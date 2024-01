DuongK: "Phù thủy âm nhạc" đứng sau chuỗi hit "đu đưa" của Bích Phương, cân cả Mỹ Linh - Liu Grace & Pháp Kiều

Là nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc đến từ Hải Dương, DuongK đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành âm nhạc với thế mạnh về âm nhạc điện tử. Nam producer được biết tới như cái tên “chuyên trị" ProgessiveFuture, Deep House và Chillstep - những dòng nhạc quốc tế đòi hỏi nhiều về kỹ năng cũng như cảm âm đặc biệt để chơi một cách thuần thục.

Đưa nhạc điện tử tại Việt Nam đến thời kỳ hoàng kim

Người nghe nhạc bắt đầu biết tới cái tên DuongK qua những bản phối remix các ca khúc hit vào thời kỳ cực thịnh của nhạc điện tử tại Việt Nam (2015 - 2016). Những bản remix như Cơn Mưa Ngang Qua (Sơn Tùng MTP), Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Phùng Khánh Linh), Say You Do (Tiên Tiên),... là các bản phối triệu view nổi tiếng và được người nghe nhạc yêu mến dù đã ra mắt được gần 10 năm.

Nam producer đến từ Hải Dương “mát tay" đến mức tới thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều khán giả nghe các bản remix từ năm 2015 - 2016 của anh và tấm tắc “đến bao giờ họ mới có được những bản phối để đời như vậy nữa".

Năm 2016, DuongK cũng là producer đồng hành với Emily & Hạnh Sino tham gia chinh chiến tại The Remix mùa thứ hai, cùng DJ “ruột" Louis 8ight và Nam Đỗ. Nhà sản xuất âm nhạc chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho cặp đôi khi giúp hai cô gái trở thành một đối thủ nặng ký với phần âm nhạc độc đáo, “không đụng hàng" với bất kỳ nghệ sĩ nào khác trong chương trình.

Emily & Hạnh Sino đã để lại một trong những tiết mục để đời tại chương trình với sân khấu Cô Tấm Ngày Nay, cùng bản phối Tropical House thời thượng từ DuongK cho một ca khúc pop đậm chất dân ca. Sau The Remix, DuongK tiếp tục đến với những sân khấu lớn như Heineken Countdown, Zing Award, Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Áo Dài với vai trò là DJ, đạo diễn âm nhạc...

Người tiên phong đưa thanh âm truyền thống Việt Nam vào nhạc pop hiện đại

Vào thời điểm âm nhạc Việt Nam đang loay hoay giữa muôn vàn các bản Ballad trữ tình hay EDM sôi động, DuongK là một trong những nhà sản xuất âm nhạc đi đầu trong việc hướng về âm nhạc thuần túy Việt Nam. Bắt đầu với Bích Phương trong bài hát Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau sử dụng âm thanh từ nhạc cụ của vùng núi Tây Bắc.

Ca khúc tuy chưa gặt được nhiều thành công lớn nhưng là một bước đệm để DuongK cùng Tiên Cookie và Bích Phương tạo ra loạt hit: Bùa Yêu, Chị Ngả Em Nâng và Đi Đu Đưa Đi. Bùa Yêu tạo nên một “cơn bão" ủng hộ từ người yêu nhạc khi chễm chệ đứng trên Top 1 Trending Youtube dù đối đầu với ca khúc Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTP.

Giai điệu bắt tai, ma mị cùng phần phối khí lạ lẫm, cuốn hút với tiếng đàn guitar solo mộc đã trở thành thương hiệu riêng cho Bùa Yêu, khiến ca khúc trở thành bản nhạc viral “ai cũng phải nghe và xem một lần", bền bỉ bám trụ các bảng xếp hạng và thách thức sự trở lại hùng hậu của Sơn Tùng MTP.

Đi Đu Đưa Đi cùng thể loại disco và cái tên rất Việt Nam “đi đu đưa” là cái tên càn quét mọi sân khấu của năm 2019. Ca khúc đưa khán giả trở về những "discotheques" đình đám của thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, kết hợp khéo léo cùng những đoạn lời đậm chất thơ văn và thể loại deep house không hề lỗi thời.

MV “đu đưa" lập tức lên top 1 trending YouTube chỉ sau chưa đầy một ngày phát hành và thậm chí còn lọt top 10 trending MV trên YouTube toàn thế giới trong 24 giờ đầu ra mắt. Đi Đu Đưa Đi vẫn là một trong những ca khúc được người nghe nhạc yêu mến, điển hình như được các Chị Đẹp trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng lựa chọn biểu diễn.

MV của ca khúc đã gần chạm mốc 100 triệu lượt xem cho đến thời điểm hiện tại. Sự kết hợp này cùng Bích Phương đã giúp “phù thuỷ âm nhạc" giành giải thưởng Phối Khí của năm, Ca khúc của năm,... cùng nhiều đề cử danh giá khác.

Bảo chứng cho một sản phẩm âm nhạc độc đáo, bùng nổ

Trở lại trên sân khấu Rap Việt mùa 3, sự xuất hiện của DuongK là một trong những yếu tố được nhiều người chờ đợi. Với bản phối cho phần dự thi của thí sinh SONA mang tên Vô Thường, mặc dù không được vào vòng trong ca khúc vẫn là một trong những bản phối khiến người nghe ấn tượng bởi âm nhạc lạ tai, độc đáo. Anh chàng “phù thuỷ âm nhạc" cũng là một trong những cánh tay đắc lực cho phần âm nhạc của huấn luyện viên BigDaddy trong những phần sau của chương trình Rap Việt.

Trong năm vừa qua, DuongK cũng là cái tên được nhiều nghệ sĩ lựa chọn làm nhà sản xuất cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Và Văn Mai Hương cùng album Đại Minh Tinh là một ví dụ. Nam producer đã tham gia sản xuất cho Martini, được ví như phần tiếp theo của bản hit Hương trong album cùng tên. Với sự kết hợp hoà quyện của disco và house, ca khúc là một trong những sản phẩm được fan ưa thích bậc nhất album.

Ngoài ra, DuongK cũng gây tiếng vang qua những sản phẩm mang đậm âm hưởng Việt Nam và tính thử nghiệm như Chài Điếp Noọng cùng Hoà Minzy và Doube2T, Miễn Chê cùng BigDaddy và TEZ, Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì cùng Phúc Du...

Kết hợp với Phúc Du, DuongK đã đưa ca khúc Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì với hình ảnh gần gũi về những người cha mẹ trở thành một trong những ca khúc viral nhất năm 2023. Giai điệu “Đừng lo lo lo lo gì. Ngoài lo lo lo lo ve” cùng phần âm nhạc dễ nghe, dễ thấm đã đưa ca khúc lên Top Trending với hơn 20 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Năm 2024, Producer DuongKK đã trở lại với sự kết hợp bùng nổ trong ca khúc Tóc Ngắn Ngắn cùng “Phù Vân Giáo Chủ" Mỹ Linh và hai rapper tài năng từ chương trình Rap Việt - Liu Grace và Pháp Kiều. Trong khúc “giao tranh" đáng được mong chờ nhất từ mùa giải WeChoice Awards 2023, DuongK mang tới thể loại Hiphop và House thời thượng, giúp tôn lên tinh thần nhân văn và sự giao thoa tuyệt vời của các thế hệ khác nhau trong bài hát. Ca khúc hứa hẹn sẽ trở thành bản nhạc được không chỉ giới trẻ mà tất cả các thế hệ yêu thích.