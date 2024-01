Được hỏi có hối hận khi rời JYP không, "bông hồng lai" Somi: "Không bao giờ!"

"Bông hồng lai" Jeon Somi hiện đang trực thuộc công ty con của YG là The Black Label. Chắc hẳn nhiều người cũng biết, trước khi chuyển sang công ty mới, Somi từng có nhiều năm gắn bó với JYP Entertainment và gần như suýt trở thành một mẩu của ITZY. Trước đó, Somi cũng hoạt động trong nhiều nhóm nhạc dự án mà nổi bật nhất là I.O.I.

"Bông hồng lai" Somi

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ thẳng thắn lý do mình rời công ty cũ trong 1 cuộc phỏng vấn với Turkids On the Block: "Sau I.O.I, em đã không hoạt động trong 1 thời gian dài. Điều này là một trong những lý do khiến em vào YG".

Nữ ca sĩ không hối hận khi rời JYP

Thời điểm đó, The Black Label có rất ít thực tập sinh nên Somi nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ solo thay vì gia nhập vào 1 nhóm nhạc. Khi host Lee Young Jin hỏi có hối hận khi rời JYP không, Somi cũng thẳng thắn trả lời: "Không bao giờ".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định mình hoàn toàn hài lòng 100% với công ty chủ quản hiện tại. Khi được hỏi về thu nhập cũng như cách mà The Black Label đãi ngộ với mình, Somi nói luôn: "Không có vấn đề gì cả".

Jeon Somi sinh ngày 9/3/2001, là con lai Canada - Hà Lan - Hàn Quốc. Kh mới 14 tuổi, cô tham gia show sống còn SIXTEEN để tìm kiếm cơ hội trở thành thành viên của TWICE.

Somi từng là một mẩu của I.O.I

Somi trở nên nổi tiếng với tư cách là người xếp hạng 1 của cuộc thi Produce 101 và là thành viên của nhóm nhạc nữ dự án I.O.I. Sau khi kết thúc các hoạt động với I.O.I, cô tham gia 1 số show thực tế cho đến khi rời JYP để gia nhập The Black Label.

Dưới sự quản lý của The Black Label, nữ idol đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào ngày 13/6/2019 với đĩa đơn Birthday. Gần đây, album Game Plan cùng ca khúc chủ đề Fast Forward được công chúng yêu thích khá nhiều.