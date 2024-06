Thiền dưới bình minh, cardio sáng sớm và trải nghiệm “chill" theo cách đặc biệt với Garmin

Không đơn thuần là đi để trải nghiệm, để được nhìn ngắm những khung cảnh thiên nhiên, những chuyến đi giờ đây còn là cơ hội để bản thân hiểu rõ hơn về chính mình. Đó là buổi sáng thức giấc giữa khung cảnh mênh mông, ngồi thiền giữa không gian thiên nhiên tĩnh lặng hay thư giãn bơi lội giữa dòng nước mát của biển khơi.

Hành trình “Be More” tại Meliá Hồ Tràm với sự kết hợp của Garmin và Meliá Hotels & Resort đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ “chill" như thế, nhằm khuyến khích người tham gia vận động nhiều hơn, thư giãn hơn và hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Góp mặt trong hành trình còn có Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Ca sĩ ST Sơn Thạch, Nhiếp ảnh gia Thiên Minh, MC Misoa, Ca sĩ Ái Phương, Influencer Annie Nguyễn, Nhà báo - Chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Jenni Võ, Huấn luyện viên cấp cao tại Elite Fitness.

Học cách “Be More", trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Hành trình "chill hết nấc" của Garmin không phải là đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ mà là đi chậm nhưng ngắm sâu, hiểu kỹ không chỉ về không gian, cảnh sắc mà còn hiểu cả chính bản thân mình.

Thông qua buổi trò chuyện “Be More of Your Better Self” (tạm dịch “Trở thành phiên bản tốt hơn”) diễn ra tại Lake Island, câu hỏi “Yêu thương bản thân là gì?” và “Làm cách nào để trở thành phiên bản tốt hơn với sự hỗ trợ của Garmin” đã mang đến cho tôi trải nghiệm đầy thú vị.

Talkshow được tổ chức tại Lake Island, hòn đảo giữa hồ với những tán lá cây nằm trên con đường con đường chăm sóc sức khỏe thân tâm trí (Wellness Pathway), lấy cảm hứng từ liệu pháp Shinrin-Yoku (tắm rừng) của người Nhật. Wellness Pathway bao quanh các hồ bơi của khu nghỉ dưỡng với 8 điểm dừng, mỗi điểm được thiết kế để du khách dừng lại, tĩnh tâm và tự nuôi dưỡng thân tâm trí.

Nhà báo - Chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Jenni Võ, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, anh Lâm Khánh Hào Huấn luyện tại Elite Fitness - và MC Misoa trong buổi trò chuyện “Be More of Your Better Self”.

Các diễn giả đồng quan điểm rằng yêu thương bản thân là cố gắng thay đổi nhỏ mỗi ngày để thiết lập và duy trì thói quen lành mạnh, nỗ lực để hoàn thiện bản thân trong tâm thế vui vẻ, hào hứng, không áp lực. Tuy có những công thức khác nhau, tất cả đều có chung động lực là mong muốn nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chính mình.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ những thói quen lành mạnh giúp cô tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Chia sẻ tại talkshow, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: “Để hình thành thói quen, cần có sự tập trung và kỷ luật. Trước đây tôi là một người thích ăn đồ ngọt, đồ nhiều gia vị và ít tập luyện. Để thay đổi, tôi đã tự thiết lập kỷ luật trong đầu, thay đổi từng chút mỗi ngày như cắt giảm dần bánh ngọt và cố gắng tập luyện nhiều hơn. Dần dần mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và trở thành một thói quen khó bỏ. Bây giờ, nếu không được đi tập tôi sẽ thấy rất bứt rứt. Tôi nhận ra những thói quen lành mạnh giúp tôi tốt hơn và hạnh phúc hơn.”



Khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng đồng hồ thông minh Garmin để hỗ trợ duy trì thói quen, HLV Elite Fitness Lâm Khánh Hào nói: “Một tính năng khá hay ở Garmin đó là bài tập cá nhân hóa. Mọi người có thể linh động thiết kế, kết hợp nhiều bài tập với nhau trong một lần tập. Tôi thấy tính năng chấm điểm giấc ngủ cũng rất giá trị, giúp đo thời lượng ngủ, phân tích các giai đoạn giấc ngủ như ngủ sâu, ngủ nông, ngủ mơ. Đồng hồ cũng theo dõi tác động của áp lực công việc đến mức năng lượng cơ thể, từ đó gợi ý thời gian nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý để trở về trạng thái cân bằng."

Anh Lâm Khánh Hào chia sẻ việc sử dụng đồng hồ thông minh Garmin giúp anh duy trì thói quen tốt.

HLV, Influencer Annie Nguyễn.

Đồng quan điểm với HLV, Influencer Annie Nguyễn bày tỏ: “ Tôi thích Garmin vì những tính năng sức khỏe chuyên sâu, đặc biệt là ứng dụng Garmin Connect, rất thân thiện với người dùng. Tôi đang dùng ứng dụng này để theo dõi sức khỏe của bố mẹ mình. Hàng ngày, tôi vào ứng dụng này để xem diễn biến sức khỏe của họ mà không cần phải hỏi thăm ”.

Thiền dưới bình minh, "refresh" bản thân bằng bài tập đốt calo 20 phút

Nếu buổi talkshow “Be More of Your Better Self” khiến người tham gia hiểu rõ về bản thân mình hơn, các hoạt động thiền dưới bình minh, cardio sáng sớm lại giúp người dùng biết rõ sức khỏe thể chất, qua đó cải thiện để tốt hơn mỗi ngày.

Trải nghiệm thiền dưới bình minh mang đến những giây phút lắng lòng, giúp người tham gia hưởng thụ trọn vẹn những yên bình mà thiên nhiên mang lại. Cơ thể, tâm trí cũng đạt được trạng thái cân bằng sau những ngày bận bịu chạy deadline.

Trải nghiệm thiền dưới bình minh giúp người tham gia hưởng thụ trọn vẹn những yên bình mà thiên nhiên mang lại.

Trong khi đó, những buổi vận động như bài tập HIIT chính là cách cải thiện sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Một tinh thần minh mẫn và thể chất khỏe mạnh là chìa khóa để hoàn thiện bản thân hơn. Với chiếc Garmin vivoactive 5, tôi có thể dễ dàng theo dõi mức calories, nhịp tim, nhịp thở và thú vị nhất có lẽ mức năng lượng của mình.

Đây chỉ số độc quyền của Garmin là “Năng lượng cơ thể” hay “Body Battery” - coi con người giống một thiết bị công nghệ với pin 100% là đầy năng lượng, 0% tức là kiệt sức và cần nghỉ ngơi ngay. Chỉ số này trong thời gian tôi sử dụng tính toán được khá chính xác những gì tôi đang cảm nhận lúc đó.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực của Garmin chia sẻ: “Chiến dịch Be More là minh chứng rõ ràng cho định hướng của Garmin trong việc truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người. Với những chiếc đồng hồ thông minh chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, người dùng có thể thay đổi, phát triển để có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hoạt động trải nghiệm tại Meliá Hồ Tràm vừa qua là một ví dụ về cách Garmin có thể đồng hành cùng người dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và hướng đến thân tâm trí. Bằng cách tích hợp các công nghệ nổi bật vào kỳ nghỉ dưỡng này, chúng ta có thể thấy được hiệu quả thực sự của thói quen sống lành mạnh, cũng như đo lường được tác dụng của việc duy trì thói quen tốt trong cuộc sống."

“Healthy eating - Mindful Sleep”, khi ăn - ngủ cũng là cách yêu bản thân mình

Đối với nhiều người việc ăn - ngủ chỉ là hoạt động giúp nạp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, đây thực tế còn là phương pháp trị liệu, cân bằng cảm xúc, mệt mỏi trong tâm trí.

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích đến từ các thực phẩm dễ dàng được tìm thấy hàng ngày trong cuộc sống của con người. Nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Mỹ cho thấy, sô cô la đen sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả. Lý do là bởi socola đen có chứa tryptophan, theobromine và phenylethylalanine.

Đây là 3 thành phần quan trọng tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Hay chuối cũng được đánh giá là một loại hoa quả có khả năng cải thiện tâm trạng tốt. Trong chuối có thể tìm thấy chất, trong đó có vitamin B6 giúp chuyển đổi tryptophan thành serotonin - một chất quan trọng trong việc cải thiện giấc ngủ và tâm trạng.

Với thông điệp “Dinner for Mind and Body” tại nhà hàng Sasa, tiệc trưa “Balance by Meliá” tại Breeze Beach Club, thực đơn bao gồm các món ăn dinh dưỡng mang phong vị Địa Trung Hải. Qua đó cho thấy việc lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe là một phần quan trọng trong hành trình "Be More".

Một hoạt động thú vị khác là tìm hiểu về các loại hạt, vốn là bữa sáng quen thuộc của nhiều dân công sở. Anh Lâm Khánh Hào, HLV tại Elite Fitness, còn giới thiệu khái niệm về chất béo, phân biệt các loại chất béo khác nhau và công dụng của các loại ngũ cốc. HLV tại Elite Fitness cũng hướng dẫn các khách mời kết hợp các loại ngũ cốc phù hợp với sở thích và nhu cầu.

Với ‘Chế độ ngủ’ kết hợp với ‘Dữ liệu buổi sáng’ trên smartwatch của Garmin, tôi cũng có thể hiểu rõ về giấc ngủ của mình. Những dữ liệu này cho tôi những thông tin cơ bản như thời tiết, đánh giá mức năng lượng, chất lượng ngủ và một câu chúc “Buổi sáng tốt lành”!

Trải nghiệm những hoạt động cũng như dịch vụ chăm sóc cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc trong hành trình 2 ngày 1 đêm vừa qua tại Meliá Hồ Tràm, tôi đã được tái tạo năng lượng, giảm bớt căng thẳng cũng như có cơ hội vận động nhiều hơn, thư giãn hơn và hiểu về bản thân nhiều hơn.

Bà Andrea Barbi, Giám Đốc Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Meliá Hotels International: "Trong kỷ nguyên theo dõi sức khỏe đi cùng với sự nở rộ của công nghệ số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, du khách có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi tích cực trong sức khỏe, tinh thần sau mỗi kỳ nghỉ thông qua việc theo dõi, thu thập dữ liệu trên đồng hồ thông minh", Bà Andrea Barbi chia sẻ: “Thông qua việc hợp tác với Garmin, chúng tôi mong muốn khách hàng của mình tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ‘la dolce vita’ tại khu nghỉ dưỡng biển mang phong cách Địa Trung Hải đồng thời đo lường được những lợi ích đã đạt được sau kỳ nghỉ."