Ngoài đen và trắng, còn có 4 tông màu cực kỳ trẻ trung mà bạn nên chọn cho chiếc quần ống rộng

Quần ống rộng là món đồ thời trang quen thuộc trong tủ đồ của nhiều chị em, đặc biệt là các cô nàng công sở. Thông thường, chị em sẽ chọn những chiếc quần màu trắng hoặc đen vì chúng an toàn và dễ phối đồ. Tuy nhiên, 2 gam màu này đôi khi cũng dễ làm diện mạo của bạn trở nên tẻ nhạt và thiếu sức sống. Chính vì vậy, thay vì chỉ chung thủy với 2 tông màu ''quen mặt'' này, chị em có thể tham khảo ngay 4 tông màu tươi tắn và trẻ trung khác để phong cách hàng ngày thêm đa dạng và màu sắc hơn.

Quần màu be

Bên cạnh đen và trắng, quần màu be cũng là item rất đắt hàng. Tông màu này không quá đậm hay quá nhạt. Chúng đủ để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch cho diện mạo của người mặc. Ngoài ra, màu be còn có thể kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau, tiêu biểu nhất là: trắng, nâu, vàng hay các tông pastel nhã nhặn. Chưa kể, dù bạn thuộc tông da trắng sáng hay ngăm đen cũng có thể an tâm diện lên mình chiếc quần màu be mà không lo bị ''dìm da''.

Quần màu xanh dương

Màu sắc tiếp theo có phần nền nã và sành điệu hơn, đó chính là xanh dương. Đây là một trong những gam màu hot nhất mùa hè năm nay. Quần ống rộng xanh dương mang vẻ trẻ trung, cá tính và cũng cực kỳ dịu dàng, đáng yêu. Tông màu này cực kỳ phù hợp với làn da châu Á vì sắc độ không quá đậm, tránh tạo cảm giác lòa loẹt, sến sẩm. Với quần ống rộng màu xanh dương, chị em có thể mix với các trang phục màu trắng, màu đen hoặc kết hợp theo phong cách tone-sur-tone.

Quần màu xanh mint

Xanh mint là màu sắc vô cùng dịu dàng và dễ tính. Chúng tạo cho ta cảm giác mát mẻ khi nhìn vào nên siêu cấp phù hợp để diện trong những ngày hè. Muốn mặc đẹp với gam màu này, chị em nên phối với trang phục màu trắng, màu nâu hoặc một tông xanh đậm hơn. Tông màu này cũng không hề ''dìm da'' nên bạn hoàn toàn có thể an tâm khi diện lên mình.

Quần màu hồng

Hồng từng được cho là gam màu quá đỗi sến sẩm và bánh bèo để chị em có thể diện hàng ngày. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đây lại là gam màu hot trend được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Quần vải ống rộng màu hồng sẽ là điểm nhấn vô cùng nổi bật và bắt mắt, giúp trang phục đi học, đi chơi, đi làm của chị em thêm phần màu sắc và tràn đầy sức sống hơn. Chưa kể, tông màu này khi lên hình sẽ cực kỳ tôn da, đủ khiến các chị em phải gật gù, ưng ý.

Ảnh: Pinterest