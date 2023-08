Dùng tài khoản VNeID làm thủ tục đi máy bay: Lưu ý từ Cảng Hàng không mà hành khách cần nắm rõ!

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) chính thức triển khai sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trên cả nước từ ngày 2/8/2023.

Trong ngày này, đại diện Cảng Hàng không Nội Bài cho biết đơn vị đã triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID) để làm thủ tục đi tàu bay. Nhiều hành khách đã sử dụng VNeID làm thủ tục đi tàu bay trong ngày đầu triển khai.

Hành khách sử dụng VNeID tại cửa ra tàu bay (Ảnh: NIA)

Phần lớn hành khách sử dụng phương thức này để làm thủ tục đi máy bay là những người trẻ. Họ sử dụng VNeID để làm thủ tục check-in tại quầy thủ tục, để nhân viên an ninh hàng không kiểm soát giấy tờ đi máy bay trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh hàng không, và để nhân viên hàng không kiểm soát tại các cửa ra máy bay. Họ không gặp khó khăn, trở ngại nào trong chuỗi làm thủ tục.

Theo ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên triển khai, có hơn 100 lượt hành khách đã dùng VNeID để thay giấy tờ tùy thân làm thủ tục tại sân bay Nội Bài.

Trước đó, từ ngày 1/6 - 1/8, sân bay Nội Bài cũng đã thực hiện thí điểm sử dụng VNeID để thay giấy tờ làm thủ tục đi máy bay theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Quá trình thí điểm ghi nhận gần 7.000 lượt khách sử dụng VNeID làm thủ tục bay.

Qua số liệu báo cáo đánh giá ban đầu, thời gian để nhân viên an ninh hàng không kiểm tra trực quan VNeID đối với một hành khách (không tính thời gian xếp hàng) dao động từ 10 - 140 giây.

Thời gian kiểm tra bằng quét mã QR code VNeID đối với một hành khách dao động từ 5 - 15 giây; 100% việc quét mã QR code thành công; 100% VNeID sau khi quét QR code đều cho kết quả là tài khoản do Bộ Công an cấp.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, việc thí điểm sử dụng VNeID giúp tạo thuận lợi cho công tác quản lý tại sân bay, giảm thiểu rủi ro an ninh và tiết kiệm thời gian thủ tục. Tuy vậy, thực tế thí điểm cũng cho thấy một số hành khách gặp khó khăn do trục trặc về tài khoản định danh, lỗi do mất kết nối Internet, chưa quen thao tác trên ứng dụng VNeID, quên mật khẩu đăng nhập… Một số hành khách sau khi mở VNeID thì căn cước công dân hết hạn nên không được chấp nhận.

Hành khách sử dụng VNeID tại điểm kiểm soát giấy tờ tùy thân (Ảnh: NIA)

Vì vậy, để không bị chậm, nhỡ chuyến bay do các vấn đề liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID, sân bay Nội Bài cũng đưa ra các khuyến cáo với hành khách.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách nên chủ động mở sẵn tài khoản VNeID trên điện thoại thông minh khi chuẩn bị làm thủ tục, đến lượt mình chỉ cần đưa cho nhân viên kiểm tra, tránh tình trạng đến lượt mới mở nhưng lại vô tình quên mật khẩu, gây ùn ứ tại điểm kiểm tra.

Đồng thời nên mang thêm bản gốc một trong các loại giấy tờ có thể sử dụng để đi máy bay để đề phòng tình huống tài khoản VNeID mức độ 2 gặp trục trặc, không sử dụng được. Chú ý kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng của căn cước công dân, đảm bảo vẫn có giá trị sử dụng tại thời điểm bay.

"Với những hành khách không sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2, cần lưu ý mang bản gốc giấy tờ tùy thân để làm thủ tục hàng không. Kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên... Hành khách là trẻ em dưới 14 tuổi cần mang theo giấy khai sinh", đại diện sân bay Nội Bài lưu ý.