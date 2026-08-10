Trúc Anh gặp sự cố loạng choạng suýt ngã ở sự kiện, thái độ sau đó mới đáng bàn

Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Trúc Anh dần xuất hiện đều đặn hơn ở các sự kiện giải trí.

Trúc Anh mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên 9x xuất hiện bên cạnh ca sĩ K.O. Tuy nhiên, khi đang chụp hình, cô bất ngờ bị 1 người phía trước lùi về sau đột ngột khiến suýt bị ngã.

Thay vì phản ứng gay gắt, Trúc Anh đã có hành động khá tinh tế. Nữ diễn viên nhẹ nhàng nhắc ê-kíp nói nhỏ, không nên lớn tiếng tại ồn ào sự kiện. Khi nhận thấy mọi người có phần luống cuống, cô liên tục nói "không sao, không sao" để trấn an những người xung quanh.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho cách ứng xử nhẹ nhàng, bình tĩnh của Trúc Anh trong tình huống bất ngờ. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ vui vẻ. Hành động nhỏ của Trúc Anh vì thế nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Diễn viên Trúc Anh gặp sự cố suýt ngã tại sự kiện. Nguồn: @edwardnhieuchuyen

Nhiều người nhận xét nữ diễn viên vẫn giữ cách ứng xử nhẹ nhàng trước tình huống phát sinh. Nguồn: @edwardnhieuchuyen

Hiện tại, Trúc Anh đã tích cực xuất hiện trở lại tham gia các sự kiện. Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng thay đổi rõ rệt, nữ diễn viên còn cho thấy sự tự tin và thoải mái hơn trước ống kính. Hành trình cải thiện sức khỏe và ngoại hình của cô cũng nhận được nhiều sự động viên từ khán giả.

Ngoại hình của Trúc Anh từng thay đổi đáng kể trong giai đoạn cô gặp vấn đề về sức khỏe. Năm 2022, nữ diễn viên từng cho biết nặng tới hơn 80kg do ăn uống và việc điều trị, đồng thời gặp vấn đề về cột sống, khớp. Đến đầu năm 2025, Trúc Anh bắt đầu nghiêm túc điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Sau đó, nữ diễn viên xây dựng chế độ ăn phù hợp và kết hợp tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Trúc Anh từng cho biết cô không muốn giảm cân quá nhanh mà ưu tiên sức khỏe. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, nữ diễn viên tập gym, boxing và duy trì các hoạt động thể thao khác. Sau hơn một năm kiên trì, đến tháng 7/2026, Trúc Anh cho biết cân nặng đã giảm từ khoảng 85 kg xuống 60 kg. Cô cũng chia sẻ hành trình này giúp sức khỏe ổn định hơn và bản thân tự tin trở lại.

Hiện tại, Trúc Anh đã tích cực xuất hiện trở lại tham gia các sự kiện. Ảnh: FBNV

Vóc dáng của nữ diễn viên 9x đã có sự thay đổi ngoạn mục nhờ ăn uống điều độ và luyện tập thể dục thể thao. Ảnh: FBNV

Trúc Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Hà Lan trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Vai diễn giúp cô trở thành gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt, đặc biệt nhờ vẻ ngoài trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Sau Mắt Biếc, Trúc Anh tiếp tục góp mặt trong Thiên thần hộ mệnh và một số hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên có khoảng thời gian khá dài hạn chế xuất hiện trước công chúng. Cô từng chia sẻ về những vấn đề liên quan đến sức khỏe và tinh thần, đồng thời đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình.