Đúng mùng 7 Tết: 3 chòm sao gom hết may mắn thiên hạ, làm chơi ăn thật, xông đất đầu năm rước ngay vượng khí

Dân gian ta thường có câu "mùng bảy hạ cây nêu", ngầm hiểu rằng mùng 7 Tết là ngày lễ Khai hạ, ngày mà mọi gia đình sửa soạn mâm cơm cúng cáo yết đất trời để chính thức khép lại những ngày vui Tết và bắt tay vào một chu trình làm việc mới. Đây chính là thời điểm bản lề, nơi những nguồn năng lượng tích cực đầu năm bắt đầu được kích hoạt mạnh mẽ nhất để nâng đỡ những dự định tương lai.

Ai cũng mang trong mình chút hồi hộp lẫn kỳ vọng khi nhịp sống hối hả quay trở lại, mong sao vạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan không nản, bước chân ra cửa là gặp được quý nhân. Và giữa mười hai chòm sao đang xoay vần, bầu trời vượng khí của ngày mùng 7 Tết dường như đã ưu ái dồn hết mọi sự tốt lành nhất, rực rỡ nhất cho 3 cung hoàng đạo này.

Họ không chỉ nhận được "mưa tài lộc" ngay trong những ngày đầu xuân mà còn có một tâm thế vững vàng, rạng rỡ để biến mọi cơ hội mỏng manh nhất thành thành quả ngọt ngào trong suốt cả năm sắp tới.

Ma Kết: Khởi đầu vững chãi, công danh rải thảm đỏ đón chờ

Ngày mùng 7 Tết dường như được sinh ra để dành riêng cho nguồn năng lượng bền bỉ và thực tế của những người thuộc cung Ma Kết, khi mọi nền tảng họ cất công xây dựng bấy lâu nay bắt đầu đơm hoa kết trái. Không giống như những người khác còn đang chuếnh choáng tiếc nuối dư âm lễ hội, Ma Kết bước vào ngày khai hạ với một tâm thế vô cùng tĩnh tại, đầu óc sáng suốt và tràn đầy cảm hứng cống hiến.

Vốn dĩ là những con người chăm chỉ, không bao giờ tin vào những chiếc bánh vẽ từ trên trời rơi xuống, sự may mắn của Ma Kết trong ngày này đến từ chính những mối quan hệ chất lượng mà họ đã khéo léo vun vén. Có thể chỉ qua một cuộc điện thoại chúc Tết muộn, một buổi cà phê khai xuân với đối tác cũ, Ma Kết sẽ bất ngờ nhận được một lời mời hợp tác đầy tiềm năng hoặc một định hướng công việc mang tính bước ngoặt. Năng lượng của ngày mùng 7 giúp chòm sao này tỏa ra một khí chất đáng tin cậy đến mức bất cứ ai tiếp xúc cũng muốn trao gửi cơ hội làm ăn.

Hơn thế nữa, phương diện tài chính của Ma Kết trong ngày này vô cùng khởi sắc, những khoản tiền mừng tuổi, tiền thưởng đầu năm hay thậm chí là nợ cũ khó đòi bỗng dưng đồng loạt gõ cửa, giúp chiếc ví của họ lúc nào cũng rủng rỉnh, tạo đà tâm lý cực kỳ thoải mái để vạch ra những kế hoạch dài hơi cho chặng đường sắp tới.

Kim Ngưu: Lộc lá đầy tay, tình duyên êm ấm gõ cửa

Nếu phải tìm ra một chòm sao có khả năng "hút tiền" mạnh mẽ nhất trong ngày mùng 7 Tết thì chắc chắn vị trí quán quân khó lòng tuột khỏi tay Kim Ngưu. Được sao Kim bảo hộ, những người thuộc cung hoàng đạo này luôn có một sự nhạy bén thiên phú với vật chất, và mùng 7 chính là ngày trực giác ấy hoạt động với công suất tối đa. Những dự án đầu tư tưởng chừng đang giậm chân tại chỗ bỗng nhiên xuất hiện tín hiệu khởi sắc, những ý tưởng kinh doanh nho nhỏ nảy sinh trong lúc dọn dẹp nhà cửa đầu năm lại vô tình mở ra một hướng đi hái ra tiền vô cùng khả thi.

Thần Tài dường như đang túc trực ngay trước hiên nhà Kim Ngưu, chỉ đợi họ mở cửa bước ra là trao tay những vận may tài chính đầy bất ngờ. Nhưng điều tuyệt vời nhất không chỉ nằm ở những con số nhảy múa trong tài khoản, mà ngày mùng 7 còn mang đến cho Kim Ngưu một đời sống tinh thần vô cùng viên mãn và ngọt ngào. Khí chất điềm đạm, mộc mạc mà chân thành của họ tỏa ra sức hút kỳ lạ, khiến nửa kia cảm thấy bình yên tuyệt đối khi ở cạnh bên.

Những mâu thuẫn lặt vặt trong những ngày Tết bận rộn được hóa giải nhẹ nhàng bằng một bữa ăn ấm cúng hay những lời tâm tình thủ thỉ, giúp tình cảm gia đình càng thêm gắn kết bền chặt, tạo nên một nếp nhà vững chãi để Kim Ngưu yên tâm vẫy vùng ngoài biển lớn.

Cự Giải: Quý nhân phù trợ, rạng rỡ đón vượng khí an lành

Mùng 7 Tết gõ cửa mang theo một làn gió vô cùng mát lành thổi vào tâm hồn vốn nhạy cảm và giàu tình cảm của Cự Giải, giúp họ gạt bỏ hoàn toàn những âu lo thường trực để đón nhận những món quà bất ngờ từ vũ trụ. Sự may mắn của Cự Giải trong ngày này không quá ồn ào hay rực rỡ phô trương, mà nó đến từ những niềm vui dung dị nhưng thấm đẫm sự bình yên, tựa như tia nắng ấm áp đầu xuân len lỏi qua từng kẽ lá. Điểm sáng rực rỡ nhất của chòm sao này chính là vận quý nhân vô cùng vượng phát.

Bất cứ khi nào Cự Giải cảm thấy bối rối hay gặp chút khúc mắc nhỏ trong những ngày đầu trở lại guồng quay công việc, tự khắc sẽ có người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm hoặc đồng nghiệp tốt bụng xuất hiện đúng lúc để gỡ rối và nâng đỡ tận tình. Nguồn năng lượng tích cực này còn lan tỏa mạnh mẽ sang đường tình duyên, khi những Cự Giải còn độc thân rất dễ rơi vào những cuộc gặp gỡ định mệnh trong các buổi họp mặt đầu năm, nơi một ánh mắt chạm nhau cũng đủ để gieo mầm cho một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Đối với những người đã có tổ ấm riêng, trực giác tuyệt vời giúp Cự Giải thấu hiểu trọn vẹn mong muốn của những người thân yêu, từ đó khéo léo vun vén nên một bầu không khí gia đình rộn rã tiếng cười, biến ngôi nhà nhỏ thực sự trở thành một bến đỗ bình yên, nơi vượng khí và lộc lá thi nhau hội tụ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)