiếu Tesla mà ông sở hữu trực tiếp, trị giá khoảng 199 tỷ USD theo giá đóng cửa ngày thứ Sáu.

Cổ phiếu Tesla hiện đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu tuần.Gần đây, Musk còn được Tesla trao một gói thù lao mới, có thể đạt giá trị tới 1.000 tỷ USD nếu giá cổ phiếu Tesla tăng đúng theo các dự báo của ông và của công ty.

Tesla chỉ là một phần trong tổng tài sản của Musk. Ông còn là cổ đông lớn nhất của SpaceX, công ty mà ông dự kiến sẽ đưa lên sàn chứng khoán vào sometime năm tới, với mức định giá được cho là sẽ tiếp tục đẩy khối tài sản của ông tăng vọt.

“Tôi cảm ơn sự ủng hộ bền bỉ của các bạn,” Musk viết trên nền tảng X vào tối thứ Sáu, để phản hồi một bài đăng nói về quyết định của Tòa án Tối cao bang Delaware.



*Nguồn: CNN