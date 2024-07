Dùng smartwatch nhưng không đeo đi ngủ, biết được điều này bạn sẽ thay đổi thói quen ngay lập tức!

Đồng hồ thông minh được biết đến là thiết bị giúp mọi người theo dõi giờ giấc hằng ngày và còn là món phụ kiện thời trang không thể thiếu khi ra ngoài. Cũng vì lý do đó mà nhiều người không thể nào rời khỏi chiếc đồng hồ đeo tay.

Tuy nhiên, khi đi ngủ, nhiều người thường tháo đồng hồ để tránh vướng víu hoặc sạc thiết bị để có thể dùng vào ngày hôm sau. Vậy nhưng, điều này lại khiến bạn không thể tận dụng hết công năng của đồng hồ.

Chẳng hạn, các dòng đồng hồ của Garmin có chức năng theo dõi giấc ngủ nâng cao. Bằng cách tận dụng cảm biến nhịp tim quang học trên đồng hồ, chiếc smartwatch có thể đo nhịp tim và Độ biến thiên nhịp tim (thời gian đo giữa mỗi nhịp tim) kết hợp với gia tốc kế giúp xác định thời điểm bạn ngủ, thời điểm bạn thức dậy, mức độ nhịp tim, và các giai đoạn ngủ mà bạn đã trải qua.

- Ngủ nông : Chuyển động của mắt và hoạt động của cơ bắt đầu chậm lại khi cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ sâu.

- Ngủ sâu : Chuyển động của mắt và cơ ngừng hoàn toàn. Nhịp tim và hơi thở chậm lại. Giai đoạn này có thể được gọi là chế độ phục hồi, nơi cơ thể sẽ phục hồi, xây dựng xương và cơ bắp cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

- Ngủ REM: Còn được gọi là giai đoạn mơ, hoạt động của não gần như hoạt động tích cực như khi bạn thức. Giấc ngủ REM rất quan trọng để hình thành ký ức và xử lý thông tin.

Smartwatch có thể cung cấp thông tin về thời gian ngủ, giai đoạn giấc ngủ sâu và REM, số lần thức dậy trong đêm, và thậm chí cả nhịp tim khi bạn đang ngủ.

Thông tin này có thể giúp bạn tham khảo để đánh giá và điều chỉnh thói quen ngủ của mình để cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Nồng độ Oxy trong máu : Đo nồng độ oxy trong máu (hay viết tắt là Pulse Ox), là một phương pháp không xâm lấn được sử dụng để đo độ bão hòa oxy trong máu.

- Hô hấp : Tính năng này sẽ hiển thị số lần bạn hít thở mỗi phút.

- Bồn chồn : Tính năng này cho biết chuyển động đột ngột, thường được phát hiện trong giấc ngủ nông, giấc ngủ chập chờn.

Kết hợp với ứng dụng Garmin Connect, bạn có thể theo dõi số liệu thống kê về giấc ngủ của mình cũng như sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Cần lưu ý, smartwatch không phải là một thiết bị y tế, do đó dữ liệu của thiết bị chỉ mang tính tham khảo. Nhưng dữ liệu này cũng có thể được dùng để ta chia sẻ với bác sĩ và từ đó có sự can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, vẫn có những việc bạn cần lưu ý khi đeo đồng hồ thông minh khi đi ngủ.

Thực tế, không phải đồng hồ Garmin nào cũng được thiết kế gọn nhẹ giúp thoải mái khi đeo đi ngủ, vì những dòng chuyên dụng cho thể thao có thiết kế khá to. Riêng các dòng đồng hồ Garmin thuộc dòng Wellness thì đa phần đầu có thiết kế gọn nhẹ, dễ đeo khi đi ngủ.

Ngoài ra, đồng hồ thông minh thường được kết nối với điện thoại và có thể nhận thông báo, tin nhắn và cuộc gọi trực tiếp. Nếu bạn không tắt chế độ rung hoặc thông báo trong khi ngủ, các cảnh báo và thông tin này có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Do đó, lời khuyên cho bạn là hãy bật Chế độ Do Not Disturb (Không làm phiền) và Sleep Mode (Chế độ Ngủ) để đảm bảo không bị thông báo quấy rầy khi đi ngủ.