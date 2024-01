Dương Tử Quỳnh thông báo lên chức bà ở tuổi 61: Phép màu xảy ra với gia đình “Ảnh hậu Oscar” và tỷ phú!

Ngày 2/1, Sina đưa tin nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh chính thức thông báo có thành viên mới trong gia đình qua hình ảnh nâng niu bàn chân của 1 em bé trên trang cá nhân. Trong bài viết thông báo, ngôi sao Hồi ức một Geisha chia sẻ: "Phép màu tuyệt vời vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thực sự rất may mắn. Không biết phải diễn tả làm sao để các bạn cảm nhận được rằng tôi hạnh phúc đến thế nào".

Bài đăng của Dương Tử Quỳnh lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Dưới bài viết, người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ vì cho rằng "Ảnh hậu Oscar" lên chức mẹ ở tuổi 61, đồng thời liên tục gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Tuy nhiên, vì quá nhiều bình luận hiểu lầm Dương Tử Quỳnh lên chức mẹ, cô đã lên tiếng làm rõ trong bài đăng sau đó.

Trên trang cá nhân, Dương Tử Quỳnh đăng ảnh nâng niu bàn chân của 1 em bé sơ sinh

Trên trang cá nhân, Dương Tử Quỳnh cho biết em bé trong bức ảnh là cháu nội của cô, không phải con của nữ diễn viên với chồng tỷ phú như suy đoán của công chúng. "Cảm ơn Nicolas và Darina thân yêu đã giúp chúng tôi trở thành người ông, người bà hạnh phúc và tự hào nhất! Chào mừng bé Maxime", Dương Tử Quỳnh viết. Được biết, Nicolas là con riêng của tỷ phú Jean Todt với người vợ trước.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc suy đoán Dương Tử Quỳnh và ông xã tỷ phú đã nhờ người mang thai hộ để có 1 đứa con chung. Bởi nhiều tháng qua, nữ diễn viên không hề có dấu hiệu đang mang thai và sắp sinh. Cô liên tục tham gia các sự kiện giải trí. Vào ngày 22/12/2023, Dương Tử Quỳnh còn tổ chức lễ cưới với cựu Chủ tịch Ferrari Jean Todt tại quê nhà Malaysia. Tuy nhiên thật ra đứa bé lại không phải con mà là cháu của nữ minh tinh.



Minh tinh "Ngọa hổ tàng long" tổ chức tiệc cưới ở quê nhà Malaysia vào ngày 22/12/2023. Lúc này, Dương Tử Quỳnh không hề có dấu hiệu của người đang mang thai và sắp sinh

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt yêu nhau gần 20 năm. 2 người chính thức thông báo kết hôn và tổ chức lễ cưới riêng tư ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 7/2023. Jean Todt là từng là chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

Dương Tử Quỳnh gắn bó với tỷ phú Jean Todt từ năm 2004

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số 1 thế giới". Cô có 1 sự nghiệp thành công với các bộ phim gây tiếng vang lớn như Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, Hồi ức một Geisha, Sunshine, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Reign of Assassins …

Đặc biệt với vai diễn trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once (2022), Dương Tử Quỳnh đã giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô là nghệ sĩ gốc Á đầu tiên thắng giải thưởng này. Chiến thắng trên giúp Dương Tử Quỳnh trở thành niềm tự hào mới của điện ảnh châu Á.

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử cho nền điện ảnh châu Á khi thắng giải Oscar

