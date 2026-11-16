Đúng hơn 1 tuần nữa, hàng triệu người Việt Nam đón tin vui

Ngày 24/11 tới đây, người dân trên cả nước sẽ đồng loạt đón tin vui, cụ thể là gì?

Chỉ còn 8 ngày nữa, hàng triệu người lao động Việt Nam sẽ đón một ngày nghỉ đặc biệt trong năm 2026. Không chỉ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, người dân còn có thêm cơ hội trải nghiệm những địa điểm văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng với chi phí tiết kiệm hơn thường lệ.

Một trong những ưu đãi đáng chú ý nhất mới được công bố là: Chương trình miễn phí cáp treo Yên Tử tại Quảng Ninh, giúp mỗi du khách có thể tiết kiệm tới 390.000 đồng trong hành trình khám phá vùng non thiêng.

Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương, 13 địa điểm miễn phí tham quan

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ Ba, 24/11. Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với phương án nghỉ một ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Đây là năm đầu tiên người lao động được hưởng chính sách nghỉ làm, hưởng nguyên lương nhân dịp này.

Không chỉ có thêm ngày nghỉ, người dân còn được hưởng chính sách miễn phí tham quan tại nhiều địa điểm trên cả nước. Cụ thể, ngày 10/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC, quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm tại 13 địa điểm.

Danh sách này có nhiều điểm đến quen thuộc như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Dinh Độc Lập.

Bên cạnh đó, chính sách còn áp dụng tại Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Yersin cùng bốn vườn quốc gia gồm Cúc Phương, Bạch Mã, Tam Đảo và Yok Đôn.

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí tham quan nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Miễn phí dịch vụ cáp treo gần 400.000 đồng tại Di sản thế giới Yên Tử

Theo Báo Quảng Ninh ngày 13/11, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026", đơn vị vận hành hệ thống cáp treo Yên Tử sẽ miễn phí dịch vụ cáp treo trong ngày 24/11/2026. Chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham gia các hoạt động tại khu di tích nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đây là ưu đãi đáng chú ý bởi chi phí sử dụng cáp treo thông thường tại Yên Tử không nhỏ. Theo bảng giá được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm công bố, áp dụng từ ngày 15/8 đến hết năm 2026, vé cáp treo khứ hồi hai tuyến dành cho người lớn và trẻ em cao từ 1,2 m có giá 390.000 đồng/người. Trong khi đó, vé khứ hồi tuyến 1 có giá 320.000 đồng/người.

Như vậy, với chương trình miễn phí ngày 24/11, du khách có thể tiết kiệm khoản chi phí tương đương 320.000–390.000 đồng/người, tùy hành trình sử dụng. Chẳng hạn, một gia đình bốn thành viên thuộc nhóm vé 390.000 đồng có thể tiết kiệm tổng cộng 1,56 triệu đồng tiền cáp treo.

Đặc biệt, đây không phải chính sách miễn phí duy nhất đang được áp dụng tại Yên Tử. Theo Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh, mức phí tham quan Khu di tích Yên Tử và thắng cảnh Rừng quốc gia Yên Tử được đưa về 0 đồng/người, áp dụng đến hết năm 2028.

Ngoài ra, từ ngày 20/2 đến hết ngày 31/12/2026, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cũng miễn phí trông giữ ô tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu, phường Yên Tử. Nhờ đó, du khách tới đây trong ngày 24/11 có thể đồng thời hưởng nhiều chính sách ưu đãi, giảm đáng kể chi phí cho chuyến hành hương.

Du khách cần lưu ý những gì khi đến Yên Tử ngày 24/11?

Yên Tử từ lâu được biết đến là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của Việt Nam, gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm. Tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa thế giới.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, địa bàn phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Dịp cuối năm, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm di sản để thu hút du khách.

Đối với những người có kế hoạch đến Yên Tử ngày 24/11, một lưu ý quan trọng là dù sử dụng cáp treo, du khách vẫn phải đi bộ qua những đoạn đường dốc, bậc đá để lên tới chùa Đồng ở độ cao 1.068 m. Vì vậy, nên chuẩn bị giày có độ bám tốt, trang phục lịch sự, áo khoác và nước uống; đồng thời cân nhắc lộ trình phù hợp với sức khỏe, nhất là khi đi cùng người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Du khách cũng cần phân biệt chính sách miễn phí vé tham quan khu di tích với chương trình miễn phí dịch vụ cáp treo chỉ áp dụng trong ngày 24/11. Mặc dù giá vé cáp treo thông thường có bao gồm xe điện, thông tin công bố về chương trình miễn phí chưa làm rõ dịch vụ xe điện có nằm trong phạm vi ưu đãi hay không.

Bên cạnh đó, các thông tin về thủ tục nhận vé miễn phí, giới hạn lượt khách và thời gian vận hành cụ thể trong ngày 24/11 vẫn cần được xác nhận với đơn vị quản lý. Người dân nên theo dõi thông báo chính thức từ Công ty CP Phát triển Tùng Lâm trước khi khởi hành, tránh phát sinh những bất tiện không đáng có.