Đường đua nhan sắc đầu năm nóng rực: Ai cũng khoe body không chút mỡ thừa, thả dáng cực cháy

Bạn gái Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vốn là top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Do vậy, sắc vóc của cô nàng không hề thua kém bất cứ người đẹp nào. Sau loạt ảnh áo dài ngày mùng 1, mùng 2 Tết, Doãn Hải My trở về với trang phục thường ngày, giản dị nhưng vẫn khoe được diện mạo ấn tượng.