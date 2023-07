Đừng mãi nhắc về Coco Lee với nỗi khổ đau: Cô ấy còn là một tượng đài âm nhạc, từng kết hợp với những “huyền thoại”

Tin tức về sự ra đi của Coco Lee khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương. Khán giả tiếc thương về một thiên tài âm nhạc ra đi vì tự sát, về cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, về những "bóng đen" bủa vây suốt cuộc đời của cô. Nhưng thế hệ khán giả trẻ chắc không nhiều người biết, Coco Lee không chỉ có nỗi khổ đau mà cô ấy còn là một tượng đài âm nhạc thực thụ, sở hữu một sự nghiệp âm nhạc chói sáng. Tin chắc rằng, một nghệ sĩ khi ra đi, họ vẫn luôn muốn các thế hệ nhớ về họ với nghệ thuật, với những tác phẩm, hơn là những buồn thương phiền muộn!

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong (Trung Quốc), mất cha từ trước khi cô chào đời. Năm cô 9 tuổi, Coo Lee được mẹ mang đến sinh sống tại San Francisco. Năm 1992, sau khi Coco Lee tốt nghiệp Trung học, cô trở lại Hong Kong (Trung Quốc) để cổ vũ những người chị em tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Trong thời gian này, cô đăng kí tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng New Talent Singing Award và xuất sắc giành vị trí Á quân với phần trình diễn bản hit của Whitney Houston - Run To You.

Ngay ngày hôm sau Capital Artists đã kí hợp đồng với cô, đánh dấu bước đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với những ca khúc góp giọng trong các album tuyển tập. 2 năm sau, Coco Lee có 2 album solo đầu tay - Love From Now On và Promise Me. Năm 1995, cô ra mắt album cover các ca khúc bằng tiếng Anh mang tên Brave Enough To Love.

Năm 1996, sự nghiệp Coco Lee chính thức thăng hoa khi album Coco Lee kí kết cùng Sony Music Entertainment, là một thành công lớn về mặt thương mại, trở thành album bán chạy nhất Châu Á năm đó. Cô liên tiếp ra mắt các album, gặt hái nhiều thành tích ấn tượng mà đáng kể nhất là album DI Da Di tiêu thụ 1 triệu bản chỉ trong 3 tuần.

Những năm sau đó, sự nghiệp Coco Lee ngày càng thăng hoa, cô gặt hái thành công không chỉ trong khu vực mà phủ sóng khắp toàn cầu. Năm 1998, Coco Lee hợp tác với hãng Walt Disney để lồng tiếng Mulan và thể hiện ca khúc Reflection bản tiếng Trung trong bộ phim hoạt hình đình đám Mulan. Không chỉ có chất giọng, thời điểm này cô cũng là một biểu tượng quyến rũ, sánh vai với những "ông hoàng sexy" như When You Tell Me That You Love Me (kết hợp với Julio Iglesias, Private Emotion (kết hợp Ricky Martin),...

Bên cạnh những bản tình ca hay những ca khúc sôi động, Coco Lee cũng dành một phần lớn các ca khúc trong sự nghiệp với mục đích từ thiện, nói về những vấn nạn nhức nhối của xã hội hoặc nhóm người yếu thế. Các ca khúc này tiêu biểu có thể kể đến We Meet The Future và Hand In Hands cho những bệnh nhân của đại dịch SARS năm 2005; From The Beginning ‘Til The End ra mắt năm 2002 để chống lại tác hại của thuốc lá; năm 2004 cô tham gia vào vai trò đại sứ tuyên truyền chống dịch HIV/ AIDS cho giới trẻ tại Thái Lan. Coco Lee đã dùng sức ảnh hưởng của mình để tham dự rất nhiều các chương trình âm nhạc từ thiện, các sản phẩm nghệ thuật vì mục đích thiện nguyện,... có thể thấy suốt cả cuộc đời, nữ ca sĩ quá cố luôn có một trái tim vô cùng ấm áp hướng đến những mảnh đời yếu thế hơn mình.

Cho đến tận những năm cuối đời, Coco Lee vẫn hoạt động âm nhạc sôi nổi, các đêm nhạc vẫn "cháy vé" khắp Châu Á làm biết bao trái tim người hâm mộ thổn thức. Năm 2016, cô vẫn tham gia cuộc thi I Am A Singer tại Trung Quốc và quay trở lại chương trình này 2 mùa sau đó cho đến tận năm 2018. Suốt nhiều năm, giọng hát của cô vẫn giữ được âm sắc rất đẹp, hài hòa giữa kỹ thuật và cảm xúc mặc dù cô đã trải qua một đợt mất giọng vào năm 2014.