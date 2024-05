Được tặng chai xăng nửa lít giữa cao tốc, anh Tây có cách hành xử khiến nam shipper đứng hình

Một đoạn clip ghi lại tình huống thú vị giữa anh Tây và một nam shipper người Việt nhận gần nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội. Một chàng trai ngoại quốc đang đi giữa đường thì xe bị hết xăng và phải dắt bộ. Nam shipper từ xa đi tới liền bắt chuyện hỏi.

Vì bất đồng ngôn ngữ nên cả hai phải giao tiếp bằng hành động. Anh Tây ra hiệu xe bị hết xăng, hỏi shipper có thể đẩy giúp anh được không.

Xe hết xăng nên anh Tây phải dắt bộ

Nam shipper hiểu vấn đề, liền lấy một chai xăng đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho đối phương. Chàng Tây cẩn thận hỏi "How much?" (tạm dịch - Giá bao nhiêu?) để anh đưa tiền, shipper liên tục xua tay nói: "No, no, free...". Nhận chai xăng từ người lạ, anh Tây nhanh chóng đổ vào bình. Sau khi xong xuôi, anh xòe một sấp tiền, có cả mệnh giá từ nhỏ tới lớn đưa cho nam shipper.

Hành động khiến tài xế giao hàng khá bất ngờ. Anh lập tức lắc đầu vào nói: "No money". Anh Tây liền hỏi lại: "Are you sure?" (tạm dịch: Bạn có chắc không?). Shipper vẫn liên tục nói từ chối. Kết thúc đoạn clip, anh Tây cúi gập người cảm ơn, đồng thời bắt tay chàng trai người Việt tốt bụng.

Nhận chai xăng từ shipper, anh Tây đưa tiền cảm ơn (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận về "cơn mưa" tim và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Số đông đều bày tỏ sự cảm kích trước hành động ấm áp của chàng shipper, đồng thời khen ngợi cách ứng xử điểm 10 của thanh niên ngoại quốc.

Trích một số bình luận:

- Phải lan toả những hình ảnh như thế này. Họ sẽ đi kể với những người khác rằng Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, con người Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng.

- Nhìn cái bắt tay và cúi đầu của anh Tây cũng đủ thấy chân thành rồi. Cho đi sẽ được nhận lại.

- Xã hội còn rất nhiều người tốt, chúc bác tài bình an trên những cuốc xe.

Được tặng chai xăng giữa cao tốc, anh Tây có cách hành xử khiến shipper đứng hình (Nguồn: Xe ôm 5 sao)

Luôn "thủ sẵn" chai xăng trong người, ai khó khăn là giúp

Chia sẻ với chúng tôi, anh Việt - (30 tuổi, tài xế công nghệ) cho biết, đoạn clip được anh ghi lại vào ngày 20/5, tại đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng từ quận 9 về quận 2 (TP.HCM). Hôm đó khoảng 20h tối, anh Việt đang đi lấy hàng giao về trung tâm thì thấy người đàn ông ngoại quốc cao to đang đẩy xe.

Anh tiến tới hỏi thăm, nghĩ trong bụng, nếu xe chết máy thì sẽ đẩy giúp, hết xăng thì tặng luôn chai xăng đang sẵn có.

"Mình lúc nào cũng thủ sẵn chai xăng khoảng nửa lít, vừa giúp cho bản thân, vừa giúp cho người xung quanh nếu lỡ rơi vào trường hợp khẩn cấp. Chỗ bạn Tây dắt bộ cách cây xăng khoảng 3 - 4km.

Ban đầu mình nói với bạn ấy không nhận tiền, lúc sau thấy bạn lúi húi rút tiền trong túi ra, đưa mệnh giá lớn nhưng mình không nhận. Mình giúp người ta khi khó khăn, thì sau này cũng sẽ có người giúp đỡ lại mình, đó là điều nên làm. Điều khiến mình bất ngờ là cách hành xử rất lịch sự, văn minh của bạn Tây", anh Việt nói.

Anh Việt gắn bó với nghề chạy xe được 2 năm

Khoảng 2 năm nay, anh Việt vừa làm tài xế giao hàng vừa chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày anh phải làm việc 12 - 14 tiếng ngoài đường, công việc khá vất vả. Trên xe máy, chàng shipper thường gắn chiếc camera nhỏ, ghi lại những câu chuyện thú vị trên quãng đường.

"Mình đăng clip trên Tiktok cho vui thôi chứ không đặt nặng chuyện view cao hay kinh tế. Công việc shipper của mình hay chứng kiến được nhiều câu chuyện trên mỗi hành trình, mình chia sẻ lên mạng, mọi người thấy giải trí, hay ho thì coi. Có khi cả tháng mới có thời gian đăng tải một video", anh Việt bộc bạch.