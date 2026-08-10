Dương Mịch lộng lẫy át vía Lưu Thi Thi, Dương Tử visual không ai tin nổi tại lễ trao giải Bách Hoa

Lễ trao giải Bách Hoa 2026 thu hút nhiều mỹ nhân đổ bộ.

Vào chiều 10/8, lễ trao giải Bách Hoa danh giá của showbiz Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thảm đỏ sự kiện năm nay quy tụ hàng loạt diễn viên hàng đầu như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Dương Tử, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Lệ Quân...

Trên thảm đỏ được mong chờ nhất năm, dàn mỹ nhân đã đem đến những màn khoe sắc vóc ấn tượng, mỗi người một vẻ tạo nên "vườn bông visual". Dương Mịch diện mẫu đầm voan cúp ngực vừa gợi cảm, vừa lộng lẫy không khác gì cô dâu. Cô hoàn thiện diện mạo bằng tóc búi thanh lịch, trang sức kim cương đắt giá. Lưu Thi Thi cũng khiến thảm đỏ "bùng nổ" với diện mạo xinh như nữ thần. Cô diện đầm đen cúp ngực vừa tôn lên bờ vai thon gọn vừa mang lại cảm giác hiện đại, thời thượng. Tổng thể outfit không quá cầu kỳ nhưng lại ăn điểm nhờ thiết kế tinh tế giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai của Lưu Thi Thi. Trong khi đó, "mỹ nhân 9X mặt búng ra silicon" Dương Tử lại gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Diện mạo của cô tại lễ trao giải Bách Hoa hôm nay gây bất ngờ. Dương Tử vốn "nổi tiếng" với phong cách thời trang "ba chấm", thảm họa tự dìm hàng mình tại các sự kiện lớn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dương Mịch khi cô sải bước trên thảm đỏ. Clip: Weibo.

Minh tinh hàng đầu Cbiz xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy như cô dâu. Cô nhanh chóng trở thành cái tên chiếm lĩnh thảm đỏ lễ trai giải Bách Hoa. Ảnh: Weibo.

Dương Mịch không gây thất vọng khi đi dự sự kiện lớn với visual bén ngót, sáng hơn hàng trăm ánh đèn. Ảnh: Weibo.

Góc nghiêng thần thánh với chiếc mũi cao thẳng như cầu trượt của nữ diễn viên qua cam thường khiến MXH nổi sóng. Ảnh: Weibo.

Visual cam thường sáng bừng của Lưu Thi Thi. Clip: Weibo.

Người đẹp lựa chọn mẫu đầm đen cúp ngực khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ. Thiết kế không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ đường cắt may tinh tế, giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai cùng thần thái thanh lịch, thời thượng của Lưu Thi Thi. Ảnh: Weibo.

Nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của Dương Tử trên thảm đỏ. Clip: Weibo.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 diện đầm vàng thanh lịch khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và làn da trắng sứ mịn màng. Ảnh: Sohu.

Mái tóc uốn lượn sóng nhẹ nhàng kết hợp cùng layout trang điểm tôn hồng giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối. Không cần cầu kỳ, sự tối giản nhưng tinh tế đã tôn lên nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của Dương Tử. Ảnh: Weibo.

Nữ idol Dụ Ngôn yêu kiều, thướt tha trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Weibo.

"Ảnh hậu" Tống Giai diện full cây đồ đen sang trọng, thanh lịch. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên Đặng Gia Giai. Ảnh: Weibo.

Ảnh đế Chu Nhất Long đi thảm đỏ cùng Trương Tử Phong. Trong đó, ngoại hình gầy gò với cánh tay khẳng khiu như que củi của "em gái quốc dân" Trương Tử Phong khiến công chúng phải ái ngại, lo lắng. Ảnh: Weibo.

Vu Thích - nam thần phim Phong Thần Bảng. Ảnh: Weibo.

"Ảnh đế trẻ tuổi nhất" trong lịch sử Cbiz Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh giành danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê vào năm 25 tuổi. Ảnh: Weibo.

Nam diễn viên Trương Tân Thành. Ảnh: Weibo.

Tài tử Lưu Hạo Nhiên. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo