Dương Domic, LYHAN, MAIQUINN, Minh Đinh, Hooligan. và siêu mẫu Hoàng Thùy "khuấy đảo" Single with STYLE

"Cháy" hết mình cùng thần tượng

Hàng nghìn bạn trẻ tại Hà Nội đã có mặt và tạo nên không khí cuồng nhiệt chưa từng có tại AEON Mall Long Biên, minh chứng cho sức hút bùng nổ của một thương hiệu đang thực sự chạm đúng nhịp thế hệ trẻ. Đây không chỉ là một đêm nhạc, cũng không đơn thuần là một fashion show, mà là một "bữa tiệc đa trải nghiệm" – nơi mọi giới hạn được phá vỡ, để cá tính và chất riêng được bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Điểm nhấn khiến hàng ngàn trái tim thổn thức chính là dàn line-up "đỉnh của chóp" – cuộc hội ngộ hoàn hảo giữa những giọng ca đang trending và những nghệ sĩ mang dấu ấn phong cách riêng biệt.

Mở màn, MAIQUINN khuấy động sân khấu với loạt bản hit Thao túng tâm lý, Lưới tình và Một cảm xúc mới lạ, khiến khán giả không ngừng hòa giọng theo. Ngay sau đó, LYHAN tiếp tục đốn tim fan bằng chất giọng đặc trưng trong các ca khúc: Nhân danh tình yêu, Em không thể làm những điều bất thường với những người bình thường và Rơi tự do.

Em xinh MAIQUINN và LYHAN đốn tim fan nhờ visual và vũ đạo cực chất. Ảnh: PNJ

Không khí càng nóng hơn khi Minh Đinh mang đến hai bản hit Luật hấp dẫn và Nằm bên anh, làm hàng nghìn khán giả không khỏi "feel" theo từng giai điệu. Chưa dừng lại, Hooligan. với When you knock on my door và To the moon đã khiến cả không gian vỡ òa, hàng loạt cánh tay giơ cao hát theo giai điệu quen thuộc.

Đêm diễn khép lại trong cao trào khi Dương Domic xuất hiện. Anh chàng lần lượt thể hiện loạt ca khúc được yêu thích: Tràn bộ nhớ, Mất kết nối, Không thời gian.

Dương Domic xuất hiện ấn tượng tại Single with STYLE. Ảnh: PNJ

Visual bừng sáng, thần thái đỉnh cao, và những màn trình diễn "live" như nuốt trọn sân khấu của cả dàn line-up đã biến đêm diễn thành kỷ niệm khó quên, khẳng định sức mạnh kết nối của âm nhạc và thời trang.

Dương Domic, Minh Đinh, Hooligan. gây thương nhớ với màn kết hợp ấn tượng. Ảnh: PNJ

Vedette Hoàng Thùy xuất hiện: Đẳng cấp runway thổi bùng không khí thời trang

Đan xen giữa những màn biểu diễn bùng nổ là loạt tiết mục Fashion Show đỉnh cao. Runway của Single with STYLE không chỉ quy tụ dàn người mẫu trẻ đầy triển vọng, mà còn "gây bão" khi Siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy xuất hiện trong vai trò Vedette. Với thần thái sắc bén, nguồn năng lượng cuốn hút cùng phong thái chuyên nghiệp, Hoàng Thùy đã dẫn dắt dàn model tỏa sáng trong những thiết kế mới nhất từ các local brand, đúng tinh thần "Unique" đặc trưng. Ngay khoảnh khắc ấy, AEON Mall Long Biên như biến thành một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Các màn catwalk không đơn thuần giới thiệu xu hướng, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: thời trang là tự do thể hiện phong cách cá nhân. Khi kết hợp cùng những trang sức và phụ kiện tinh tế từ STYLE by PNJ, bất cứ ai cũng có thể tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Hoàng Thùy "chiếm trọn spotlight" khi sải bước trong các thiết kế phụ kiện thời trang đầy màu sắc từ STYLE by PNJ. Ảnh: PNJ

Thiên đường "sống ảo" và "săn" local brand của dân chơi hệ fashion!

Điểm đặc biệt của Single with STYLE không chỉ nằm ở những màn trình diễn đỉnh cao mà còn ở không gian trải nghiệm đa chiều được thiết kế dành riêng cho giới trẻ. Ngay từ buổi sáng, hàng ngàn bạn trẻ đã có mặt tại AEON Mall Long Biên để khám phá những booth check-in "chuẩn STYLE" được đầu tư công phu. Mỗi góc không gian đều trở thành một phông nền sống động, nơi chỉ cần giơ máy lên là có ngay những bức ảnh "triệu like" để mang về.

Không khí càng thêm sôi động với khu mua sắm quy tụ nhiều local brand thời trang đình đám. Tại đây, tín đồ thời trang vừa có thể săn lùng những item độc đáo, vừa thỏa sức mix & match để tạo nên outfit "chuẩn gu". Quan trọng hơn, đó còn là cơ hội để giới trẻ trực tiếp ủng hộ và lan tỏa tinh thần sáng tạo của các nhà thiết kế Việt – những gương mặt đang góp phần định hình bản sắc thời trang nội địa.

Trong số đó, gian hàng STYLE by PNJ nổi bật với những thiết kế mới xinh xắn, trẻ trung mà vẫn tinh tế, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau. Từ những outfit thường ngày đến các buổi tiệc rộn ràng, mỗi món trang sức STYLE by PNJ đều trở thành điểm nhấn "hút spotlight", giúp người trẻ tự tin biến hóa linh hoạt.

Ngoài những phút giây chụp ảnh và mua sắm, giới trẻ còn được "quậy" thả ga tại khu vực mini game tương tác và nhận quà độc quyền từ STYLE by PNJ.

Check-in cực chất, săn deal đỉnh cao, quà tặng ngập tràn cùng sân khấu âm nhạc – thời trang bùng nổ, Single with STYLE 2025 đã khiến giới trẻ thực sự "cháy" hết mình.

Giới trẻ "cháy" hết mình tại sự kiện Single with STYLE. Ảnh: PNJ

Thành công của Single with STYLE khẳng định chiến lược thời trang dài hạn của STYLE by PNJ dành riêng cho giới trẻ. Thông qua sân chơi này, STYLE by PNJ không chỉ định vị mình là thương hiệu phụ kiện thời trang hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam, mà còn tạo nên một sân chơi thời trang thực thụ – nơi những người trẻ dám thử nghiệm, không ngại khác biệt và tự tin là chính mình. STYLE by PNJ hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái thời trang toàn diện: từ việc cập nhật xu hướng, tạo không gian trải nghiệm, kết nối cộng đồng cho đến định hình một nền văn hóa mới, nơi khách hàng không chỉ mua sắm mà còn sống trọn cùng tinh thần thời trang.