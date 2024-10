Ekip Anh Trai Say Hi lại bị tố thiếu chuyên nghiệp, cố tình gây tranh cãi?

Mới đây, ekip Anh Trai Say Hi đã đăng tải 2 video “ [Uncut] Full màn chấm điểm của chiến thần Ngạo Nghễ và màn vạch mặt trong phòng chờ ” và “[Uncut] Quay ngược thời gian cùng 30 anh trai, hé lộ chuyện chưa kể ở phòng DNA”.

Mỗi tập phát sóng trên nền tảng YouTube có thời lượng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, cả hai tập phát sóng này được cộng đồng mạng phát hiện, ekip chương trình chỉ đăng tải hình ảnh của 29 nghệ sĩ trong phòng DNA và thiếu hẳn anh trai Vũ Thịnh.

Tập phát sóng “uncut” được ekip Anh Trai Say Hi đăng tải trên kênh YouTube chỉ có 29 anh trai

Cụ thể, dù tiêu đề được ekip ghi “30 anh trai” nhưng xuyên suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ của cả 2 tập phát sóng, anh trai Vũ Thịnh hoàn toàn “bốc hơi” khỏi khung hình riêng. Trong khi đó, toàn bộ 29 anh trai còn lại đều được xuất hiện hình ảnh trong phòng DNA khiến cộng đồng mạng thắc mắc vì sự thiếu vắng khó hiểu.

Dưới phần bình luận video, không ít ý kiến của khán giả hoang mang vì tập phát sóng không có sự xuất hiện của Vũ Thịnh. Một bộ phận fan của anh trai Vũ Thịnh còn phẫn nộ, chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của ekip Anh Trai Say Hi khi một lần nữa lại làm “mất tích” một anh trai trong chương trình.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bày tỏ sự ngờ vực vì pha “dàn xếp” gây tranh cãi của NSX Anh Trai Say Hi. Bởi việc liên tục làm thiếu hẳn 1 nghệ sĩ trong dàn 30 nghệ sĩ có mặt trong chương trình là điều khó có thể xảy ra. Chính sự tắc trách khó tin này khiến netizen đặt nghi vấn ekip cố tình làm thiếu vắng 1 anh trai để tạo chủ đề thảo luận gây xôn xao và tăng sức hút cho chương trình.

Đây không phải lần đầu tiên ekip Anh Trai Say Hi làm thiếu vắng 1 nghệ sĩ trong dàn 30 nghệ sĩ thuộc chương trình. Trước đó tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ở TP.HCM, poster concert được treo ở địa điểm tổ chức đã thiếu hẳn nam nghệ sĩ Công Dương.

Trong 1 bài đăng trên nền tảng Threads, Công Dương cũng để lại bình luận “mếu máo” vì sự vắng mặt của mình trên poster concert. Sau khi phát hiện sự cố, ekip Anh Trai Say Hi đã “chữa cháy” bằng cách dán thêm hình Công Dương trên poster. Hành động này khiến cộng đồng mạng càng thêm ngán ngẩm vì sự tắc trách, thiếu chuyên nghiệp của ekip chương trình.

Ekip Anh Trai Say Hi dán hình Công Dương lên poster concert sau khi phát hiện sự thiếu sót