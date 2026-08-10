Danh tính nam diễn viên tử vong ngày 9/8 vì đau tim

Thông tin nam diễn viên đột ngột qua đời vì đau tim đã khiến khán giả và đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Page Six đưa tin nam diễn viên Ben Jones đã qua đời vào ngày 9/8 (giờ Mỹ) vì một cơn đau tim. Ông hưởng thọ 84 tuổi, qua đời khi chỉ còn 21 ngày nữa là bước sang tuổi 85. Tên tuổi Ben Jones gắn liền với vai diễn Cooter Davenport trong bộ phim truyền hình kinh điển The Dukes of Hazzard.

Trên Facebook, vợ tài tử là bà Alma Viator đã viết: “Tôi đã đánh mất tình yêu của đời mình. Ben đã qua đời vì một cơn đau tim. Ông ấy đang ở nhà, nghỉ ngơi trên chiếc ghế yêu thích của mình chờ đội Braves vượt qua Yankees. Ben đã có cuộc sống giàu có tuyệt vời nhất. Ông ấy yêu và được rất nhiều người yêu mến. Ông ấy sẽ luôn được nhớ đến. Tôi yêu ông ấy rất nhiều”.

Nam diễn viên Ben Jones qua đời vì đau tim, hưởng thọ 84 tuổi. Ảnh: Page Six

Ben Jones có tên đầy đủ Benjamin Lewis Jones, sinh ngày 30/8/1941 tại Tarboro, North Carolina, Mỹ. Ông lớn lên ở Portsmouth, Virginia trong một gia đình làm việc đường sắt. Từ nhỏ ông đã trải qua cuộc sống giản dị gần bến cảng. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1959, ông làm nhiều công việc lặt vặt để tiết kiệm tiền học đại học. Tại Đại học North Carolina ở Chapel Hill, ông bắt đầu khám phá niềm đam mê diễn xuất qua các vở kịch sinh viên và nhanh chóng phát huy tài năng sân khấu.

Năm 1963, Ben Jones ra mắt chuyên nghiệp với vở nhạc kịch Show Boat . Trong những năm sau đó, ông tham gia hơn 80 vở kịch, nhiều vai phụ trên truyền hình và điện ảnh, cùng hàng trăm quảng cáo. Ông từng xuất hiện trong các bộ phim như Together for Days (1972), Moonrunners (1975) – tác phẩm sau này trở thành nguồn cảm hứng cho series nổi tiếng Smokey and the Bandit (1977) và They Went That-a-Way & That-a-Way (1978).

Ông biểu diễn ở sân khấu nhạc kịch trước khi đóng phim truyền hình. Ảnh: Page Six

Bước ngoặt lớn đến năm 1979 khi Ben Jones được chọn vào vai Cooter Davenport, thợ máy thân thiện và trung thành trong series phim truyền hình The Dukes of Hazzard . Vai diễn này kéo dài suốt 7 mùa (1979–1985) với hơn 140 tập, giúp ông trở nên nổi tiếng và gắn liền với hình ảnh nhân vật vui vẻ, nhiệt tình luôn hỗ trợ các anh em nhà Duke. Sau khi series kết thúc, Ben Jones vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia một số phim và chương trình truyền hình, đồng thời viết sách hồi ký và biểu diễn sân khấu. Ông còn mở các cửa hàng bảo tàng "Cooter's Place" lưu giữ kỷ niệm về The Dukes of Hazzard .

Thông tin nam diễn viên đột ngột qua đời vì đau tim đã khiến khán giả và đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng, đau xót. Tom Wopat - bạn diễn của ông trong The Dukes of Hazzard đã bày tỏ sự thương tiếc: “Các Công tước xứ Hazzard đã mất một phần không thể thiếu trong dàn diễn viên. Ben Jones là một người bạn tốt và là một người ủng hộ quyết liệt tất cả những điều tốt nhất mà chúng tôi có thể có được trong kinh doanh giải trí".

Tên tuổi Ben Jones gắn liền với Cooter Davenport trong bộ phim truyền hình kinh điển The Dukes of Hazzard. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six



