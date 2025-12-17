Dùng robot hút bụi 2 năm, tôi quay lại cây lau nhà và thấy đời dễ chịu hơn hẳn

Hai năm trước, tôi cũng hào hứng mua một chiếc gần 10 triệu, nghĩ rằng cuộc đời làm việc nhà của mình sẽ sang trang mới. Nhưng sang đến năm nay, tôi lại âm thầm kéo cây lau nhà ra dùng trở lại và không phải chỉ mình tôi như vậy.

Vì sao hồi đó máy hút bụi robot lại “bán ầm ầm”?

Là người từng xếp mình vào nhóm “ai cũng mua thì mình cũng phải có một cái”, tôi hiểu rất rõ sức hút của robot hút bụi. Hồi đó, nhà ai có là như kiểu… có dấu hiệu của hiện đại, của sang, của “đỡ cực”.

Có ba lý do khiến tôi lao vào mua:

1) Ham tiện – ham nhàn

Thú thật, phụ nữ làm việc nhà luôn mơ có thứ gì đó “tự dọn”, và robot hứa hẹn điều đó thật.

- Hẹn giờ chạy, tự quét, tự chui vào góc.

- Lúc mình đi làm, nó chạy. Lúc mình nấu ăn, nó chạy.

- Không phải cúi người 2 tiếng để lau sàn.

Nghe thôi đã thấy nhẹ cả người.

2) Mua theo trend

Cơ quan tôi ngày ấy, cứ 5 người thì 3 người khoe vừa rước robot hút bụi. Chị bạn thân còn bảo: “Sạch hơn cả người lau đấy!”. Thế là tôi – vốn rất tiết kiệm – cũng xiêu lòng.

3) Giá dễ tiếp cận

Ngày xưa robot 5–6 triệu, có lúc 8–10 triệu. Sau này, chỉ tầm 2–3 triệu là mua được một chiếc khá ổn. Với nhiều người, bỏ vài triệu để “giải phóng đôi tay” nghe rất hợp lý.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Giá giảm nhưng… sự kỳ vọng của chúng tôi lại không giảm theo. Và đó là lúc robot bắt đầu bộc lộ nhiều nhược điểm mà trước đây ít người lường trước.

Vì sao máy hút bụi robot không còn bán chạy? Sau 2 năm dùng, tôi hiểu quá rõ

Tôi không phủ nhận robot hút bụi có ích — nhưng mức độ “có ích” ấy không giống những gì quảng cáo hứa hẹn.

Dưới đây là những lý do khiến tôi và nhiều mẹ khác “quay xe”:

1) Cực kỳ dễ bị kẹt – và luôn kẹt ở những chỗ… vô lý nhất

Nhà tôi sàn bằng phẳng, không có bậc cao, vậy mà robot vẫn:

- Kẹt ở chân ghế

- Kẹt ở gầm tủ

- Kẹt ở ngưỡng cửa chưa đến 1 cm

Có hôm tôi đi làm về, nhà tối om, mở cửa ra thấy robot nằm sõng soài giữa nhà, đứng hình như con rùa lật ngửa. Nó báo lỗi “mắc kẹt”, và cả nhà thì… vẫn bẩn nguyên.

Nhiều mẹ trên mạng còn chia sẻ:

- Robot bị dây sạc quấn vào bánh.

- Robot đang quay đầu về dock, tự dưng chui vào tủ.

- Robot leo lên chậu cây rồi kéo cả đám đất ra khắp phòng.

Tóm lại: thay vì dọn nhà, đôi khi nó khiến ta phải… dọn nó.

2) Lau không sạch – để lại vệt bẩn và vụn thức ăn

Tôi từng nghĩ robot lau sàn sẽ “thần thánh” lắm. Nhưng rồi tôi nhận ra:

- Những vết dính dầu, vết đường, vết đồ ăn khô – robot không xử lý nổi.

- Ray cửa trượt, ngưỡng cửa – luôn còn bụi.

- Tóc rụng – cuốn lại thành từng búi, phải gỡ bằng tay.

Còn điều khiến tôi bực nhất: nó để lại vụn thức ăn ngay trước cửa phòng ngủ, và tôi lại phải lấy máy hút cầm tay hút nốt.

Nói cách khác: robot chỉ dọn phần “dễ”, phần “khó” vẫn thuộc về… tôi.

3) Khả năng "phá hoại" khó lường

Ai nuôi thú cưng chắc sẽ hiểu nỗi đau này.

Đã có mẹ kể:

- Chó đi vệ sinh khắp nhà — robot chạy qua và “vẽ tranh trừu tượng” lên toàn bộ sàn.

- Lá cây khô rơi xuống — robot kéo lê khắp nhà, đất tung tóe như sau cơn bão.

- Robot húc đổ cục wifi, cả nhà mất mạng cả buổi.

Nhà tôi thì nhẹ nhàng hơn: chỉ vài vệt xước chân tủ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi mất cảm tình.

4) Thường xuyên trục trặc – gửi bảo hành mệt hơn làm việc nhà

Robot nhà tôi trong 2 năm:

- Gửi bảo hành 4 lần

- Mỗi lần 20–25 ngày

- Loại rẻ thì thường xuyên lỗi cảm biến

- Loại đắt thì pin chai nhanh sau 1–2 năm

Một số mẹ còn bảo: robot tự cập nhật phần mềm, xong bị lỗi, không chạy được nữa — buộc phải gửi về hãng.

Bảo hành xong… lại hỏng tiếp. Cuối cùng tôi bỏ luôn, để nằm xó tủ.

Vì sao tôi quay lại dùng chổi và cây lau nhà?

- Ngắn gọn thôi: nhanh – sạch – chủ động.

- Dùng 10 phút là xong, sạch “từ trong ra ngoài”.

- Không lo kẹt, không lo update, không lo pin, không lo dây.

- Chỗ nào bẩn nhiều thì lau kỹ, không phải chờ đợi.

Đôi khi, thứ truyền thống nhất lại là thứ ít phiền phức nhất.

Kết

Tôi không chê robot hút bụi hoàn toàn — với một số gia đình, nó vẫn hữu ích. Nhưng với tôi, sau hai năm đầy hy vọng rồi thất vọng, tôi nhận ra:

“Không phải lúc nào công nghệ mới cũng giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn”.

Từ ngày quay lại với chổi và cây lau nhà, tôi thấy việc dọn nhà nhanh hơn, chủ động hơn, và… bớt ức chế hơn rất nhiều.

Còn bạn thì sao? Nhà bạn vẫn dùng robot, hay đã cất nó vào kho giống tôi?

Bài viết được chia sẻ theo quan điểm cá nhân trên Toutiao