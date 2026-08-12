Chưa từng có: Nam diễn viên hạng A biến mất khỏi showbiz suốt 7 năm, nay công khai đã kết hôn và ly dị cùng lúc

Đời tư kín như bưng của nam diễn viên nổi tiếng này đã khiến cho công chúng được 1 phen sốc nặng.

Lee Jong Hyun (cựu thành viên CNBLUE) từng "nổi đình nổi đám" với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên. Nhưng sau khi bị bóc ra có liên quan tới bê bối tình dục Burning Sun của Seungri - Jung Joon Young, mỹ nam họ Lee đã sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp cũng như hình tượng mà mình dày công gây dựng. Còn nhớ hồi tháng 8/2019, Lee Jong Hyun đã chính thức giải nghệ, rời khỏi làng giải trí và biến mất không chút tăm hơi suốt từ đó đến nay. Phải tới tối 10/8, anh mới bất ngờ "trồi lên" và công bố rằng mình hiện làm nhân viên văn phòng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo khán giả chỉ trích cựu thành viên CNBLUE tơi bời vì nghi anh đang mon men tìm đường trở lại showbiz sau phốt động trời.

Tới chiều 11/8, Lee Jong Hyun lại đăng thêm bài đăng mới trên trang cá nhân. Trong bài viết này, anh gây sốc khi cùng lúc công bố tin tức mình đã kết hôn và ly dị. Nam ca sĩ kiêm diễn viên bất ngờ trải lòng: "Tôi muốn chia sẻ tới mọi người những câu chuyện mà bản thân đã giữ kín trong lòng từ rất lâu. Cuộc sống của tôi đã trải qua vô vàn thử thách. Tôi từng xây dựng 1 tổ ấm nhưng hiện đang trong quá trình ly hôn để mỗi người trong chúng tôi được đi trên con đường của riêng mình. Ngoài ra, 1 bộ phận người hâm mộ từng nghĩ rằng khi ấy tôi đã bị các thành viên khác trong nhóm xa lánh, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Việc tôi rời nhóm hoàn toàn xuất phát từ lỗi lầm của bản thân và đó là sự lựa chọn của chính tôi, trách nhiệm đó cũng là phần mà tôi phải gánh chịu".

Lee Jong Hyun bất ngờ công bố tin kết hôn và ly dị cùng lúc. Ảnh: Naver

Thế nhưng sau đó không lâu, Lee Jong Hyun lại đột ngột xóa tâm thư thông báo chuyện kết hôn - ly dị. Thay vào đó, anh đăng lại bài viết khẳng định bản thân không có ý định trở lại showbiz như những tin đồn đang râm ran trên mạng suốt 24 giờ qua. Cựu thành viên CNBLUE nhấn mạnh: "Tôi viết bài này tuyệt đối không phải vì muốn tái xuất làng giải trí. Thực ra các thương hiệu và sản phẩm đang được netizen nhắc đến trên mạng hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi đăng bài lên trang cá nhân. Tôi không có ý định thực hiện thêm bất kỳ hoạt động nào trên mạng xã hội này nữa. Tôi sẽ hoàn toàn trở lại với cuộc sống của 1 người bình thường hoạt động ngoài showbiz, đồng thời sẽ tiếp tục kiểm điểm lại những hành vi của mình trong quá khứ, sống 1 cuộc đời tốt đẹp để bản thân không phải cảm thấy hổ thẹn. Tôi nhất định sẽ trở thành 1 con người có trách nhiệm".

Trước đó trong tối 10/8, Lee Jong Hyun bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân sau 7 năm biến mất bí ẩn không chút tăm hơi. Trong bài đăng mới, anh tiết lộ hiện mình đang làm nhân viên văn phòng sau khi từ giã làng giải trí, đồng thời chia sẻ những hình ảnh đang chăm chỉ, bận rộn ở nơi làm việc. Trong ảnh, cựu thành viên CNBLUE tập trung hoàn thành công việc trên máy tính, tích cực tham gia các buổi họp cùng đồng nghiệp và đích thân kiểm tra các sản phẩm dùng thử,... Được biết, mỹ nam 1 thời hiện làm việc ở bộ phận marketing trong lĩnh vực làm đẹp. Đáng chú ý, Lee Jong Hyun gây ngỡ ngàng khi vừa xuất hiện với diện mạo phát tướng, khác xa so với hình ảnh lung linh hồi còn hoạt động ở Kbiz.

Lee Jong Hyun bỗng lộ diện với gương mặt tròn xoe và diện mạo phát tướng, trông khác xa so với thời còn hoạt động trong làng giải trí (ảnh phải). Ảnh: Naver

Anh hiện làm nhân viên văn phòng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Ảnh: IGNV

Còn nhớ hồi đầu năm 2019, Lee Jong Hyun bị phanh phui chuyện có liên quan đến nhóm chat đồi trụy của Seungri - Jung Joon Young. Tuy không tham gia quay clip nóng song Lee Jong Hyun lại có những lời lẽ bình luận khiếm nhã về những phụ nữ, khiến dư luận phẫn nộ. Sau sự việc, công chúng yêu cầu Lee Jong Hyun rời nhóm CNBLUE và giải nghệ. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn nhất quyết ở lại nhóm, công ty quản lý còn bênh vực khi khẳng định anh đã ăn năn, hối hận rất nhiều. Cũng từ đây, Lee Jong Hyun bị gán mác là nam thần mặt dày nhất trong vụ bê bối Burning Sun.

Trên thực tế, Lee Jong Hyun không hề hối hận và tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Chỉ sau vài tháng bị phát giác có liên quan tới Burning Sun, nam ca sĩ họ Lee lại bại lộ chuyện tán tỉnh hotgirl mạng 1 cách vô duyên. Cụ thể, vào tháng 8/2019, Park Min Jung - BJ tiếng tăm của kênh AfreecaTV đã công khai tin nhắn Lee Jong Hyun thả thính cô trên Instagram. Nam idol gửi tin nhắn đầu tiên với nội dung: "Anh thích xem kênh Youtube của em lắm, hãy đăng thêm nhiều video hay ho nữa nhé". Khi không được phản hồi, Lee Jong Hyun tiếp tục "tấn công" đàng gái dồn dập: "Mỡ bụng em dễ thương thật đấy".

Vụ lùm xùm đã khiến nam ca sĩ họ Lee bị công ty chủ quản đuổi khỏi nhóm CNBLUE. Kể từ đó, anh mất hút khỏi làng giải trí và sau 7 năm mới đột nhiên "trồi lên" và xuất hiện trở lại trước công chúng mới đây.

Cuối cùng, anh cũng bị công ty đuổi cổ khỏi nhóm sau liên hoàn phốt. Ảnh: Naver

Lee Jong Hyun sinh năm 1990, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên CNBLUE khi vừa tròn 20 tuổi. Anh cùng nhóm nhạc này nhanh chóng gặt hái được những thành công vang dội ở thị trường châu Á. Thời hoàng kim, Lee Jong Hyun được các nhà sản xuất săn đón, từng tham gia diễn xuất trong bom tấn truyền hình Phẩm Chất Quý Ông đình đám 1 thời.

Lee Jong Hyun (thứ 2 từ trái qua phải) từng là thành viên nổi bật trong CNBLUE. Ảnh: X

Anh gây ấn tượng với khán giả qua siêu phẩm truyền hình Phẩm Chất Quý Ông hồi năm 2013. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Kyunghyang