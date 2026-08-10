Dương Mịch lộng lẫy át vía Lưu Thi Thi, Dương Tử visual không ai tin nổi tại lễ trao giải Bách Hoa

Vào chiều 10/8, lễ trao giải Bách Hoa danh giá của showbiz Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thảm đỏ sự kiện năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên hàng đầu như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Tử, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Lệ Quân...
Trên thảm đỏ được mong chờ nhất năm, dàn mỹ nhân đã đem đến những màn khoe sắc vóc ấn tượng, mỗi người một vẻ tạo nên "vườn bông visual". Dương Mịch diện mẫu đầm voan cúp ngực vừa gợi cảm, vừa lộng lẫy không khác gì cô dâu. Cô hoàn thiện diện mạo bằng tóc búi thanh lịch, trang sức kim cương đắt giá. Lưu Thi Thi cũng khiến thảm đỏ "bùng nổ" với diện mạo xinh như nữ thần. Cô diện đầm đen cúp ngực vừa tôn lên bờ vai thon gọn vừa mang lại cảm giác hiện đại, thời thượng. Tổng thể outfit không quá cầu kỳ nhưng lại ăn điểm nhờ thiết kế tinh tế giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai của Lưu Thi Thi. Trong khi đó, "mỹ nhân 9X mặt búng ra silicon" Dương Tử lại gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Diện mạo của cô tại lễ trao giải Bách Hoa hôm nay gây bất ngờ. Dương Tử vốn "nổi tiếng" với phong cách thời trang "ba chấm", thảm họa tự dìm hàng mình tại các sự kiện lớn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dương Mịch khi cô sải bước trên thảm đỏ. Clip: Weibo.
Visual cam thường sáng bừng của Lưu Thi Thi. Clip: Weibo.
Nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của Dương Tử trên thảm đỏ. Clip: Weibo.