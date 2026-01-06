Dùng thiết bị tự động khoan 6.000m xuống lòng đất, phát hiện 140 triệu tấn dầu đá phiến ngay tại láng giềng Việt Nam

Ảnh minh họa

Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) vừa công bố phát hiện hơn 140 triệu tấn trữ lượng dầu đá phiến đã được chứng minh tại mỏ dầu Shengli, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Đây được xem là mỏ dầu đá phiến đầu tiên ở Trung Quốc có trữ lượng vượt 100 triệu tấn và đã được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này cấp chứng nhận.

Trong tổng trữ lượng phát hiện, khoảng 11,36 triệu tấn được đánh giá là có thể khai thác về mặt kỹ thuật. Mỏ Shengli hiện áp dụng các thiết bị khoan tự động, giúp nâng cao hiệu quả khai thác và giảm đáng kể thời gian thi công. Chu kỳ khoan trung bình đã giảm từ 133 ngày xuống còn 29,5 ngày, trong khi các giếng khoan sâu 6.000 m hiện chỉ mất 17,7 ngày để hoàn thành.

Các cải tiến kỹ thuật bao gồm tối ưu hóa giếng khoan ngang, công nghệ khoan nhanh và công nghệ nứt vỡ thể tích kết hợp cắt dày đặc, đã góp phần liên tục lập kỷ lục về công suất khai thác của từng giếng.

Ông Liu Huimin, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng nhóm địa chất chi nhánh mỏ Shengli, cho biết: “Thông qua 150.000 lần thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã phát triển lý thuyết về sự tích tụ dầu đá phiến trong các lưu vực hồ đứt gãy lục địa, thay đổi quan niệm truyền thống cho rằng dầu đá phiến chỉ tích tụ và khai thác hiệu quả khi độ trưởng thành vượt 0,9%. Nhờ lý thuyết này, trữ lượng dầu đá phiến tại Jiyang đã tăng gấp 3 lần sau khi đánh giá lại.”

Mỏ dầu Shengli cũng đã vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật như nhiệt độ và áp suất cao, cùng hiện tượng rò rỉ trong quá trình khai thác. Nhờ việc phát triển lý thuyết trữ lượng–nứt gãy–áp suất, ứng dụng công nghệ 3D chu trình đầy đủ và thiết lập nền tảng kỹ thuật địa chất tích hợp, mỏ hiện mở rộng khai thác từ ba lên bảy tầng, nâng cao hiệu quả khai thác toàn diện.

Ông Sun Yongzhuang, Trợ lý Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cục Quản lý Dầu khí Shengli, nhận định: “Sau hơn 10 năm nghiên cứu và những đột phá sáng tạo, mỏ Shengli dự kiến sẽ bổ sung thêm 80 triệu tấn trữ lượng đã được chứng minh trong năm nay thông qua việc thúc đẩy tích hợp thăm dò và phát triển.”

Trước đó, tháng 10 năm ngoái, Sinopec đã công bố các tiến triển trong dự án thí điểm phát triển dầu đá phiến tại Jiyang, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài vào lĩnh vực này và nâng cao năng lực khai thác dầu đá phiến trong nước.

Dầu đá phiến là loại dầu mỏ tồn tại trong các đá phiến giàu hữu cơ, cần áp dụng các công nghệ khai thác đặc biệt như khoan ngang và nứt vỡ thủy lực để tách dầu ra khỏi đá. Loại dầu này được xem là nguồn năng lượng quan trọng trong bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu ngày càng tăng, nhưng chi phí khai thác thường cao hơn so với dầu truyền thống và yêu cầu quản lý kỹ thuật phức tạp.