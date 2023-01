Dustin Phúc Nguyễn: "Tôi không cần sâu sắc vì sâu sắc quá thì chắc là chán lắm!"

Những năm gần đây, Dustin Phúc Nguyễn đã không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả Việt. Tuy không nhẵn mặt trên sóng truyền hình, tên tuổi của anh lại gắn liền với những talkshow được khán giả yêu mến tại kênh Dustin On The Go như Bar Stories hay Love Is Blind... Những chương trình do Dustin Phúc Nguyễn dẫn dắt có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu và những người có sức ảnh hưởng. Tại đây, anh tự do thể hiện màu sắc cá nhân, không ngại nói thẳng nhiều vấn đề nhạy cảm đối với giới trẻ, khiến loạt talkshow do anh cầm trịch trở thành "món ăn" mới lạ trong mắt khán giả.

Dustin Phúc Nguyễn đã "come out" trên sóng truyền hình vào năm 2019 và trở thành một người hoạt động tích cực cho cộng đồng LGBTQ+. Trong buổi phỏng vấn cùng chúng tôi trước thềm năm mới, Dustin đã có những chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp, cũng như đưa ra quan điểm cá nhân về loạt chủ đề gây tranh cãi trên MXH!

Dustin chia sẻ về cuộc sống độc thân 1 năm qua, quyết tâm có người yêu trong năm 2023!

Xin chào Dustin, năm mới 2023 đối với bạn như thế nào?

‏Năm mới đối với tôi là một khởi đầu mới, có thêm nhiều năng lượng và hy vọng hơn so với năm cũ. Tôi đã rất sẵn sàng để bắt tay vào công việc. ‏

Nhìn lại một chút về năm 2022, bạn từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng bản thân phải trải qua nhiều biến động và sự thay đổi lớn. Đó là những gì?

‏Đầu tiên là chuyện tình cảm của tôi trong năm vừa rồi không được như mong muốn. Tôi phải chấp nhận mất đi một người mà mình yêu thương. Đến một độ tuổi trưởng thành, bạn bè hay người yêu sẽ mỗi người một ngả, ai cũng có hướng đi riêng. Đó là một trong những điều ảnh hưởng tới Dustin mạnh mẽ nhất vì tôi là người sống tình cảm, thường dựa vào đó tạo nguồn cảm hứng trong công việc. Khi chuyện tình cảm gặp trục trặc, chắc chắn công việc sẽ có chút chao đảo.‏

‏Những chương trình của Dustin như Dustin On The Go được mọi người yêu thích cũng phải dừng lại, điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm những chương trình mới. Ngày xưa, tôi có một người đồng đội làm sáng tạo cho kênh Dustin On The Go còn hiện tại tôi phải tự làm mọi thứ. Mặc dù tôi không đủ sáng tạo và chi tiết bằng bạn nhưng tôi tin với sự cần cù, chăm chỉ của bản thân, tôi sẽ tạo ra thành phẩm đáng để mọi người chờ đợi và theo dõi! ‏

Việc yêu bản thân, yêu lại từ đầu có phải là một hành trình thú vị với bạn?

‏Khi tôi nói học cách yêu lại từ đầu tức là bản thân không thể cho đi 100% trong tình yêu nữa, mà mình phải giữ lại một chút để bảo vệ bản thân, phòng hờ những lúc có một mình, không còn ai bên cạnh. ‏

‏Tôi không phải là người quen sống một mình nên chuyện này với tôi rất mới. Học yêu là học quan sát, lắng nghe chứ không phải là đáp ứng mọi điều đối phương muốn hay lẽo đẽo đi theo để tìm hiểu nhu cầu của họ. Tôi cần đứng từ xa và quan sát. Tôi nghĩ đó là cách yêu lại từ đầu mà tôi phải học. Ngày trước, tôi yêu hùng hục, thích ai là nhào vô liền, thích cái gì là làm liền. Nhưng hiện tại, tôi không còn như thế.

Bao nhiêu lâu rồi Dustin mới quay trở lại với cuộc sống "một mình"?

‏10 năm hơn rồi. Lúc nào tôi cũng có người yêu, hết người này tới người khác. Năm 2022 chính là một năm thử thách với tôi. Sống độc thân, làm mọi thứ một mình, đi ăn một mình, đi du lịch một mình, đi nhảy đầm một mình. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống độc thân lại vui thế này. Nhưng ở độ tuổi của tôi hiện tại thì độc thân 1 năm là đủ rồi. Chứ độc thân nữa là ế luôn đó (cười lớn).‏

Lúc nào cũng có người yêu bên cạnh như thế, giờ đây lại độc thân, bạn nghĩ điều gì đã giúp bản thân vượt qua giai đoạn vừa rồi?

‏Tôi nghĩ bản thân luôn có thể nhìn thấy được sự tích cực trong mọi người, mọi việc. Ai cũng có điểm tốt, dù là nhỏ nhoi mà mình có thể nhìn ra được, ngay cả vấn đề tình cảm.‏ Tôi nhận ra mình không hợp với một người nào đó, mình cần thay đổi điều gì trong mối quan hệ tiếp theo. Tôi thấy mình là một người chân thành, ruột để ngoài da.

Dustin mà khán giả thấy trên sân khấu cũng giống như Dustin ở ngoài đời. Tôi không diễn để tạo ra nhân cách khác nhau mà chỉ có một Dustin duy nhất. Dustin đang ngồi nói chuyện tại đây cũng chính là Dustin mà bạn thấy trong mỗi sản phẩm. Sự chân thành chính là thứ giúp tôi có được tình yêu thương của mọi người, được mọi người đưa bàn tay giúp đỡ. ‏

‏Cuộc sống một mình và phải "healthy, balanced" có khó với bạn?

‏Rất là khó. "Healthy" và "balanced" nghe có vẻ dễ nhưng cần một nội lực rất mạnh bên trong. Tôi phải nói chuyện với bản thân mỗi đêm trước khi đi ngủ. Có những đêm tôi tự bật dậy, khóc và phải an ủi bản thân bằng lời. Đó là lúc nội lực của tôi phải làm việc để trấn an. "Healthy" ở đây không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh mà còn là tinh thần cũng phải tích cực, nội lực đủ lớn để vực dậy bản thân trong lúc vụn vỡ nhất.

Dustin kể về sự nghiệp làm VJ, từng gặp một nàng Hậu tỏ thái độ không muốn làm việc cùng

Với kinh nghiệm 6 năm bắt đầu sự nghiệp cầm trịch talkshow, làm VJ, vậy giữa 3 lựa chọn: Vạ miệng, khán giả không hưởng ứng, khách mời nhạt, bạn sợ nhất điều gì?

‏Sợ nhất là vạ miệng. Lời nói đã nói ra không bao giờ lấy lại được. Tôi đã từng thấy rất nhiều trường hợp chỉ vì một câu nói và hình tượng sụp đổ. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy điều đó nên không bao giờ bàn luận về bất cứ ai trên mạng xã hội hay ngoài đời, không bình luận, bình phẩm hay đánh giá. Tôi chỉ cười thôi.‏

Vậy đã bao giờ Dustin vạ miệng chưa?

‏Theo trí nhớ là chưa nha. Gần như chưa bao giờ. Chỉ có một lần tôi dẫn chương trình vì khả năng tiếng Việt còn kém nên nói nhầm. Đối với tôi, vạ miệng nghĩa là làm ảnh hưởng tới người khác, lôi người khác vào câu chuyện của mình. Mình có thể đem bản thân ra làm trò đùa nhưng không nên đem người khác vào câu chuyện của mình để trêu đùa. ‏

Nhân nói về "vạ miệng", Dustin cảm nhận thế nào về sức mạnh của cư dân mạng hiện nay?

‏Sức mạnh của cư dân mạng hiện nay phải nói là ghê gớm đó! Ngày xưa, nếu "báo chí" là quyền lực thứ 4 thì giờ quyền lực thứ 5 là "cư dân mạng". Mỗi người chúng ta đều có một tài khoản để phát ngôn bất cứ điều gì trên mạng. Cư dân mạng không xấu, cũng không tốt mà là một đám đông, có đầu óc riêng. Đôi khi, họ sẽ quá khích nhưng cũng có lúc họ là anh hùng. Vì vậy, nếu mình biết tận dụng sức mạnh của đám đông cư dân mạng đúng cách thì sẽ có được lợi thế rất lớn.

‏Có bao giờ bạn đi dẫn chương trình nhưng không nhận được sự hưởng ứng từ khán giả không?

Có chứ. Ngày xưa tôi bị chê dẫn chương trình nhạt. Chính chị Thùy Minh đã nói thẳng vào mặt tôi là: "Mày dẫn chương trình nhạt thế!". Đó là một câu nói thức tỉnh tôi. Khi người ta nói thẳng nghĩa là họ còn thương mình. Tôi cũng phải cố gắng hết sức để "thêm mắm, thêm muối". Thời gian trôi qua, tôi học được nhiều ngôn ngữ của giới trẻ. Việc luôn cập nhật học hỏi, sáng tạo đã làm tôi bớt nhạt hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ có khán giả đánh giá được chứ tôi chưa thể tự đánh giá bản thân.‏

‏Ngoài bị chê nhạt, tôi còn bị nói là bê đê, ẻo lả quá, múa may quá. Sao giống Cô Gái Có Râu vậy? Thường tôi bị nói về ngoại hình, phong cách chứ còn lại thì tôi không thấy bị nói gì nhiều.

Dustin nghĩ sao nếu có người nhận xét rằng bạn dẫn rất vui nhưng chưa có sản phẩm nào sâu sắc?

‏Đối với tôi, Dustin On The Go hay Bar Stories, Love Is Blind đều là những series talkshow rất sâu sắc. Vì chương trình có rất nhiều câu chuyện của người đi trước, người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng. Sự sâu sắc ở đây là từ khách mời còn tôi chỉ có nhiệm vụ khai thác sự sâu sắc đó thôi. Tôi không cần sâu sắc vì sâu sắc quá thì chắc là chán lắm. Tôi chỉ cần là một người đứng kế bên hào quang, khai thác để hào quang tỏa sáng. Đó là nhiệm vụ của một người host, người sáng tạo nội dung.‏

‏Tôi không quan tâm mọi người nghĩ tôi sâu sắc hay không vì có sâu sắc đi chăng nữa thì sẽ có một ngày mọi người chán xem Dustin mà thôi. Sẽ có một người khác thay thế. Công việc của tôi không phải là làm cho bản thân nổi bật mà làm cho khách mời nổi bật nhất có thể. ‏

Trong trường hợp gặp khách mời "nhạt", Dustin sẽ làm gì để "khai thác hào quang" của họ?

‏Khách mời mà nhạt thì tôi bắt họ chơi trò chơi. Tôi là người thích chơi game. Nếu khách mời nhạt quá thì nguyên buổi phỏng vấn đó không có câu hỏi mà chỉ chơi game thôi. Bắt họ chơi, bắt phạt là hết nhạt ngay! Còn nếu chưa hết nhạt nữa thì tôi sẽ gài những câu hỏi cho họ lúng túng. ‏Chỉ khi họ đối diện với câu hỏi khó, không ngờ tới thì họ mới thể hiện phản ứng. Lúc đó, phản ứng của họ sẽ là câu trả lời. ‏

Có những khách mời sống nội tâm lắm. Tôi hỏi gì cũng không trả lời, né câu hỏi. Ví dụ, trong chương trình Sexy Talk xoay quanh chủ đề tình dục, có những người nghe câu hỏi xong sẽ trợn mắt và đứng hình. Lúc đó, nhiệm vụ của tôi là bắt họ phải trả lời. Nếu họ không trả lời thì đó chính là đáp án, khán giả sẽ là người đánh giá độ "chịu chơi" của khách mời thông qua việc họ có trả lời hay không. Tôi không phải là người đánh giá, tôi chỉ đẩy họ vào tường hết mức có thể để họ lộ ra sự lúng túng, phản ứng. Còn lại phần đánh giá là của khán giả.‏

Đã có lúc nào Dustin thấy mình không thể cứu được khách mời nhạt không?

‏Có. Vừa rồi, khi tôi phỏng vấn MONO, tôi cũng chuẩn bị tâm thế với những câu hỏi đã bàn bạc với team. Tôi nghĩ câu hỏi không quá nhạy cảm, tuy nhiên, mức độ nhạy cảm này lại phụ thuộc vào người được phỏng vấn. Có thể mình thấy không nhạy cảm nhưng với họ như vậy là nhạy cảm. ‏

‏Tôi cũng quyết tâm hỏi những câu liên quan tới giới tính nhưng tôi nhận lại sự ngơ ngác của khách mời. Tôi không đánh giá gì bạn vì đó là một cách phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng việc lúng túng nghĩa là họ chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này. Điều đó giúp tôi hiểu được rằng không phải cái gì cũng hỏi được. Đó là một bài học khiến tôi phải cẩn thận hơn, lựa chọn đúng thời điểm để hỏi. Nhưng tôi cũng không tiếc nuối khi đặt câu hỏi khó cho các vị khách mời. ‏

‏Có một lần đi thảm đỏ WeChoice Awards, tôi có phỏng vấn nhanh các khách mời tại đó. Mỗi người chỉ được hỏi 1 - 2 phút nên tôi phải lựa chọn những câu hỏi đáng giá nhất, những câu hỏi giúp có được nhiều nội dung nhất. Chỉ được hỏi 2 - 3 câu thì bạn phải hỏi những câu hỏi gắt nhất nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khách mời có thể bị sượng, hoặc họ chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi cũng mong mọi người được thông cảm vì đó là tính chất công việc và tôi phải làm công việc của mình. Công việc của các bạn khách mời hoặc là trả lời, hoặc là phải né thật duyên dáng. ‏

Dustin đã bao giờ giận một ai đó sau khi làm việc cùng chưa? Nghe nói đã từng có một người đẹp hạng A đã khiến bạn phật lòng?

‏Giận thì chưa bao giờ. Nhưng có một người đẹp mà tôi rất muốn phỏng vấn và làm khách mời tại Bar Stories. Tôi đã theo dõi, liên hệ, liên lạc, mời gọi bạn ấy bao nhiêu năm trời. Thậm chí, tôi nhờ người quen, tạo group chat, mời bạn vào để gửi lời mời tham gia một tập của Bar Stories. Bạn ấy vào trong group chat có tôi và một khách mời khác cũng tham gia chương trình cùng tập. Tôi đặt niềm tin vào tập này sẽ mang lại tiếng nói cho cộng đồng LGBT. Nhưng tôi nhận lại câu trả lời rất phũ phàng. Bạn vào group và từ chối, nói không rảnh rồi out group trong khi mọi người chưa kịp nói câu nào. Đó là một ấn tượng rất không tốt với tôi. Tôi nghĩ nếu không muốn làm việc cùng thì vẫn có thể chọn cách để từ chối nhưng họ lại chọn cách rất phũ phàng. Tôi cảm thấy không bao giờ muốn phỏng vấn một người như thế.

‏Công việc làm host rất khó khăn và công việc làm sáng tạo nội dung còn khó khăn hơn rất nhiều. Không còn người đồng hành bên cạnh, bạn đã phải trải qua những ngày tháng tìm kiếm ý tưởng thế nào?

‏Có những lúc tôi đi chơi, đi vào bar nhảy nhót nhưng đầu vẫn phải nghĩ ý tưởng. Tôi phải vừa chơi vừa làm. Khi nào có ý tưởng là phải rút điện thoại ra ghi lại vì tôi không còn ai để hỗ trợ nữa. Bất kể khi nào có ý tưởng hay ho là phải note xuống, nếu không sẽ bay theo chiều gió. Từ những ý tưởng đó tôi mới gặp gỡ các anh chị, các ekip, agency, media để tìm những cú bắt tay vì tôi không thể làm một mình. ‏

Rất may mắn là có nhiều người tới, muốn hợp tác, giúp tôi sản xuất chương trình. Nhờ vậy, tôi tin các chương trình trong tương lai sẽ có rất nhiều màu sắc chứ không chỉ có một màu sắc của Dustin On The Go. Đó là cách mà tôi đang hoạt động. Tôi nghĩ mình giỏi nhất là việc hợp tác.‏

Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc kinh phí cho các series mà bạn thực hiện được khai thác từ đâu?

Tôi may mắn có những nhà đầu tư, nhà tài trợ để làm chương trình trước khi ra mắt. Trước giờ, các nhãn hàng, nhà đầu tư sẽ tìm tới tôi, yêu cầu "đẻ" ra format cho họ. Từ đó, các format ra đời. Nhưng nếu như format chương trình quá kén người xem, ví dụ như Sexy Talk thì team tôi đã phải tự bỏ tiền. ‏

Vào năm 2019, bạn đã từng phát biểu trong một bài phỏng vấn rằng: "Tôi kén show nên không mua được nhà và xe hơi". Hiện giờ, Dustin còn kén show không?

‏Vẫn còn kén, rất kén. Tôi nghĩ mình không phải là một MC giỏi, hoạt náo tốt trên sân khấu. Tôi có thể là một người host dẫn talkshow tốt nên tôi biết địa phận của mình là các talkshow nên tập trung vào thế mạnh của mình thôi. Tôi có dẫn sân khấu nhưng hạn chế không dẫn nhiều. Còn để nói về kiếm tiền thì cần phải làm MC tại sân khấu, sự kiện, lên truyền hình, dẫn các chương trình âm nhạc lớn, countdown, hoa hậu thì mọi người mới gọi là MC. Nhưng tôi nghĩ bản thân không phù hợp lắm.

Hiện tại, Dustin đã có nhà riêng rồi, vậy bạn đã lên kế hoạch khi nào có xe?

‏Tôi may mắn là có gia đình cho mượn tiền để mua nhà và hiện đang làm việc để trả nợ cho căn nhà đó.‏ ‏Tôi không có nhu cầu có xe vì tôi là một người sống đơn giản, giản dị. Tôi có thể đi xe ôm, đi bộ, tôi cũng có một chiếc xe máy. Tôi nghĩ sở hữu ít phương tiện cá nhân nhất có thể, tham gia phương tiện công cộng, đi bằng đôi chân của mình, đi ké bạn bè để tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền bạc và bảo vệ môi trường mà chẳng vướng bận gì.‏

Bạn có nghĩ việc kén show có liên quan tới việc bạn công khai mình là người trong cộng đồng LGBT không?

‏Không. Tôi đã từng băn khoăn về điều này trước khi công khai nhưng công khai xong rồi thì tôi thấy y chang vậy. Tôi thấy rất nhiều thể loại chương trình mới cần người dẫn. Năm 2022 vừa qua, tôi tưởng mình sẽ ế show vì chương trình Bar Stories không còn làm nữa, sợ mọi người không nhớ tới tôi vì không còn lên show đều đặn. Nhưng trộm vía mọi người vẫn theo dõi và không quan tâm tới xu hướng tính dục của tôi.‏

"LGBT có gì mà tự hào", bạn nghĩ gì về câu nói này và những ồn ào liên quan tới câu nói này vừa qua?

Về câu nói này, thực ra, tôi thấy bản thân mình chưa bao giờ nghĩ mình "phải" tự hào vì là người trong cộng đồng LGBT. Tôi nghĩ nên tự hào vì bản thân là một người hài hước, chăm chỉ và có nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích. Tôi tự hào về điều đó hơn. LGBT thì cũng giống trai thẳng, gái thẳng thôi, đâu có gì phải la làng lên đâu. ‏

Còn sự việc nổi cộm gần đây, tôi thấy trách nhiệm đầu tiên ở người sản xuất, phát hành những video, bài đăng, đoạn clip ngắn vì họ không có tâm khi làm sáng tạo nội dung. Bởi vì khi bạn đặt cái tâm vào các sản phẩm nội dung được post lên mạng, bạn phải giữ hình ảnh không chỉ cho kênh của bạn mà cho cả khách mời. Chúng tôi đã từng phải trăn trở khi lựa chọn các đoạn cut hay chọn một title, giữ lại câu nói nào của khách mời để xem điều đó có ảnh hưởng tới hình ảnh của họ hay không, chứ không đơn giản là làm lợi cho kênh của mình. Đây là một bài học đắt giá cho các bạn làm sáng tạo nội dung. Đừng bất chấp và phải làm việc với cái tâm.

Có bao giờ Dustin băn khoăn với việc phải điều chỉnh cá tính, sự thể hiện của mình trên mạng xã hội để có được các công việc tốt hơn?

‏Có chứ, nhiều khi tôi đăng bài viết nào đó rồi xóa. Tôi chỉnh sửa bài post, làm khùng làm điên để cảm thấy yên tâm, đảm bảo bài đăng đó không quá phản cảm, tùy vào nền tảng. Tôi cũng phải xem xét nền tảng, đối tượng khán giả có chấp nhận các nội dung đăng lên hay không, sau đó, phân chia, đặt các nội dung vào đúng chỗ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lo sợ và che giấu bản thân trên mạng xã hội. Tôi cởi mở và sẽ chọn cách cởi mở khéo léo, tinh tế và đẹp nhất.‏

Trong năm nay, điều mà Dustin ưu tiên nhất là gì?

‏Chắc là ưu tiên đi tìm mối tình cuối cùng. Tôi đã lớn, không còn trẻ trung để mãi chơi đùa. Đã tới lúc tôi cần một mối quan hệ ổn định. Xung quanh tôi, ai cũng có cặp có đôi làm tôi... ngứa mắt lắm. Cứ ăn "cơm chó" mỗi ngày (cười). Đi ngoài đường, đi chơi thấy ai cũng dắt díu nhau nên nhiều lúc cũng "ứa gan". ‏

‏Cảm ơn Dustin đã dành thời gian chia sẻ!