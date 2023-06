Dùng kem chống nắng là chưa đủ, quy trình chăm da mùa hè cần bổ sung thêm loại dưỡng chất này

Mùa hè là thời điểm làn da của chị em dễ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng như: kích ứng, nổi mụn hay sạm đen. Bên cạnh ''apply'' những món đồ skincare thiết yếu như kem dưỡng ẩm hay kem chống nắng, còn có một thành phần vô cùng quan trọng được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng, đó chính là vitamin C.

Vitamin C vốn được biết đến là thành phần có công dụng tuyệt vời trong việc làm sáng da. Julia Tzu - bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị tại Wall Street Dermatology ở Manhattan khẳng định hiệu quả của vitamin C như sau: "Huyết thanh vitamin C có thể giúp làm sáng da và đổi màu đồng thời cũng là một chất chống oxy hóa mạnh giúp vô hiệu hóa các tác nhân có hại từ môi trường (bức xạ tia cực tím, chất ô nhiễm) đối với da.

Sử dụng Vitamin C vào mùa hè được coi là cứu tinh cho tình trạng da sạm đen, tối màu hay những vết thâm dai dẳng trên làn da. Không những vậy, vitamin C còn hỗ trợ tăng sinh collagen, từ đó làm bề mặt da trông tươi sáng và trẻ trung hơn.

Không chỉ sử dụng vitamin C vào ban ngày, các chuyên gia cũng khuyên chị em nên ''apply'' sản phẩm chứa vit C vào ban đêm để nhân đôi hiệu quả chống oxy hóa, làm sáng da.

Vào buổi sáng, bạn nên kết hợp kem chống nắng và vitamin C để ''X2'' lợi ích dưỡng da. Lúc này, kem chống nắng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ da, nhờ vậy, vitamin C sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Có thể nói, vitamin C + kem chống nắng là một bộ đôi đáng tin cậy cho làn da mùa hè. Quy trình sử dụng là serum vitamin C trước, bôi kem chống nắng sau. Trong trường hợp làn da của bạn có dấu hiệu thiếu nước, khô ráp thì cần dùng thêm kem dưỡng ẩm sau vitamin C và trước kem chống nắng.

Với chu trình skincare buổi tối, bạn có thể tăng liều lượng vitamin C và kết hợp cùng kem dưỡng ẩm. Quy trình dưỡng da này sẽ phát huy tốt khả năng chống oxy hóa, kích thích sinh collagen để cải thiện độ đàn hồi giúp làn da căng tràn và trẻ trung hơn.

Sau khi nắm được công dụng và cách sử dụng vitamin C vào mùa hè, các chị em cũng nên ghi nhớ những thông tin khi chọn mua vitamin C từ bác sĩ Tzu. Bác sĩ cho biết, ''hãy chọn huyết thanh vitamin C được đóng gói trong hộp tối hoặc mờ đục để có thể che chắn ánh sáng bên ngoài khỏi làm nó bị phân hủy sinh học. Bao bì sẫm màu giúp ngăn các dạng vitamin C nguyên chất bị oxy hóa quá nhanh, khiến vitamin C có màu hổ phách đậm. Mười lăm phần trăm là nồng độ tốt, hiệu quả mà bạn nên lựa chọn.''

Từ lời khuyên của bác sĩ da liễu, dưới đây là một vài loại vitamin C mà chị em có thể tham khảo:

Image MD Restoring Power-C Serum

Nơi mua: Image Skincare Giá: 2,8 triệu

Vichy Liftactiv Vitamin C Brightening Skin Corrector

Nơi mua: Vichy Giá: khoảng 800.000 VNĐ

La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum

Nơi mua: Beauty Box Giá: khoảng 1,4 triệu

Murad Vita-C Glycolic Brightening Serum